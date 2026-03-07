「日韓賞櫻」小眾城市一次看！88折輕鬆同時造訪大都市與郊區
【旅奇傳媒/編輯部報導】春天賞櫻季即將到來，Klook 於2月初透過線上問卷針對台灣旅客進行賞櫻取向調查，顯示日本與韓國依舊是旅客最愛的賞櫻目的地，日本熱度更為韓國的2倍；同時，近4成旅客表示造訪大都市同時也會前往周邊二三線城市旅行，以避開人潮，且每3人就有1人（33%）擔心旅遊旺季價格過高。
為協助旅客輕鬆規劃賞櫻行程，Klook 於即日起至04/12推出「日韓賞櫻優惠活動」，包括賞櫻行程體驗88折及租車折500元等，無論是希望從都市玩到近郊，或自駕遠離人群探索都市周邊景點，都能上網方便預訂、節省預算。
4成旅客偏好熱門小眾城市一起玩 多站式賞櫻分散人潮
近年旅客出遊開始明顯走向二三線城市，連季節性行程也不例外。根據 Klook 調查，近4成旅客表示賞櫻期間會同時造訪大都市與小眾城市，為最多人首選；僅2成旅客預計只停留在熱門大都市。
Klook 內部數據也顯示，東京、大阪、首爾等大都市仍最受歡迎，但近3個月與去年同期相比，流量增長幅度最高的為小眾城市，包括日本的箕面市（大阪近郊）、由布市（九州）、宮津市（京都近郊），以及韓國的忠清南道（中西部）、慶州（釜山近郊），這些地區都聚集許多賞櫻熱點。大都市與地方城市一起玩，不僅讓行程更豐富，也能享受較少人更愜意的賞櫻體驗。
約3成憂心人潮與旅費 除了賞櫻最期待美食品嚐
規劃賞櫻時，也有27%受訪者表示最擔心熱門景點人潮擁擠，包括長時間排隊或等待，甚至有25%會選擇早起前往熱門景點，以避開人潮高峰。此外，由於適逢旅遊旺季，每3人就有1人（33%）擔心賞櫻期間會需要負擔價格較高的旅費。
除了賞櫻活動外，旅客最期待的體驗依序為品嚐當地美食與餐飲（54%）、放鬆身心享受休閒時光（44%）、文化觀光如歷史建築與博物館（32%）；看出台灣旅客出國玩，最離不開的還是美食品嚐。
日韓賞櫻88折 都市到郊區都能享優惠
為了讓旅客更無負擔的從大都市玩到二線城市，Klook 除了推出日韓賞櫻行程體驗88折、租車折500元，活動期間每日上午11:00開搶限量優惠碼，也推出指定人氣早鳥一日遊限時8折方案，從都市近郊的京都天橋立一日遊、富士山一日遊，到二三線城市熱門的九州宮崎一日遊、熊本一日遊都涵蓋，讓旅客提早規劃、享受春季賞櫻之美。
