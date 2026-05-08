使徒來襲！豪斯登堡「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」開幕 主題套房同步登場

【旅奇傳媒/記者-何昕穎】位於九州長崎縣佐世保市的「豪斯登堡」，從 JR博多車站搭乘直達車，約1小時55分鐘能抵達 JR豪斯登堡站。豪斯登堡園區內，日本首座以『新世紀福音戰士』為主題的「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」在04/24正式登場。官方飯店「海牙飯店」也同步推出『新世紀福音戰士』世界觀的主題房，細緻程度讓動漫迷瘋狂。

▲「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」開幕典禮邀請歌手高橋洋子（左）前來共襄盛舉。 圖：豪斯登堡／提供

開幕典禮更邀請以演唱深受大眾喜愛的『新世紀福音戰士』主題曲《殘酷天使的行動綱領》等多首跨世代名曲而廣為人知的歌手高橋洋子前來共襄盛舉，以盛大的演出陣容，為「迎擊要塞都市 豪斯登堡」揭開序幕。

▲「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」遊客化身為 NERV 佐世保支部的臨時職員參與任務。（※經特別許可拍攝） 記者-何昕穎／攝

在設施「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」中，遊客化身為 NERV 佐世保支部的臨時職員參與任務，豪斯登堡園區歐風美麗街景則成為與使徒激戰的最前線！藉由超高畫質 8K LED 穹頂巨型螢幕影像與動態座椅座椅，能欣賞使徒與新世紀福音戰士栩栩如生的激烈交戰，漂浮感、加速感與衝擊力效果真實重現，讓人體驗刺激萬分的震撼臨場感。

▲設施「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K - 」刺激滿點。 圖：豪斯登堡／提供

▲特別夜間秀「光之盛宴：HARMONICS WITH EVANGELION」即日起至09/13登場。 圖：豪斯登堡／提供

在夜晚，融合現場演奏、煙火、燈光與水舞演出，並以『新世紀福音戰士』劇中經典音樂為主題的夜間秀「光之盛宴：HARMONICS WITH EVANGELION」在即日起至09/13期間限定登場。

▲園區內各餐廳推出各種 EVA 聯名美食。 記者-何昕穎／攝

▲美食餐車『NERV 佐世保支部臨時移動販賣車輛』提供初號機霜淇淋、爆米花、吉拿棒等單手美食。 記者-何昕穎／攝

除了設施與表演之外，還有以「迎擊要塞都市 豪斯登堡」為概念的 EVA 聯名美食、周邊商品，讓動漫迷全方位感受『新世紀福音戰士』的世界觀。

▲販售聯名商品的商店「馮德爾」外觀也充滿 EVA 元素。 記者-何昕穎／攝

▲周邊商品豐富，還有許多與豪斯登堡聯名的獨家商品。 記者-何昕穎／攝

▲「文明堂總本店長崎蛋糕ｘ新世紀福音戰士」印有初號機烙印圖樣的長崎蛋糕。 記者-何昕穎／攝

『NERV 佐世保支部職員臨時住宿專用規格海牙飯店特別房』。 記者-何昕穎／攝

◉ 豪斯登堡官方5飯店／入住特典

讓豪斯登堡旅程大升級的一大關鍵，就是入住官方直營飯店。豪斯登堡共有頂級奢華「歐洲飯店」、唯一位於園區內的「阿姆斯特丹飯店」、擁有遼闊海景的「海牙飯店」、以藝術之街鹿特丹為主題的「鹿特丹飯店」、湖畔渡假屋「森林小別墅」5家直營官方飯店。入住上述飯店，在遊園的同時能享受以下特典：

◆ 購買首日護照，贈送翌日護照。

（凡於樂園首日購買1Day護照或After 3護照，皆可在飯店櫃檯免費兌換隔天的1Day護照，連續住宿亦可連續兌換。）

◆ 入住翌日提早1小時入園。

◆ 小學生以下同床免費入住。

◆ 園區買東西免費配送到飯店（鹿特丹飯店除外）。

◆ 迎賓口～飯店間行李免費配送服務（鹿特丹飯店除外）。

※各特典的詳細規範，請參考官網。

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