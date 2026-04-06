日本置物櫃行李寄存系統Multi Ecube｜預約、查詢空位、飯店配送好方便

在車站或機場找置物櫃寄存行李，想必是不少遊客在日本旅行時的日常。而「Multi Ecube」這項置物櫃行李寄存服務系統，可提前1個月預約，也能查詢置物櫃位置與即時空位狀況。同時，還提供當日行李配送至飯店等服務。本系統採用行動電子支付，操作簡單且方便。這次就帶你一起快速了解這項服務的使用方式與特色。

明明一大早就抵達日本，雖然好想馬上就開始觀光，但為了先放行李，而不得不先前往飯店。遇到下榻飯店無法提前寄放行李，就只能一邊行李跑觀光行程，拖著它上下樓梯、進進出出車站與電車⋯⋯這些光景，光是想像就讓人覺得很累。

即便當你想到要使用投幣式置物櫃，卻不一定能順利找到空位。有時候在一些特別熱門的車站裡，置物櫃還可能全部客滿，或是在需要使用時才發現身上沒有零錢…

如果你也曾有過類似的經驗，那麼「Multi Ecube」這個置物櫃行李寄存服務系統，絕對值得你了解一下——它能為你減少行李負擔，讓日本旅行更加輕鬆。

Multi Ecube服務 置物櫃預約與空位檢索

Multi Ecube是由JR EAST Smart Logistics推出的多功能置物櫃系統，外觀設計相當可愛。它不單純是個提供基本的行李寄存服務的置物櫃，還能透過服務系統查詢空的置物櫃、事前預約與行李配送至飯店等服務，對旅客來說十分方便。

其一大特色在於，可透過專用網站即時查詢置物櫃的空位狀況，無需在車站內來回尋找。網站與置物櫃皆支援5種語言（日文、英文、簡體中文、繁體中文、韓文），對訪日旅客來說也相對容易操作。

支付方式採用行動電子支付，且支援信用卡刷卡，用起來蠻方便。

若希望確保能順利使用，也可以事先選擇使用日期、置物櫃位置與尺寸進行預約，最早可提前1個月。即使在出發前，也能依照行程提前安排好置物櫃的使用。

Multi Ecube置物櫃尺寸多樣，並可透過官方網站查詢空位狀況，因此無需像以往一樣在車站內四處尋找空櫃。

它目前已設置於東京車站、池袋站、品川站、上野站、新宿站、澀谷站等東京主要車站，此外也可在新大阪站、京都站、博多站、札幌站等全國主要城市找到。

另外，在東京單軌電車的羽田機場第1航廈站、第2航廈站、第3航廈站，以及關西國際機場、大阪國際機場等地也設置，可說是涵蓋了各大遊客常使用的區域。

Multi Ecube置物櫃地點查詢

Multi Ecube置物櫃使用教學

這次JAPANKURU編輯部實際體驗了一次Multi Ecube，透過電子系統事先預約，並到東京車站寄存行李。接下來將依照步驟整理使用方式，帶你一起了解整個流程。

Step 1：註冊會員

註冊JRE ID，並填寫付款方式等相關資訊。

Step 2：預約置物櫃

選擇使用日期、置物櫃的尺寸與位置後即可完成預約，也可以透過車站名稱等方式搜尋置物櫃。

Step 3：確認預約資訊

在使用日當天早上，系統會透過網站與電子郵件發送預約編號與QR Code。

Step 4：寄放行李至置物櫃

前往預約的置物櫃位置，依照網站或電子郵件中提供的置物櫃編號（M-○）找到對應的櫃位。

請選擇畫面上的「Click here if you have made a reservation online」。

接著輸入預約編號，或掃描網站上顯示的QR Code，即可開啟置物櫃。

Step 5：放入行李並上鎖

將行李放入置物櫃後，關上櫃門並按下上鎖按鈕。完成上鎖後，綠色指示燈會熄滅，即表示操作完成。

實際使用後，整體流程比想像中簡單。雖然一開始會擔心是否只有日文介面，好在系統提供英文等多語言顯示（共5種語言），選擇所需的語言，依照畫面指示操作即可順利完成。

置物櫃預約請點此

不只有寄存！還可直接配送行李

除了基本的置物櫃行李寄存服務外，Multi Ecube還有一項值得留意的功能——將行李放入置物櫃後安排配送。Multi Ecube目前提供兩種行李配送服務：「從置物櫃到飯店的即時配送服務（ロッカーホテル即配サービス）」與「從置物櫃到各地的配送服務（ロッカーどこでも配送サービス）」。

下面將介紹可在當日將行李配送至飯店的「從置物櫃到飯店的即時配送服務」，一起來看看要怎麼使用，以及有哪些服務特色吧。

從置物櫃到飯店的即時配送服務

從置物櫃到飯店的即時配送服務，顧名思義，就是可以將你寄存到置物櫃中的行李送到飯店的服務。一般若在上午11:00前將行李寄放於置物櫃，即可於當日18:00前配送至東京都內的飯店。

這項服務無疑可以省去入住前先到飯店寄放行李，或是之後再回到置物櫃取件的往返時間。特別適合清晨抵達，或是在旅途中更換住宿地點的情況使用。目前在東京、大阪、京都、博多、仙台、熱海等地已可以使用該服務，最早可提前1個月預約，最晚到當日上午9:30前完成預約即可適用。

