2026日本旅遊「行動電源搭機」新規正式上路！數量、容量與使用方式攻略1次看

準備飛往日本的旅客要留意了。自2026年4月24日起，日本針對機艙內鋰電池安全祭出更嚴格規範，不僅限制行動電源攜帶數量，也全面禁止在機上使用行動電源替裝置充電。新制上路後，若未符合規定，可能在安檢或登機時遭攔查，影響行程。

行動電源使用全面受限，機上充電行為被禁止

此次規定最大變動在於「使用方式」。未來在機艙內，不論是用行動電源替手機、平板充電，或是將行動電源接上座位電源進行補電，都屬於禁止行為。若旅途中有充電需求，僅能直接使用機上提供的插座或USB孔，行動電源不得在飛行期間啟用。

行動電源示意圖。(本報資料照片)

行動電源攜帶數量與容量同步限縮

除了使用限制外，攜帶規範也更加明確。每位旅客最多只能攜帶2顆行動電源，且單顆容量不得超過160Wh。常見的20000mAh行動電源多落在可攜帶範圍內，但前提是產品需清楚標示容量，否則仍可能被視為不符規定。

收納與攜帶方式也有要求

新制同時強調攜帶方式。行動電源不得放入托運行李，需隨身攜帶並妥善保管，避免放置於頭頂行李櫃。為降低短路風險，建議旅客將電源個別收納，或以絕緣方式保護端口，減少與金屬物品接觸的機會。

鋰電池風險升高，各國規範逐步收緊

日本此次調整規定，主要與近年機艙內鋰電池過熱與起火事件增加有關。由於行動電源屬高能量設備，一旦發生異常，對飛航安全影響甚大，因此管理趨於嚴格。事實上，不只日本，其他國家與航空公司也陸續跟進相關限制。

日本旅遊出發前建議再次確認

對於即將赴日旅遊的民眾而言，出發前應再次檢查行動電源的數量、容量與標示是否符合規定，同時留意航空公司是否有額外要求。提前確認這些細節，能有效避免在機場臨時被攔下，影響整體旅遊安排。

暑假旅遊旺季即將來到，加上日幣走貶，日本旅遊成不少國人出國首選。圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

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