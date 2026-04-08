浪漫日本花火節：走進日劇裡的夏季煙火盛典！

【FunTime小編群】喜歡看日劇或動畫的朋友們應該都有看過花火大會出現的情節吧？男女主角總是會手拿蘋果糖、棉花糖之類的小吃，坐在河岸邊欣賞著煙火，這樣的場景真的是好憧憬啊～既然如此不如就親眼去看看花火大會吧！小編從日本各地精選了多個超人氣又有特色的花火大會推薦給各位喔！

北海道－真駒内花火大會

北海道－真駒内花火大會。

北海道的札幌真駒内花火大會是號稱北海道最最盛大的煙火表演，煙火的數量據說高達2萬2千發！而且不僅僅有煙火演出，更是結合了音樂、燈光投射、火焰的綜合表演，每年都吸引超多觀光客朝聖！

日期：2026/7/11

時間：19:50-20:50

地點：真駒內屋內體育場

交通：真駒內站步行30分鐘

北海道－洞爺湖花火大會

北海道－洞爺湖花火大會。

洞爺湖花火大會是全日本舉行時間最長的煙火大會，每天都有20分鐘左右的煙火可以欣賞，為期6個月不間斷！雖然規模不大，但是只要天氣允許就能看到，不會因為行程而受影響，無論想在飯店裡透過窗戶欣賞、待在湖畔，還是在觀光船上都是非常好的選擇喔～

日期：2026/4/28~2026/10/31

時間：20:45-21:05

地點：洞爺湖溫泉湖畔

交通：從JR洞爺湖站轉搭乘巴士約20分鐘

東北地區－大曲煙火大會

東北地區－大曲煙火大會。

大曲煙火大會的正式全名為「全國煙火競技大會大曲煙火」，據說最早起源於1910年的大曲諏訪神社祭典的餘興活動，直到百年後的今日竟發展成了日本三大花火盛事之一！夏季最主要的大曲煙火大會其實是一場花火比賽，可以欣賞到日本全國各地的煙花職人費盡心力製作出的煙火，有機會的話千萬別錯過這場煙火盛事，另外春季、秋季也有舉辦煙火分會喔！

日期：2026/8/29

時間：白晝煙花17:10施放、夜晚煙花19:00施放

地點：大曲花火公園

交通：JR大曲站步行約30分鐘

北陸＆甲信越地區－長岡祭典花火大會

北陸＆甲信越地區－長岡祭典花火大會。

長岡祭典花火大會的起源是為了悼念在二次世界大戰中失去生命的亡靈，於是長岡祭典花火大會的前身「長岡復興祭」便開始舉辦了，往後幾年的開場都會由象徵著慰藉的「白菊」花火揭開帷幕；接著整場花火大會最大的三個看點為：三尺玉、天地人花火和復興祈願花火鳳凰，第一個三尺玉施放後會綻放出直徑達650m的巨大煙花，天地人花火則是速射連發的超大型尼加拉瓜瀑布花火，最後的「復興祈願花火鳳凰」就如他的名字一般，會有連續6個地方於同時發射煙火，形成類似鳳凰翅膀般的畫面，而這個環節更是為了紀念2004年時的中越地震，是當時為了祈願復興而誕生的環節喔！整體來說是一場充滿歷史意義的花火大會。

日期：2026/8/2~8/3

時間：19:20-21:10

地點：新潟縣長岡市長生橋下游信濃川河岸

交通：JR長岡站步行約30分鐘

關東＆東海地區－隅田川花火大會

關東&東海地區－隅田川花火大會。

隅田川花火大會這個名字我想大家應該不算太陌生了，這場東京的花火盛事最遠可追溯到1733年的江戶時代，是日本最古老的花火大會之一，據說每年甚至會吸引近一百萬人觀賞呢，說這是日本代表性的花火大會都不為過！此外，這裡的交通還非常方便，也難怪每年都吸引了許多遊客。

日期：待公布

時間：第一會場19:00開始、第二會場19:30開始

地點：第一會場（櫻橋下流～言問橋上流）、第二會場（駒形橋下流～厩橋上流）

交通：第一會場搭乘至淺草站、押上站、東京晴空塔站、本所吾妻橋站，第二會場搭乘至藏前站、兩國站、淺草橋站

關東＆東海地區－土浦全國花火競技大會

關東&東海地區－土浦全國花火競技大會。

土浦全國花火競技大會是日本著名的三大花火大會之一，歷史超～悠久，從1925年起就開始舉辦囉！而且這場花火大會真的非常盛大，會以Star Mine、10號煙火、創造煙火3個分類展開活動，總施放時間約為2小時30分鐘，共2萬多發煙火，想看看不一樣的花火大會就來這裡看看吧！秋季的花火大會可不多啦！

日期：待公布

時間：17:30~20:00

地點：茨城縣土浦市櫻川畔

交通：JR土浦站步行約30分鐘

關東＆東海地區－熱海海上花火大會

關東&東海地區－熱海海上花火大會。

熱海因為溫泉而有名，但除了溫泉之外他們也有舉辦花火大會喔！不過熱海的花火大會並不是夏季限定，而是全年皆有的活動！熱海花火大會最著名的兩大特色是：在海上發射花火和特色花火「空中尼加拉瓜大瀑布」；每次花火表演壓軸登場的「空中尼加拉瓜大瀑布」總是吸引著眾人的目光，高密度的煙火將在空中一次性施放，到時整個黑夜都將被煙火染上各種繽紛色彩！

日期：2026/4/26、5/24、7/20、7/26、8/5、8/9、8/18、8/24、9/13、10/12、10/25、11/8、11/23、12/6、12/25

時間：20:20-20:40（7、8月20:15-20:40）

地點：熱海陽光海灘、親水公園

交通：熱海站步行約15-20分鐘

延伸閱讀>>【2026日本花火大會】16個必去花火大會時間、地點總整理！

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