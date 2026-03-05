快訊

飛東京挺中華隊！ 台北101董事長賈永婕「護照忘在飛機上」過海關前才發現

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賈永婕。 圖／擷自臉書
賈永婕。 圖／擷自臉書

WBC世界經典棒球賽5日正式開打，中華隊首戰對上澳洲，不少台灣球迷前往日本東京應援，台北101董事長賈永婕今年也再到飛往東京觀賽應援，不過卻在機場發生一個小插曲。

賈永婕笑稱自己飛日本時可能太興奮了，竟然把護照忘在飛機上，在準備要過海關時才想起來，於是趕緊跟機場工作人員求助，後來工作人員將護照送來，讓她很感激。

賈永婕也透露此行來日本，看到很多熱血的台灣人一起來加油，讓她超級開心，今年讓台北101在WBC世界經典棒球賽期間，持續進行點燈活動為台灣及中華隊加油，更笑稱自己消費棒球很多年了，而且會繼續消費下去，「棒球教會我們的，從來不只是勝負，是挫敗之後不離開，是被看不起之後更努力，是輸過，才知道怎麼贏」。

賈永婕

