教你如何避開人潮！ 星野集團高CP值「近郊度假法」 入住寶藏飯店不再人擠人
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】5月準備前往日本旅遊的民眾注意了！日本即將迎來俗稱「黃金週」的大型連續假期，面對全國性的出遊人潮與塞車車潮，哪裡不用人擠人就變成了最大的課題。
為此，「星野集團」特別提出「安近短（便宜、距離近、天數短）」的聰明度假哲學。與其在熱門景點人擠人，不如省下高昂的交通費與塞車時間，將預算投資在住宿品質上。精選了旗下位於關東近郊的特色設施，推薦海外旅客如何避開日本人潮，享受高質感的無壓力假期。
郊區零自駕自然路線
• 輕井澤星野度假區／榆樹街小鎮（長野縣）
旅遊旺季去輕井澤開車容易遇到大塞車，星野推薦搭乘新幹線，從東京出發只要約90分鐘即可抵達。剛於04/10大幅翻新的餐廳「CERCLE」，擁有頂天立地的壯觀酒窖，旅客抵達後就能立刻在清流畔舉杯，享受只有「不開車」才能體驗的大人系奢華單日遊。
• 谷川岳 Joch by 星野集團（群馬縣）
從首都圈出發約2小時，搭乘纜車就能輕鬆抵達標高1,500公尺的絕景露台。5月正是能同時欣賞山頂殘雪、山麓新綠，以及初綻「豬牙花」的最佳時機。在天空露台一邊品嚐名產「谷川岳麵包焗烤」，一邊飽覽360度美景，完全不需要登山的疲累。
• LUCY 尾瀨鳩待 by 星野集團（群馬縣）
作為星野集團首家山岳飯店，將於04/29全館開幕。這裡不僅能欣賞殘雪期的尾瀨風光，更提供溫水洗淨馬桶、24小時營業的便利商店，以及確保隱私的單人客房。下山後還能免費使用淋浴間到14:00，打破傳統山小屋的克難印象，讓健行變得極致舒適。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。