日本KIDDY LAND雜誌和附錄優惠券入手！人氣IP周邊商品更好買

日本卡通角色周邊商品及玩具商店「KIDDY LAND」今年適逢創業80週年，特別發行了MOOK雜誌《KIDDY LAND FAN BOOK》，並附送一本KIDDY LAND粉絲專屬優惠券手冊，讓粉絲們能更開心地入手自己的「推」的周邊商品。這次就跟我們一起搶先入手這本MOOK雜誌，並拿優惠券手冊買買買去囉。

《KIDDY LAND FAN BOOK》：80週年紀念的粉絲回饋

KIDDY LAND是什麼？

喜歡吉伊卡哇、拉拉熊、三麗鷗等各種可愛角色的你，想必早已耳聞過日本「KIDDY LAND」的大名。它是一家老牌的角色周邊商品玩具店，販售從日本國內外的人氣經典角色，乃至最新人氣插畫、卡通動漫IP周邊商品和玩具等，是許多有自己的「角色推」或喜歡小玩具的朋友，到日本旅行時必逛的商店之一。

《KIDDY LAND FAN BOOK》的內容

圖片提供：寶島社

最早創立與1946年的KIDDY LAND，今年（2026年）已邁入80歲，而他們今年推出的官方粉絲雜誌書《KIDDY LAND FAN BOOK》，已在3月31日在日本各大書店、KIDDY LAND商店以及網路通路開賣。書中回顧了品牌創立至今的發展歷程，介紹了店內深受歡迎的角色周邊商品，還有一些角色聯名商品開發的幕後故事。

當然，更重要的是，這本官方粉絲雜誌書中，還附贈了一本KIDDY LAND粉絲專屬的9折優惠券手冊，對於有打算在今年在日本的採購角色周邊商品的朋友來說，絕對值得參考入手。

下面我們先快速來看看這本粉絲專屬優惠券手冊的簡介內容。

KIDDY LAND粉絲專屬9折優惠券手冊

圖片提供：寶島社

這次發行的官方粉絲雜誌書《KIDDY LAND FAN BOOK》中附錄的粉絲專屬9折優惠券手冊，是一本集結了能在日本全國的KIDDY LAND門市、各角色商品專賣店等商店（※）中使用的優惠券合集。

※ 除了Snoopy Town橫濱港未來店（スヌーピータウンショップ横浜みなとみらい店）及KIDDY LAND的快閃店以外。

使用者只要在使用期限內，到適用的店舖中購物並於結帳前向櫃檯出示優惠券手冊，便可以享受9折優惠，而優惠最高金額上限為2,000日圓。也就是說，如果消費在未稅20,000日圓以內，就得以完整享受到9折的優惠。

這邊需要特別注意的是，這本優惠券手冊上優惠券不能撕下來使用——若撕下來的話，優惠券會失效喔。

另外，這本優惠券手冊每個月最多只能使用兩次。而且，無法與免稅優惠同時使用。

詳細關於這張優惠券的基本資訊和使用注意事項，我們條列在下面，方便大家確認。

優惠券基本資訊

使用期間：2026年4月1日～2027年3月31日

適用店舖：日本全國的KIDDY LAND門市、各角色商品專賣店等商店，不包括Snoopy Town橫濱港未來店（スヌーピータウンショップ横浜みなとみらい店）及KIDDY LAND的快閃店。

使用方式：結帳前出示優惠券手冊，可享受9折優惠，優惠金額上限為2,000日圓。

使用注意事項

請在結帳前出示優惠券手冊，結帳後再出示無效。

請勿撕下優惠券。優惠券一旦被撕下，將無法使用。

每月最多可使用2次。

無法與包括免稅優惠在內的其他折扣優惠並用。

不適用商品：金券類商品、扭蛋商品、自動販賣機商品、福袋、特價商品、抽獎商品。

影印或轉售的優惠券無法使用，請勿於拍賣網站轉售或轉讓他人。

本優惠券手冊無法補發，請妥善保管。

《KIDDY LAND FAN BOOK》快速開箱實用

① 書店入手《KIDDY LAND FAN BOOK》與優惠券手冊

前面介紹了這本《KIDDY LAND FAN BOOK》及附贈的粉絲專屬優惠券手冊，JAPANKURU編輯部也在開賣當天直接到新宿的紀伊國書店買了實物開箱，並實際到KIDDY LAND走一趟。

