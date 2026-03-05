聽新聞
0:00 / 0:00
飛東京挺中華隊！ 台北101董事長賈永婕「護照忘在飛機上」過海關前才發現
WBC世界經典棒球賽5日正式開打，中華隊首戰對上澳洲，不少台灣球迷前往日本東京應援，台北101董事長賈永婕今年也再到飛往東京觀賽應援，不過卻在機場發生一個小插曲。
賈永婕笑稱自己飛日本時可能太興奮了，竟然把護照忘在飛機上，在準備要過海關時才想起來，於是趕緊跟機場工作人員求助，後來工作人員將護照送來，讓她很感激。
賈永婕也透露此行來日本，看到很多熱血的台灣人一起來加油，讓她超級開心，今年讓台北101在WBC世界經典棒球賽期間，持續進行點燈活動為台灣及中華隊加油，更笑稱自己消費棒球很多年了，而且會繼續消費下去，「棒球教會我們的，從來不只是勝負，是挫敗之後不離開，是被看不起之後更努力，是輸過，才知道怎麼贏」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。