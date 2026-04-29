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注意「日本連假地雷」！ 不只黃金週要閃避 睽違11年「9月傳奇白銀週」連假天數曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
注意！日本連假地雷，4月黃金週&9月傳奇白銀週別去擠。示意圖／AI生成
注意！日本連假地雷，4月黃金週&9月傳奇白銀週別去擠。示意圖／AI生成

近期日幣匯率持續走低，甚至出現「0.19」字頭的超甜價，讓不少哈日族瘋狂換匯，準備衝一波日本！不過，近日就有內行網友在社群示警，除了4月底開跑的「黃金週」是公認的旅遊地雷外，2026年9月更將迎來睽違11年的「傳奇白銀週」，屆時交通、住宿恐同步炸裂，提醒旅客規劃行程時務必避開。

日本今年最長假期「黃金週」，多請假甚至可連休10天出遊。示意圖／AI生成
日本今年最長假期「黃金週」，多請假甚至可連休10天出遊。示意圖／AI生成

日本一年一度的超長連假「黃金週」已於4月29日至5月6日正式登場，全國民眾傾巢而出。今年的連假若搭配請假攻略，最長甚至可一口氣休到5月10日。內行網友呼籲，這段期間不僅熱門景點人滿為患，飯店房價更是飆漲至平日數倍，連新幹線車票都處於「秒殺」狀態。如果不想支付高昂旅費，或者在景點只能「看人頭」，黃金週絕對是必須閃避的首要時段。

日本超長連假「黃金週」已於4月29日至5月6日正式登場，許多機場與車站湧現旅遊人潮。示意圖／AI生成
日本超長連假「黃金週」已於4月29日至5月6日正式登場，許多機場與車站湧現旅遊人潮。示意圖／AI生成

除了黃金週，2026年還有一個更可怕的「大魔王」，9月「傳奇白銀週」睽違11年震撼回歸！有網友日前在Threads發文警告，「2026年9月日本將迎來11年罕見的白銀週連假，避開9月19日到9月23日五連休的白銀週，你會有快樂的日本旅遊。」

這套連假源於日本特殊的假期結構，根據日本法律，若兩個國定假日之間夾著一個工作日，該日會自動升格為「國民之休日」。這也意味著日本民眾只要9月再請週四、週五兩天假，就能接上週末拼湊出「9天超級長假」。

．9月21日（一）： 敬老之日

．9月22日（二）： 國民之休日（自動升格假日）

．9月23日（三）： 秋分之日

2026年9月下旬全日本預計將有數千萬人同時出動旅遊、返鄉，尤其特別是名古屋及其周邊地區，將迎接「第20屆亞運會」活動盛事，交通壓力將比平日增加數倍，極大機率迎來前所未見的「旅遊風暴」。建議正準備規劃2026年秋季赴日賞楓或旅遊的民眾，務必看清日期再下訂！

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