新宿的這間紀伊國書店是本店，規模蠻大的。在書店內一樓的雜誌區，很快就可以找到紅色封面的《KIDDY LAND FAN BOOK》，雜誌售價為1210日圓含稅。

這個粉絲專屬優惠券手冊也是可愛的紅色封面，大小十分便攜，逛街時帶在身上也沒負擔。手冊中的優惠券，不僅能在KIDDY LAND中使用，還有像在SNOOPY TOWN SHOP、吉伊卡哇樂園商店等角色主題專賣店中也都能用，而且全都最高可享2000日圓優惠的9折優惠券喔。

對於自海外來的朋友來說，如果沒有打算買超過未稅5000日圓拼免稅的話，這本優惠券手冊就特別好用——就算不拼免稅金額，也可以輕鬆享受9折優惠，不用為買而買。

對於在日本生活的朋友來說，那這優惠券手冊就更好用啦！從購買當天到明年3月底以前，每個月都可以用2次。若馬上買來用的話，一年就可以用24次，也就是說最多可以優惠到48000日圓。

這樣看來，筆者自己都覺得，這本《KIDDY LAND FAN BOOK》蠻適合買來送給在日本上班、且有自己的「角色推」的同事和朋友。畢竟，上班族很需要可愛角色們的療癒嘛。如果是家裡有小朋友的爸爸媽媽們，也蠻值得參考入手的。

② KIDDY LAND新宿店購物去

書店逛得差不多後，我們就帶著《KIDDY LAND FAN BOOK》和優惠券手冊，去新宿的KIDDY LAND逛逛啦。

如同文章開頭和大家介紹的，KIDDY LAND是個可以找到各式各樣人氣角色周邊商品的店舖，深受日本海內外的角色控和玩具人喜愛。新宿店是去年新開幕的店舖，位於JR新宿站東口一帶，總共有4個樓層。因為我們打算給編輯部裡的吉伊卡哇控買小禮物，所以就直接先衝吉伊卡哇樂園商店囉。

新宿店的吉伊卡哇樂園商店，占了2樓的半層，就算不是粉絲，站在裡面都會覺得很心動——店內的裝潢設計很可愛，而且商品齊全也很多樣。

我們煩惱了半天，最後決定買一隻吉伊卡哇的小娃娃吊飾送給同事。不要懷疑，她的推就是吉伊卡哇，不是小八貓，不是烏薩奇，也不是小桃。

除了吉伊卡哇外，KIDDY LAND新宿店也能找到包括史努比、拉拉熊、角落生物、Miffy米菲兔等可愛角色的商品，光是看著就覺得很療癒吶。

新宿店的結帳櫃檯是各樓層分開的。結帳前，我們趕緊掏出剛入手的KIDDY LAND粉絲專屬優惠券手冊，出示給店員看。

於是原價含稅1760日圓的吉伊卡哇小吊飾，現打9折到手囉！

KIDDY LAND新宿店（キデイランド新宿店）

地址：東京都新宿区新宿3-23-17 オカダヤビル 1F～4F

營業時間：10:30～20:30

大眾交通：新宿站東口出站，步行約5分鐘

官方網站

除了我們這次去的新宿店外，KIDDY LAND在日本全國共有36家門市，其中彷彿是大型旗艦店的原宿店非常有人氣。值得注意的是，就因為原宿店和新宿店都很大，是採用各樓層獨立結帳的機制，所以大家在使用KIDDY LAND粉絲專屬優惠手冊購物時，需要多注意一下自己想入手的商品是否是分散在各樓層，以避免因為結帳次數超過2次，而導致部分商品無法享受到優惠。

KIDDY LAND購物前 優惠券手冊先入手

以上就是我們開箱《KIDDY LAND FAN BOOK》開箱和粉絲專屬優惠券手冊實用。目前這本雜誌已經在日本各大書店和一些網路通路上正式發售，在KIDDY LAND的店舖中也能找到一些。如果你也有自己「推」的可愛角色，並想要在日本買它們的商品的話，去之前可以買好一本《KIDDY LAND FAN BOOK》，拿好優惠券手冊再去囉！

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