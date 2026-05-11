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日本長崎5／16 一日限定！雲仙溫泉神社沉浸式神話秀「四面宮傳說」

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由專業的劇團所帶來的精采演出。　圖：雲仙觀光局／提供
由專業的劇團所帶來的精采演出。　圖：雲仙觀光局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】前往日本長崎的自由行旅客千萬不可以錯過！以地熱奇景聞名的「雲仙溫泉」，即將在05/16於溫泉街中心的「溫泉神社」舉辦一日限定的沉浸式體驗戲劇「四面宮傳說」。這項原本專屬團體旅客的質感行程，這次特別開放一般散客購票。交通方面十分便利，只要搭乘 JR 至「諫早站」轉乘島原鐵道巴士約90分鐘，或自駕從長崎自動車道「諫早 IC」行駛約1小時即可抵達會場。

▲演出的舞台就是整個溫泉神社。　圖：雲仙觀光局／提供
▲演出的舞台就是整個溫泉神社。　圖：雲仙觀光局／提供

這場秀的最大看點，就是打破傳統室內場地，直接將「溫泉神社」境內化作天然舞台，帶著觀眾們一起加入這場大戲。這座溫泉神社是九州總守護神「四面宮」的發源地。觀眾將在充滿神祕氛圍的環境中，伴隨一旁「雲仙地獄」飄來的硫磺氣味、裊裊白煙與地熱微風，聆聽劇中高僧「行基」娓娓道來神明誕生的故事。結合震撼的太鼓現場演奏與夜間光影特效，為旅客帶來一場視覺、聽覺與嗅覺交織的五感饗宴。

為了讓外國旅客更有參與感，劇中特別設計了互動橋段，帶領大家學習日本神道教最正統的參拜作法。而在正式開演前，導覽員也會帶領觀眾走訪一段雲仙地獄，深刻感受大自然的魄力。

此外，活動當天神社周邊將同步舉辦熱鬧的「雲仙溫泉神社市集」，預計有多家屋台進駐，非常適合在開演前先來品嚐在地小吃。若有計畫在雲仙市內的溫泉旅館住上一晚，憑住宿證明與演出預約，官方還會加碼贈送專屬的入場特典。

DATA／雲仙溫泉神社 體驗型戲劇「四面宮傳說」

・ 地址：長崎縣雲仙市小濱町雲仙319（雲仙溫泉神社）

・活動日期：2026/05/16（六）一日限定

・活動時間：共三個場次／15:00~16:00、17:00~18:00、20:00~21:00。

・票價：3,000日圓（需提前預約）。

・特別活動： 當天周邊將同步舉辦「雲仙溫泉神社市集」，設有小吃屋台。若預約觀賞演出並入住雲仙市內之住宿設施，可獲贈專屬入場特典。

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