快訊

羅技Logitech G325 LIGHTSPEED耳機開箱！輕巧高CP＋雙模切換 實測恐怖遊戲超有臨場感

經典賽／山本領軍日本拚連6屆四強 井端弘和下達必勝令

新竹關西清晨7.7度！今起氣溫緩升日夜溫差大 此時再變天

外國人眼中的鎌倉vs.日本人眼中的鎌倉：同一座古都的不同視角

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
鎌倉的代表性地標「鎌倉大佛」。　圖：PHOTO AC／來源
鎌倉的代表性地標「鎌倉大佛」。　圖：PHOTO AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】同樣走在鎌倉的街頭，外國人和日本人看到的，可能完全不一樣。日本觀光研究機構「JTB 總合研究所」近日分析社群平台照片發現，外國旅客與日本國內旅客在「鎌倉」的「拍照重點」差很大。從拍什麼、怎麼拍，到照片色調，都呈現出截然不同的旅行風格。

外國人鏡頭裡的「鎌倉」：代表性地標優先

根據分析社群平台照片內容顯示，外國旅客上傳的鎌倉相關照片中，約53.5%聚焦於「鎌倉大佛」（高德院），比例遠高於日本旅客。

 ▲「鎌倉高校前」車站的平交道在《灌籃高手》的片頭曲中出現，是非常熱門的拍照地標。　圖：PHOTO AC／來源
 ▲「鎌倉高校前」車站的平交道在《灌籃高手》的片頭曲中出現，是非常熱門的拍照地標。　圖：PHOTO AC／來源

此外，亞洲旅客特別偏好拍攝「鎌倉高校前」車站的平交道景色，因動漫作品《灌籃高手》而成為代表性打卡地標；歐美與澳洲旅客則更傾向拍攝具有歷史象徵意義的佛像與寺社建築。且在相片色彩風格方面，外國旅客照片整體偏向青綠冷色調（鎌倉大佛的顏色），呈現出「一眼辨識鎌倉」的標誌性畫面。

日本旅客的鎌倉：美食與眼前所見

 ▲「小町通」是鎌倉最知名的一條商店街，可以找到各式各樣當地美食。　圖：PHOTO AC／來源
 ▲「小町通」是鎌倉最知名的一條商店街，可以找到各式各樣當地美食。　圖：PHOTO AC／來源

相較之下，日本旅客最常拍攝的照片有將近50%都是「美食」。從「小町通」的可樂餅、和菓子，到咖啡館甜點，鏡頭裡的鎌倉更貼近日常生活與味覺記憶。

 ▲鎌倉長谷寺，日本遊客更偏向拍攝寺廟建築的畫面。　圖：PHOTO AC／來源
 ▲鎌倉長谷寺，日本遊客更偏向拍攝寺廟建築的畫面。　圖：PHOTO AC／來源

即使在寺社拍攝焦點上也存在差異，外國旅客較常特寫燈籠、裝飾細節，日本旅客則更傾向拍攝建築整體與本堂結構。可以推斷出，外國人尋找的是代表性地標，日本人則追求屬於自己的體驗片段。

從分析可以看出，外國旅客多為東京出發的一日遊行程，時間有限，自然集中於象徵性景點；日本旅客則可能多次造訪，更願意探索咖啡館、小巷與季節變化。這種差異不僅反映在景點選擇，也顯示出不同文化對旅行的期待與審美傾向。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鎌倉大佛 日本旅遊

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

外國人眼中的鎌倉vs.日本人眼中的鎌倉：同一座古都的不同視角

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】同樣走在鎌倉的街頭，外國人和日本人看到的，可能完全不一樣。日本觀光研究機構「JTB 總合研究所」近日分析社群平台照片發現，外國旅客與日本國內旅客在「鎌倉」的「拍照重點」差

日本橫濱港未來21變身「德國春祭村」 為期17天免費入場

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去年總共吸引約39萬人次造訪、連續17天舉辦，而且免費入場的「橫濱德國啤酒節」《Yokohama Frühlingsfest 2026》本年度將於04/24~05/10在

JR東日本鐵道旅全新篇章！「JR EAST PASS」鐵路周遊券全新登場

東日本旅客鐵道株式會社為落實經營願景「勇翔2034」中「擴大東北地區的觀光流動」，推出全新「JR EAST PASS（東日本鐵路周遊券）」正式登場

深夜用餐要精打細算！？日本餐廳「深夜附加費」新制上路

除了購物的退稅制度調整，日本現在連深夜用餐費用也出現新變化！？🫨 部分餐廳開始針對深夜時段加收額外費用，讓原本隨性吃宵夜的習慣，可能變成一筆不小的開銷。計畫晚間聚餐或臨時找宵夜的人，可得多留意帳單了。

街上唯一露天雪景溫泉旅館「Hisaya」出門就到雪場！晚餐吃但馬黑毛和牛、但馬鴨、冬季限定香住蟹

訂日本滑雪住宿與一般住宿的考量不同，如果你對滑雪住宿的要求是「便利度」、「滑雪完享用極致美食」、「泡溫泉放鬆」，Hisaya（ひさ家）溫泉旅館不僅能做到，甚至超出這份期待，讓人好好享受關西最大規模滑雪場──兵庫縣北部的ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場。

山梨縣不只富士山！深度旅遊路線：日本第一美溪谷昇仙峽到甲州葡萄酒莊、採果體驗、離天空最近的列車

從東京出發僅 90 分鐘，便能抵達山梨縣的縣央地區，這裡被以南阿爾卑斯山為首的群山所環繞，匯聚 12 市町村的生命力，坐擁「日本第一美溪谷」昇仙峽，也有千年名湯氤氳繚繞，更是日本葡萄酒發源地，醇厚酒香與四季水果的鮮甜交織出土地的豐饒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。