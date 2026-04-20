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4／24上路！南海電鐵睽違百年美味觀光列車「GRAN天空」春日啟動

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南海電鐵04/24登場的觀光列車「GRAN 天空」。　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供
南海電鐵04/24登場的觀光列車「GRAN 天空」。　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】行駛路線串連大阪世界遺產「高野山」的南海電鐵2200系列觀光列車「天空」已於03/20正式停駛，04/24起將有嶄新的「GRAN 天空」取而代之，不僅是昇級版觀光列車，更是南海電鐵睽違百年，再度供應美味餐食的列車。車廂外觀以沉穩的紅色裝飾著金色，融入開在高野山的石楠花等植物設計，表現列車途經的地區。

全車由四節車廂組成，第一節舒適座位（Relax Seat），設計成三排座椅空間，第二節為更寬敞的景觀座位（WideView Seat），走道左右僅單張座位。第三節是所有乘客都能利用的吧檯車廂（Lobby Lounge），可在此點餐食或飲料。第四節則是由服務人員供應餐點的最奢華版商務、頭等車廂（Grand Seat and Grand Seat Plus）。共有16個座位分為4區沙發座，每區可容納2~4人。

行駛路線沿用原本的「天空」，從主要起訖站「難波」至和歌山的「極樂橋」站，途中停靠8站，車程約1小時，每天來回僅有4班次。（週三與每月第二、第四週四停駛）

▲擅長日式、西式料理的大阪名店「Genji」主廚元川篤為觀光列車「GRAN 天空」設計餐點。　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供
▲擅長日式、西式料理的大阪名店「Genji」主廚元川篤為觀光列車「GRAN 天空」設計餐點。　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供

「GRAN 天空」邀請有32年歷史的大阪名店「Genji」合作設計餐點，目前公告的春夏版菜單將大量運用沿線的大阪南部與和歌山食材。早餐有妝點著和歌山有田生山椒的胡麻豆腐冷湯、大阪 RIKURO 爺爺吐司的蟹肉三明治。在不同食物中可吃到在地邪祓柑橘、有田橘子、湯淺醬醪的隱藏版滋味。

▲「GRAN 天空」春夏版早餐。　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供
▲「GRAN 天空」春夏版早餐。　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供

午餐則有泉州章魚、南河內鴨、紅南高梅、金山寺味噌與在地蔬菜，以12道小碟的木箱料理提供，搭配土瓶蒸、當季炊飯，還有紅南高梅與有田生山椒滋味的布丁作結語。

▲於「GRAN 天空」2號車、3號車供應的春夏版午餐。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供
▲於「GRAN 天空」2號車、3號車供應的春夏版午餐。【※ 禁止酒駕；飲酒過量，害人害己。】　圖：南海電氣鐵道株式會社／提供

車資依搭乘車廂計算，第一節、第二節費用相同，除乘車之外，需加上特急列車費用，若從「難波」站至「高野山」站，3,130日幣起。利用第四節車廂可選是否附餐，依人數計算，不含餐僅供應一杯飲料每人5,510日幣起；早餐、下午茶時段含餐費每人11,230日幣起；午餐時段每人13,430日幣起。

全新觀光列車「GRAN 天空」於04/01 10:00起（日本時間）開放線上預約，詳情請洽「GRAN 天空」官網。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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