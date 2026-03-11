JR東日本鐵道旅全新篇章！「JR EAST PASS」鐵路周遊券全新登場

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

東日本旅客鐵道株式會社為落實經營願景「勇翔2034」中「擴大東北地區的觀光流動」，目標要把東北地區的訪日旅客住宿占比從1.5%提升至5%！

因此，全新「JR EAST PASS（東日本鐵路周遊券）」正式登場，為東日本鐵道旅行開啟全新篇章。

原先的「JR 東日本鐵路周遊券（東北地區）」與「長野・新潟地區」將於2026年3月13日停止販售。

全新推出的「JR EAST PASS（東日本鐵路周遊券）」不僅涵蓋JR東日本大部分路線，包含：JR 東日本線全線、東京單軌電車全線、青森鐵道全線、岩手銀河鐵道全線、仙台機場鐵道全線、三陸鐵道全線、北越急行線全線，以及越後托基美鐵道（直江津～新井區間）的特急列車（含新幹線）、急行列車、普通列車（含快速列車）的普通車指定席。

此外，也可搭乘 JR 與東武直通特急列車，如「日光號」、「Spacia 日光號」、「鬼怒川號」、「Spacia 鬼怒川號」等特急列車的普通車指定席。部分 JR 巴士路線亦可使用。

首都圈至北陸、關西、關東的自由區間擴大。

※與JR西日本共同推出商品

※ 不論購買日期，皆可自2026年3月14日起使用。

JR EAST PASS提供5日與10日版本，以及兒童票券選擇，讓旅客能夠更靈活地規劃行程，循序探索北海道東部、東北、甲信越等更廣闊的區域。

另外，與JR北海道合作推出的「JR East–South Hokkaido Rail Pass」將適用範圍擴大至東北及新潟地區，促進北海道與東北地區之間深受訪日外國旅客喜愛的人流往來；

同時，與 JR 西日本共同發行的「Hokuriku Arch Pass」也擴大至甲信越地區，讓旅客能比以往更加順暢、無縫地使用相關鐵路服務。

除了JR EAST PASS的改版外，JR東日本也對其他票券進行價格調整

2026年4月1日起，透過官網預約的「JAPAN RAIL PASS 」，可直接在設有護照閱讀器的指定席售票機領取，不需要透過人工櫃檯排隊。

可兌換車站（預定）：

東京站、浜松町站、品川站、新宿站、澀谷站、上野站、池袋站、東京單軌電車 羽田機場第 3 航站樓站、成田機場站、機場第 2 大樓站、仙台站

可兌換的預約種類：透過 JAPAN RAIL PASS Reservation 預約的日本鐵路周遊券，在 JR 指定銷售店或代理店購買的兌換券，不適用於此自動售票機兌換。

