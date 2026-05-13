從賞鳥到追星：用望遠鏡開闊日本旅遊新視野

漫步在日本街頭，為四周增添生氣的，莫過於穿梭在林間與公園的鳥兒。若想細細觀察、看清牠們的一舉一動，望遠鏡就成了不可或缺的工具。這樣的視野提升，不只適用於賞鳥，也能延伸到各類日本旅遊體驗，像是能夠一口氣拉近與偶像之間距離的追星活動等。

蔡司重新詮釋「看」的意義

最純粹的旅遊方式，就是親自到現場，用雙眼見證每一個瞬間。當面對遠處的風景時，總會忍不住感嘆：「如果能再看得更清楚就好了…」而這正是望遠鏡存在的意義。它不只是輔助工具，更是能讓旅遊體驗更加深刻的媒介，讓眼前的風景、每一處細節與瞬間，都能清晰地留存在記憶中。

擁有百年以上光學技術的蔡司，透過精準的光學表現，使遠方的景象與細節更加鮮明、真實地呈現在眼前，將「看見」升級為「看得清楚」的視覺體驗。

擁有超過170年歷史的德國品牌「蔡司」，自1846年創辦人卡爾・蔡司開始製造顯微鏡起，蔡司便不斷追求極致的視覺體驗。

在發展過程中，有一位關鍵人物——物理學家恩斯特・阿貝（Ernst Abbe）。他不僅建立了現代光學的理論基礎，更提出了至今仍廣泛應用於鏡頭設計的「阿貝數」，成為衡量鏡片品質的重要指標。在這樣的理論基礎上，蔡司的光學應用逐步拓展至多個領域，從相機鏡頭、雙筒望遠鏡、顯微鏡，到醫療設備與半導體製造設備等。長年累積的技術實力，使蔡司的產品在影像表現方面，始終維持著高水準且穩定的品質。

賞鳥初心者的蔡司望遠鏡選擇

如果想用最接近肉眼的方式觀察遠方景物，望遠鏡無疑是最佳工具。蔡司望遠鏡能呈現自然且真實的色彩，讓你更貼近當下的每一個瞬間。

賞鳥的樂趣，在於觀察鳥類的一舉一動。無論是振翅飛行的瞬間、在枝頭上嬉鬧的細微動作，還是羽毛紋理與色澤，都充滿魅力。相機可以捕捉關鍵畫面，而望遠鏡則能讓你即時觀察、感受每一處細節與變化。

此外，對於想要輕裝旅行的人來說，一支輕巧的望遠鏡更是提升整體體驗的關鍵。因此，在兼顧輕便與性能的前提下，蔡司的「Victory Pocket」望遠鏡會是非常理想的選擇，放進口袋就能立刻出發！

⚫️ 小巧輕盈，長時間觀察也無負擔Victory Pocket的重量跟一隻手機差不多，對於需要持續追蹤鳥類動態的賞鳥人來說，即使長時間手持也不易疲勞。

⚫️ 高畫質表現，細節清晰呈現小巧機身依然能提供優異的畫質表現。搭載FL鏡片與ZEISS T*多層鍍膜技術，透光率高達約91%，色彩自然、對比清晰，鳥類的羽毛紋理與細節都能清楚呈現。即使在清晨或黃昏等光線較弱的環境，也能維持明亮清晰的視野。

⚫️ 優異的鍍膜技術，惡劣天氣也能穩定觀察興致一來，即使是惡劣天氣也不影響觀察的樂趣。採用的LotuTec®鍍膜技術，具備優異的防水與防污效果，即使在潮濕或雨天環境中，也能安心使用。

蔡司Victory Pocket提供8×25與10×25兩種規格：

▶︎25：為鏡頭口徑（前端鏡片直徑），數值越大，進光量越多，畫面也就越亮。▶︎8x / 10x：為放大倍率。「8倍」視野較廣，容易找到目標；「10倍」放大效果更強，細節呈現更清楚。

★ 如果是賞鳥用途，推薦使用8×25這支。

日本人氣賞鳥兼散步路線

開始賞鳥之前，同時準備好以下裝備，會讓整趟體驗更加舒適。

賞鳥必備清單： 視野廣的望遠鏡 輕便小包 水壺（補充水分） 防曬用品（帽子、防曬乳） 輕便摺凳

不一定要跑到深山，在東京市區就有許多能輕鬆入門的賞鳥景點。跟著JAPANKURU團隊，一邊散步一邊尋找鳥兒們的身影吧！地點交通便利，還能搭配四季賞花，一次享受雙重樂趣。

