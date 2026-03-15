外國人眼中的鎌倉vs.日本人眼中的鎌倉：同一座古都的不同視角

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】同樣走在鎌倉的街頭，外國人和日本人看到的，可能完全不一樣。日本觀光研究機構「JTB 總合研究所」近日分析社群平台照片發現，外國旅客與日本國內旅客在「鎌倉」的「拍照重點」差很大。從拍什麼、怎麼拍，到照片色調，都呈現出截然不同的旅行風格。

外國人鏡頭裡的「鎌倉」：代表性地標優先

根據分析社群平台照片內容顯示，外國旅客上傳的鎌倉相關照片中，約53.5%聚焦於「鎌倉大佛」（高德院），比例遠高於日本旅客。

▲「鎌倉高校前」車站的平交道在《灌籃高手》的片頭曲中出現，是非常熱門的拍照地標。 圖：PHOTO AC／來源

此外，亞洲旅客特別偏好拍攝「鎌倉高校前」車站的平交道景色，因動漫作品《灌籃高手》而成為代表性打卡地標；歐美與澳洲旅客則更傾向拍攝具有歷史象徵意義的佛像與寺社建築。且在相片色彩風格方面，外國旅客照片整體偏向青綠冷色調（鎌倉大佛的顏色），呈現出「一眼辨識鎌倉」的標誌性畫面。

日本旅客的鎌倉：美食與眼前所見

▲「小町通」是鎌倉最知名的一條商店街，可以找到各式各樣當地美食。 圖：PHOTO AC／來源

相較之下，日本旅客最常拍攝的照片有將近50%都是「美食」。從「小町通」的可樂餅、和菓子，到咖啡館甜點，鏡頭裡的鎌倉更貼近日常生活與味覺記憶。

▲鎌倉長谷寺，日本遊客更偏向拍攝寺廟建築的畫面。 圖：PHOTO AC／來源

即使在寺社拍攝焦點上也存在差異，外國旅客較常特寫燈籠、裝飾細節，日本旅客則更傾向拍攝建築整體與本堂結構。可以推斷出，外國人尋找的是代表性地標，日本人則追求屬於自己的體驗片段。

從分析可以看出，外國旅客多為東京出發的一日遊行程，時間有限，自然集中於象徵性景點；日本旅客則可能多次造訪，更願意探索咖啡館、小巷與季節變化。這種差異不僅反映在景點選擇，也顯示出不同文化對旅行的期待與審美傾向。

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