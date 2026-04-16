柯南迷瘋搶！《名偵探柯南》「APTX4869巧克力」開賣，9入2500日圓還原黑衣組織密藥
日本甜點電商平台Cake.jp再掀動漫聯名熱潮，推出以《名偵探柯南》中關鍵道具「APTX4869」為靈感的造型巧克力盒。產品已於近期在日本官網開賣，主打「吃了也不會變小」的趣味設定，搭配高度還原的造型設計，迅速成為粉絲間熱議話題。
適逢最新劇場版《名偵探柯南：高速公路的墮天使》於2026年4月10日在日本上映，並創下上映3天突破35億日圓票房的亮眼成績 ￼，帶動整體IP熱度再度攀升。Cake.jp推出話題甜點，讓粉絲在觀影之餘，能將劇中經典元素「帶回家」，進一步延伸收藏與體驗樂趣。
此次推出的「APTX4869巧克力盒」以劇中黑衣組織神祕藥丸為原型，將紅白膠囊造型完整還原，一顆顆整齊排列於黑色禮盒中，視覺效果宛如劇情場景重現，讓不少粉絲直呼「擺一整排很有感」。外盒採霧黑設計，搭配黑衣組織元素剪影，整體風格低調神祕，收藏價值十足。
口味上以白巧克力為基底，加入酥脆脆片提升層次，口感輕盈不膩，並特別添加膠原蛋白，走出帶有「高級感」的甜點路線。官方也幽默強調可「安心食用」，不必擔心出現劇中縮小效果，增添產品趣味性。
根據官方資訊，每盒內含9顆巧克力，售價為2,500日圓（含稅，約新台幣500多元），目前已於Cake.jp平台販售。隨著動漫IP跨界甜點持續升溫，此款兼具話題與設計感的商品，也被看好成為近期送禮與收藏的熱門選擇。
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