若行程已確定，並提前預約安排好的話，抵達日本，到預約好的置物櫃寄放好行李後，便可直接展開觀光、用餐或拍照等行程。而回到飯店時，行李也已經送達，既省時又輕鬆。

飯店即時配送服務使用方式

首先確認入住的飯店是否在配送服務範圍內，之後即可依照以下步驟進行預約。

可配送飯店名單請點此

Step 1：預約配送服務

選擇使用的置物櫃位置與尺寸，並填寫配送日期、飯店及入住者資訊等必要資料。

Step 2：確認預約資訊

在使用當天早上，系統會透過網站與電子郵件發送預約編號與QR Code。

Step 3：於上午11:00前寄放行李

依照一般預約流程，將行李放入預約的置物櫃即可。之後於傍晚前往飯店櫃檯領取行李。

飯店即配服務預約請點此

飯店即配服務注意事項

需於上午11:00前將行李寄放至置物櫃，逾時將無法於當日完成配送。

預約時填寫的「入住者資訊」需與飯店訂單完全一致，包含羅馬拼音、片假名或漢字等記述方式，請務必在確認後正確填寫。

每個置物櫃僅可配送1件行李，若有多件行李，需分別預約對應數量的置物櫃。指定配送之行李請完全關閉封好，無法封口的行李恕無法進行配送。

全國配送服務

若是打算長期停留，或需要在多個城市之間移動的朋友，也可以參考使用「從置物櫃到各地的配送服務（ロッカーどこでも配送サービス）」。

這項服務的操作也不難，只需將行李寄放至車站置物櫃，即可配送至日本國內指定地方。且它不同於一般宅配服務，無需填寫紙本配送單，也蠻方便的。按自己需求，最早可提前1週預約，最晚則在當日20:00前完成預約即可。

使用方式

Step 1：預約服務並填寫資訊

輸入置物櫃位置與配送地址等必要資料。

Step 2：行李打包

行李箱則無需額外包裝。

Step 3：於當日20:00前寄放行李

在指定時間前將行李放入置物櫃，即完成配送流程。

全國配送服務預約請點此

東京車站的「隱藏版」置物櫃揭秘

雖然說如果事先預約好置物櫃比較安心，但難免會有一些無法事先預約的臨時情況發生。若臨時想在東京車站找置物櫃使用，那和你分享一個「隱藏版」置物櫃地點，降低遇到客滿狀況的機率。

① 站內地下4樓、總武線地下電梯附近

©JR East Consultants Company

就在東京車站的B4、總武線地下電梯附近，設有共37個置物櫃。

由於位於地下樓層且人流相對較少，較容易找到空位。

置物櫃空位查詢

② 站外地下一樓、北地下自由路、黑塀橫丁附近

©JR East Consultants Company

另一個也可以留意的地點，是東京車站B1的剪票口外區域。從前往黑塀橫丁的樓梯往下走後，沿著牆面可以看到一整排置物櫃。

這裡的置物櫃也有多種尺寸，大家可以依照自己的需求選擇使用。

置物櫃空位查詢

常見問題 Q&A

Q：沒有事先預約也可以使用嗎？

A：若置物櫃有空位，仍可像一般置物櫃一樣，直接於現場付款後寄放行李。

Q：可以多次取出行李嗎？

A：行李僅能取出一次。完成取出操作後，該置物櫃的使用即結束，無法再次寄放。

不過，在寄放後15分鐘內，可再次開啟置物櫃，方便補放或取出行李。

操作時請使用「reopening」按鈕。

Q：如果置物櫃尺寸不合適怎麼辦？

A：若有較大尺寸的置物櫃可用，在寄放後15分鐘內，可透過「Increase size」按鈕進行變更。

Q：一天的使用費用是多少？

A：費用依尺寸與服務內容而有所不同：

一般行李寄存（預約需另加500日圓預約費）

SS：300日圓起／S：500日圓起／M：600日圓起／L：800日圓起

當日飯店配送服務：1,500日圓起

行李全國配送服務：1,300日圓起

Q：付款方式有哪些？

A：僅支援行動電子支付，不接受現金。

未預約直接使用：支援信用卡與QR Code支付（詳細方式可參考現場說明）

預約使用：可使用以下品牌的信用卡、金融卡與預付卡

VISA／MasterCard／JCB／Diners Club／American Express／Discover

Q：可以取消預約嗎？

A：於使用當日凌晨2:00前可免費取消（多日預約以使用開始日為基準）。

但若為當日預約，因為預約完成後即生效，將無法取消。

Q：可以在入住日前先將行李配送到飯店嗎？

A：當日飯店配送服務是以入住當日送達為前提，因此無法在住宿日前送達。行李也需於入住當日早上至11:00前放入置物櫃。

若希望在入住日前寄送行李，可改使用「從置物櫃到各地的配送服務」，並將收件地址設定為飯店。不過，請務必事先向住宿飯店確認是否可代收宅配行李。

活用Multi Cube 旅行好輕鬆

規劃一趟旅程，不僅要考慮走訪的景點和美食餐廳，若能把行李安排也都考量進去，想必更加理想且舒適。Multi Ecube作為一項包含置物櫃在內的行李寄存與配送服務，好好活用起來，勢必能將旅途移動的負擔減輕許多，也能讓自己的觀光行程早一步開始囉。

看完這次的分享，若覺得有興趣，那就在下次來日本時試試看吧。

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