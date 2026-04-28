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富士山與百萬夜景的完美交響！「水果公園富士屋飯店」打造最微醺的質感假期

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無論男女大浴場都能眺望富士山與甲府盆地百萬夜景，推薦入住期間早晚都前往享受。　圖：向日遊／提供
無論男女大浴場都能眺望富士山與甲府盆地百萬夜景，推薦入住期間早晚都前往享受。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】每次到日本追富士山，是不是總覺得河口湖總是人擠人？對於喜歡深度遊的台灣自由行旅客來說，山梨縣其實還藏著許多內行人才知道的寶藏住宿。這次帶大家來到位於海拔555公尺山丘上的「水果公園富士屋飯店」，它不僅完美避開了擁擠的觀光人潮，更是一次將富士山絕景、百萬夜景、溫泉與鮮果紅酒全數打包的渡假首選。

▲標準雙床房具備大片窗台，可飽覽周圍自然風光。　圖：向日遊／提供
▲標準雙床房具備大片窗台，可飽覽周圍自然風光。　圖：向日遊／提供

隸屬於「富士屋度假飯店」集團，隱身在山梨市的「笛吹川水果公園」內，其莊園般的西式建築充滿了異國風情。對台灣旅客最具吸引力的，莫過於它得天獨厚的地理位置與視野。全館共有43間客房，白天推開窗戶，宏偉的富士山美景直接映入眼簾；而到了夜晚，眼前的視角則切換成被譽為「新日本三大夜景」的「甲府盆地」璀璨燈海。旅客完全不用摸黑去景觀台吹風，在舒適的房間內就能獨享這片遼闊風景，絕對是整趟旅程中最值回票價的瞬間。

除了無敵景觀，這裡的天然溫泉大浴場更是讓人捨不得離開 。營業至午夜12點的浴場特別使用天然石頭裝飾，最奢華的享受，莫過於泡在溫暖的天然溫泉中，一邊眺望遠方的富士山絕景。洗去一整天走訪景點的疲憊後，身心靈都能得到極致的放鬆 。

 ▲獨特的迎賓葡萄酒試飲機提供多款美酒，可根據需求購買不同面額卡片一一品嘗。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：向日遊／提供
 ▲獨特的迎賓葡萄酒試飲機提供多款美酒，可根據需求購買不同面額卡片一一品嘗。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：向日遊／提供

來到素有「水果王國」之稱的山梨市，當然不能錯過吃在地特產的機會。飯店周邊滿布著果園，對於熱愛日本水果的台灣人來說簡直是一大福音。無論是初夏的櫻桃、夏天的水蜜桃，還是秋天的葡萄與冬天的草莓、柿子，一年四季都能體驗親手採摘、大口品嚐新鮮水果的樂趣。入夜後，非常推薦在飯店品嚐一杯產地嚴選的山梨紅酒，伴隨窗外的百萬星光微醺小酌。

下次規劃富士山自駕或自由行，不妨把腳步稍微延伸到這裡，享受一場沒有喧囂、只有絕景與美食的質感假期。

DATA／水果公園富士屋飯店（Fruit Park Fujiya Hotel）

・地址：山梨縣山梨市江曽原1388（笛吹川水果公園內）

・電話：0553-22-8811（櫃台服務時間 09:00~20:00）

・入住時間 15:00／退房時間 11:00

・交通方式：搭乘 JR東日本至山梨車站；從JR站轉搭市營巴士至「水果中心（フルーツセンター）」站（一天三班公車），徒步4分鐘即可到達飯店。

・費用：標準雙床房一晚日幣22,400元起

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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