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日本旅遊注意！ 騎單車「藍單」開罰新制上路 滑手機、酒駕恐面臨高額罰金

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現行制度也宣導騎乘自行車時應配戴安全帽。　圖：OGKKABUTO／提供
現行制度也宣導騎乘自行車時應配戴安全帽。　圖：OGKKABUTO／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】許多台灣旅客前往日本自由行時，喜歡租借當地的共享單車代步，不僅機動性高，還能深入體驗在地巷弄。然而，日本警視廳宣布自今年4月起，針對自行車正式導入「交通違規通告制度（藍色罰單）」。未來在日本騎乘單車若違反交通規則，將不再只有口頭勸導，而是面臨實質的罰金處分。

這項新制主要針對16歲以上的自行車駕駛人，過去日本警察在街頭發現單車違規，多半以「指導警告」為主，只有在引發事故或極度惡劣的情況下才會開出「紅色罰單」取締。但隨著自行車事故比例逐年攀升，日本警方決定比照汽機車的執法標準，針對自行車的常見違規行為開立「藍色罰單（青切符）」，以確實執行裁罰。旅客若在日本街頭違規遭開單，不僅需要繳納罰款，手續過程更可能嚴重耽誤寶貴的旅遊行程。

在眾多規範中，台灣旅客最需要特別留意的是「邊騎邊滑手機」與「酒後騎車」兩項重度違規。這兩類行為警方將直接開立紅單並祭出刑事重罰：日本對酒駕採取絕對的零容忍態度，單車酒駕最高可處3年以下有期徒刑或50萬日圓以下罰金，就連提供車輛或共乘者也會一併重罰；而邊滑手機且引發交通危險，最高可處1年以下有期徒刑或30萬日圓以下罰金。

 ▲騎乘時應多注意自行車專用號誌。　圖：PHOTO AC／來源
 ▲騎乘時應多注意自行車專用號誌。　圖：PHOTO AC／來源

除了極度危險行為外，針對多數常見的違規行為所開立的「藍色罰單」，其罰款金額原則上比照「50cc 輕型機車」的標準。準備赴日旅遊並計畫騎乘單車的旅客，務必留意以下常見的開罰項目與金額，以免不熟悉規定而讓荷包大失血：

・邊騎車邊滑手機：12,000日圓

・平交道遮斷柵欄放下時硬闖：7,000日圓（平交道前未暫停確認則為6,000日圓）

・闖紅燈：6,000日圓（若為閃爍紅燈未停則為5,000日圓）

・逆向行駛（未靠車道左側行駛）：6,000日圓

・未依標誌暫停（如遇到寫有「止まれ」的標誌未停車）：5,000日圓

・行駛人行道未禮讓行人或未減速慢行：5,000日圓

・撐傘騎車、戴耳機騎車：5,000日圓

・違規雙載（未依規定搭載兒童）：3,000日圓

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