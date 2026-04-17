石垣島快閃旅遊最優選！直飛只要兩小時的「超美海島」

【FunTime小編群】石垣島屬於沖繩離島，不僅有絕美海景，水上活動也非常豐富。相信不少人已經準備好要跳島玩沖繩，FunTime小編在此奉上石垣島超實用自助懶人包，內容涵蓋石垣島交通、景點、美食，讓你輕鬆出發，些許別錯過！

石垣島怎麼去

如何抵達石垣島

從台灣飛往石垣島，目前僅有虎航提供直飛航班，台北—石垣島航線，航程約1小時，每週營運2班。其他航空公司則需經由沖繩那霸機場轉搭日本國內線前往石垣機場。石垣島的市區位於島的南側，主要交通樞紐為巴士總站與石垣新港。從機場前往市區車程約30分鐘，可搭乘4號或10號巴士，亦可選擇機場接送服務，便利抵達目的地。

石垣島交通推薦

石垣島交通上有汽車出租服務，也可以選擇包車或搭巴士，不過巴士班次較少，包車也有時間限制，因此想要自由行更推薦租車自駕，彈性最高。

開車自駕

有駕照的朋友要注意，日本當前無法使用台灣的國際駕照，若要在石垣島開車，必須先到台灣監理所申請「日文譯本」駕照。石垣島上有多家租車業者，記得提前上網預約，抵達後各租車公司會派專人舉牌接機取車。租車一日價格約4,000日圓起跳，若到達石垣島才找租車公司，價格就會從約6,000日圓起跳喔！

小編小提醒：若國內駕照逾期，應先辦理換照，攜帶原駕照、身分證件、1吋相片1張，費用200元

日文譯本申請應備證件：國民身分證、駕照正本

日文譯本申請費用：100元

渡輪

石垣島也有渡輪接載服務，位在市區的石垣新港可以到達周邊島嶼，很適合安排一日遊。想要搭乘渡輪到其他離島。建議一次買來回票會更便宜喔！

巴士

石垣島巴士班次並不多，若需搭乘建議查看班次表，其中4號和10號為主要的巴士路線，可從機場直達市區、渡輪站。巴士搭乘方式與沖繩本島相同，從前門上車領取乘車券，再下車付款，但要注意只能付現喔！巴士也有提供一日券，享24小時無限次搭乘，價格為1,000日圓（成人）、500日圓（6~12歲）。

環島巴士

如果你不打算自駕，也還沒規劃行程，小編推薦搭環島巴士。環島巴士顧名思義就是會帶大家到石垣島的熱門景點，行程含午餐，費用為6,500日圓（成人）、4,800日圓（6~11歲）、免費（6歲以下、不包含午餐），而且每天都有運行，09:15巴士總站發車，14:00賦歸，需要提前網上預訂，會在前一天下午5點關閉當日預訂。

小編小提醒：川平灣可搭乘玻璃船，費用為1,300日圓（成人）、650日圓（4~11歲）、免費（3歲以下）。

石垣島環島觀光巴士路線景點：鍾乳洞、川平灣、米原棕櫚樹林、玉取崎展望台等，詳見官網

石垣島景點

川平灣

川平灣。圖／adobe stock

入選日本百景之一的川平灣，是石垣島景點中最具代表性的一個～自展望台往川平灣眺望，就能看見陽光下清澈海水，顏色由淺入深，如同寶石一般閃耀著動人光澤！若想近距離欣賞川平灣的海景，可搭乘玻璃船出海，透過船底的透明玻璃窗一窺海底生態的蓬勃與生命力～除了嘆為觀止的美景外，來石垣島還可以玩玩拖曳傘（Parasailing），不分年齡大人小朋友都可以參加喔～

地址：沖繩縣石垣市字川平

開放時間：全天（玻璃船營業時間為09:00-17:00）

御神崎

御神崎。圖／adobe stock

御神崎是石垣島欣賞日落的好去處，陡峭的懸崖以及綠草如茵的島嶼風光，加上一覽無遺的湛藍大海，連位於懸崖上的白色燈塔都為這片美景增添了幾分美感，看遠方海浪拍打懸崖，濺起一波波潔白浪花，隨著不同時間與天氣，天空就像畫布一般色彩斑斕，美的扣人心弦。

地址：沖繩縣石垣市崎枝

開放時間：全天

Kondoi海灘（竹富島）

Kondoi海灘（竹富島）。圖／adobe stock

位在西表石垣國立公園內的Kondoi海灘，時常入圍日本十大最美沙灘，此處位於竹富島西側，以純白沙灘和清澈見底的海水聞名，蒂芬妮綠色的海水非常乾淨，可以清楚看見水底的海草隨浪搖曳，除了欣賞無邊界海景，由於淺灘上的水深較淺，無論是大人小孩皆能在這裡盡情享受玩水的樂趣！

地址：沖繩縣八重山郡竹富町竹富

開放時間：全天

石垣島美食

Natural Garden Cafe PUFFPUFF

Natural Garden Cafe PUFFPUFF。圖／IG, herman.ching

位於石垣島的超美海景咖啡廳，店內有分室內以及戶外陽台座位，此處的特色就是有超級寬敞的陽台座位，只要一抬頭便能看見這裡專屬的石垣藍，遠方海水漸層顏色分明，湛藍中帶點微微的綠，不僅令人感到心曠神怡，更讓人在炎熱的夏天中感到一股涼意～輕啜一口清涼飲品，配上眼前的無敵海景，在石垣島的旅遊就是要享受這裡的悠閒氛圍～

地址：沖繩縣石垣市真榮里193-1

營業時間：11:00-18:00

ミルミル本舗

ミルミル本舗。圖／IG, toraverasss

ミルミル本舗最受歡迎的商品是使用當地盛產的水果以及特產所製作的冰淇淋，也有提供石垣牛漢堡、牛丼類的主食，冰淇淋除了最有人氣的牛奶口味外，還有許多特殊或季節限定的口味，諸如：鹽紅糖、豆腐以及紅芋口味，此處的冰淇淋吃起來口感豐富，內含新鮮果肉纖維，味道天然又濃郁，若是在石垣島自駕旅遊，非常推薦來這裡看海吃冰喔～

【主店】

地址：沖繩縣石垣市新川1583-74

營業時間：10:00-19:00（11月至2月營業至18:30）

【石垣機場店】

地址：沖繩縣石垣市白保1960-104-1石垣機場國內旅客航廈1樓

營業時間：7:30-20:00

豆腐之比嘉（とうふの比嘉）

豆腐之比嘉（とうふの比嘉）。圖／IG, hananoanao13o

來到石垣島，早餐就是要衝這一家！經營超過60年的「豆腐之比嘉」是當地的人氣王，雖然位置有點隱密，但每天一開門就人潮滿滿。半戶外座位區，可以邊看著風景邊吃早餐，超悠閒～招牌手工豆腐口感滑順、豆香超濃郁。如果你偏好清淡口味，絕對會愛上這家店。

地址：沖縄県石垣市字石垣570

營業時間：6:30-15:00（週日公休，售完為止）

延伸閱讀>>【石垣島全攻略】沖繩石垣島景點、交通、美食懶人包

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