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教你如何避開人潮！ 星野集團高CP值「近郊度假法」 入住寶藏飯店不再人擠人

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圖：星野集團／提供
圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】5月準備前往日本旅遊的民眾注意了！日本即將迎來俗稱「黃金週」的大型連續假期，面對全國性的出遊人潮與塞車車潮，哪裡不用人擠人就變成了最大的課題。

為此，「星野集團」特別提出「安近短（便宜、距離近、天數短）」的聰明度假哲學。與其在熱門景點人擠人，不如省下高昂的交通費與塞車時間，將預算投資在住宿品質上。精選了旗下位於關東近郊的特色設施，推薦海外旅客如何避開日本人潮，享受高質感的無壓力假期。

<a href='/search/tagging/1013/輕井澤' rel='輕井澤' data-rel='/1013/89323' class='tag'><strong>輕井澤</strong></a>星野度假區的「榆樹街小鎮」。　圖：星野集團／提供
輕井澤星野度假區的「榆樹街小鎮」。　圖：星野集團／提供

郊區零自駕自然路線

• 輕井澤星野度假區／榆樹街小鎮（長野縣）

▲「榆樹街小鎮」街景。　圖：星野集團／提供
▲「榆樹街小鎮」街景。　圖：星野集團／提供

旅遊旺季去輕井澤開車容易遇到大塞車，星野推薦搭乘新幹線，從東京出發只要約90分鐘即可抵達。剛於04/10大幅翻新的餐廳「CERCLE」，擁有頂天立地的壯觀酒窖，旅客抵達後就能立刻在清流畔舉杯，享受只有「不開車」才能體驗的大人系奢華單日遊。

•  谷川岳 Joch by 星野集團（群馬縣）

▲特色山岳美食「谷川岳麵包焗烤」。　圖：星野集團／提供
▲特色山岳美食「谷川岳麵包焗烤」。　圖：星野集團／提供

從首都圈出發約2小時，搭乘纜車就能輕鬆抵達標高1,500公尺的絕景露台。5月正是能同時欣賞山頂殘雪、山麓新綠，以及初綻「豬牙花」的最佳時機。在天空露台一邊品嚐名產「谷川岳麵包焗烤」，一邊飽覽360度美景，完全不需要登山的疲累。

•  LUCY 尾瀨鳩待 by 星野集團（群馬縣）

▲24小時營業的山上便利商店。　圖：星野集團／提供
▲24小時營業的山上便利商店。　圖：星野集團／提供

作為星野集團首家山岳飯店，將於04/29全館開幕。這裡不僅能欣賞殘雪期的尾瀨風光，更提供溫水洗淨馬桶、24小時營業的便利商店，以及確保隱私的單人客房。下山後還能免費使用淋浴間到14:00，打破傳統山小屋的克難印象，讓健行變得極致舒適。

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