我們將起點選在千鳥之淵。在櫻花盛開的季節時，護城河兩旁滿開的櫻花與水面上悠遊的小船，讓整個畫面充滿浪漫氛圍。

而今天的任務，就是要在這片粉色花海中，尋找那抹靈動的綠色身影——綠繡眼。在花叢之間跳動的小鳥，讓人心情也跟著愉快起來。

沿著步道走，這裡的櫻花不只吸引了許多專程前來賞花的遊客，也成為鳥兒們休息與覓食的落腳處。不妨停下腳步，觀察看看有哪些小訪客悄悄現身。我們在這邊捕捉到了白頭翁的身影。

北之丸公園周邊是非常適合觀察鳥類的好地方，不時可以看到這些輕盈的小傢伙前來戲水，就連熟悉的鴿子也來到現場。在溫暖的天氣裡，這裡不僅適合賞鳥，也是一個讓人放鬆休憩的好去處。

往九段下的方向、沿著橋前進，能遠遠看到人氣演唱會場館日本武道館。護城河邊聚集了不少野鴨等水鳥，牠們動作相對緩慢，非常適合觀察。

如果剛剛在交錯的樹枝間找鳥找得眼花撩亂，那麼來到這裡就能輕鬆看個過癮。遠處能看到河鵜靜靜地停在水中的枯枝上，彷彿是為你量身打造的絕佳「被觀測員」。

麻雀從小小的縫隙間探出頭來，你發現了嗎？

繞了北之丸公園一圈，沿途可以觀察到多種常見鳥類。即使是再熟悉不過了的烏鴉，只要仔細觀察，也能發現牠們身上不同層次的黑色光澤。

這趟短暫的賞鳥散步，你發現了幾隻綠繡眼？綠繡眼其實是相當常見的鳥類，不只春天，其他季節也都有機會發現牠們的蹤影。還有其他像是常在都市中穿梭的麻雀，也都是非常適合初學者的入門觀察對象。

只要多留意周圍環境，都有機會在每個角落發現屬於你的驚喜。

望遠鏡進階使用小技巧：拍出遠距美景

給仍然想用鏡頭記錄美好瞬間的你，不妨試試用手機對準望遠鏡鏡頭拍攝看看。只要稍微調整好角度，就能輕鬆拍出清晰的遠距照片。

使用單鏡頭或雙鏡頭的手機，會更容易對焦喔！

日本追星族必備道具之一望遠鏡

圖片來源：Hiroyuki –stock.adobe.com＊日本演唱會多數禁止拍照攝影，僅有少部分場次允許，拍攝前請務必再次確認規定。

日本旅遊除了購物之外，「追星」、「推活」也早已成為許多人的重點行程之一。日本巡迴演唱會所推出的地區限定周邊，讓粉絲們心甘情願跟著偶像一起奔走各個城市。為了把預算留給周邊，許多人會選擇價格較親民、位置較偏的座位，但這也讓視野變得有限。再加上多數演唱會禁止拍照，想要記住偶像當下的每一個動人瞬間，就只能靠自己的雙眼。

這時候，望遠鏡就成了追星族的必備裝備之一。它能補足距離帶來的限制，即使坐在遠處，也能清楚看到舞台上的表情與細膩動作，彷彿與偶像的距離又拉近了一點～ 因此，在機型選擇上，「高倍率」會是重點。若想更清楚捕捉舞台細節，Victory Pocket「10×25」會是不錯的選擇。

準備好望遠鏡，再搭配以下裝備，推活模式正式啟動！現在，就只差一張出發的機票。

追星必備清單： 高倍率的望遠鏡 藍莓錠等眼睛保養品 手燈、手幅 行動電源 小卡、娃娃

賞鳥與演唱會的望遠鏡怎麼選？

最後，快速總結一下蔡司Victory Pocket望遠鏡在不同使用情境下的選擇重點。

賞鳥時的重點在於，能在自然環境中快速找到目標，並持續觀察其「動態」；相較之下，追星使用望遠鏡的目的是為了「拉近」與舞台的距離。一個是在環境中「快速捕捉動態目標」，另一個則是在固定位置「看清楚細節」，因此在倍率與視野選擇上會有所不同。

親眼捕捉旅途中的美好瞬間

旅行的意義，就是親眼見證那些只屬於當下的美好瞬間。除了用相機或圖畫記錄，更重要的是用雙眼去感受，透過更清晰的視野，捕捉每一個細節與每一份感動。無論是遠方飛鳥振翅的一瞬，還是為了追星而踏上的旅程，這些都是專屬於你的體驗，是誰也帶不走的珍貴回憶。

帶著能讓視野更加開闊的夥伴，一起走過每一段旅程，將沿途的風景與感動，一絲不露地盡收眼底！

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