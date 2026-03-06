日本冬季限定玩法提案｜星空下雪鞋健行，坐雪製桌椅吃現煮紅豆湯圓、海邊時髦餐廳直送海鮮上桌

在兵庫縣ハチ北體驗夜晚的雪鞋健行。圖片來源｜香美町觀光商工課提供

雪鞋健行穿越雪原 眺望冬季澄澈星空

有別於其他地方多半提供白天的雪地健行行程，觀光協會設計了白天、夜晚兩種選擇；我好奇詢問：「晚上能看到什麼景色？哪種比較受歡迎呢？」工作人員笑著說：「星空很漂亮喔，和白天是完全不同的感覺，晚上的行程很受好評！」

月光還沒露面的時刻，穿上寬寬長長的特製雪鞋，我們在漆黑夜色中跟著戴著頭燈的嚮導緩緩向雪之平原走去；技巧是盡量踩在前一個人踏出的足跡上，因為若踩踏在無人走過的平滑白雪，很容易一腳深陷厚厚的雪裡拔不出來。

不管是小孩或年長者，只要穿上特製雪鞋即可在雪地漫步。圖片來源｜林芳如攝影

漆黑夜色中我們跟著戴著頭燈的嚮導走。圖片來源｜香美町觀光商工課提供

平原和森林非常寂靜，嚮導忽然指著地面一排小小的印子「這是狐狸的腳印，我們可以跟著牠走！」小動物的蹤跡讓我們鼓起一絲興奮與騷動，不過終究是沒有遇見狐狸本人，只聽見自己的呼吸聲越來越粗重。

狐狸的腳印。圖片來源｜林芳如攝影

雪地健行畢竟也算是種運動，走到筋疲力盡時，嚮導忽然宣布：抵達目的地了！這是一片更加開闊的平原，我們坐在嚮導帶來的防水墊上躺著看星星，眼前燦爛星空與森林刻劃的輪廓，是難以拍攝，只能用眼睛留住回憶的夢幻美景。

眼前是燦爛星空與森林。圖片來源｜林芳如攝影

難以拍攝出的美景，只能用眼睛記憶。圖片來源｜林芳如攝影

與此同時，他賣力地在雪地中現場鑿出「雪製桌椅」，並遞上現煮的熱騰騰紅豆湯圓及熱飲。在零下的溫度裡，為這場冒險帶來令每個人露出笑容的驚喜。

工作人員說，除了紅豆湯圓，其實還有巧克力鍋或泡麵的選擇，雪地吃泡麵也好誘人！

嚮導在雪地中現場鑿出「雪製桌椅」，並煮起紅豆湯圓。圖片來源｜林芳如攝影

冬夜戶外的甜食和熱飲非常療癒。圖片來源｜香美町觀光商工課提供

回程時月亮露面了，嚮導關掉頭燈，希望我們體驗皎潔的月光照亮雪地，不須燈光也能行走的場景。很驚訝月光如此明亮，並為森林、房屋撒上一層淡淡的夢幻。

這張照片並非白天，而是月光照亮雪地的模樣。圖片來源｜林芳如攝影

令人難忘的雪鞋健行。圖片來源｜林芳如攝影

三百年清酒「香住鶴」的工藝巡禮

香住鶴清酒特色是能與香住蟹、海鮮和但馬牛肉等在地知名食材完美搭配。圖片來源｜林芳如攝影

最後的試飲則是大家最期待的部分，從清爽開胃的初榨生酒，到層次渾厚的大吟釀，在專業引導下品味各款佳釀，買上一瓶心儀的新酒作為戰利品。

參加見學可詳細了解這門從古老歷史中守護的製酒工藝細節。圖片來源｜林芳如攝影

實際使用過的釀酒器具。圖片來源｜林芳如攝影

存放古酒的酒窖。圖片來源｜林芳如攝影

酒粕可食用。圖片來源｜林芳如攝影

「KAN-ICHI」香住港旁的海景餐廳

位於香住港旁的時髦質感餐廳「KAN-ICHI」，店內採用天花板挑高設計，配上溫潤的復古木質裝潢，光線透過大玻璃窗灑進來，一瞬間便讓人印象深刻。

時髦質感餐廳「KAN-ICHI」。圖片來源｜林芳如攝影

「KAN-ICHI」位於香住港旁。圖片來源｜林芳如攝影

既是餐廳，也是選物店，在當地很有人氣。圖片來源｜林芳如攝影

溫潤的復古木質裝潢。圖片來源｜林芳如攝影

左邊是海鮮、食品及雜貨選物空間，往右轉頭，迎面而來是能欣賞宏偉海景的用餐區，坐在靠窗的位置可以看見日本海，彷彿時間也隨著潮汐慢下來。

能欣賞宏偉海景的用餐區。圖片來源｜林芳如攝影

用餐空間的舒適環境。圖片來源｜林芳如攝影

來到「KAN-ICHI」不能錯過海鮮！圖片來源｜林芳如攝影

選物區，從食品到日常用品等應有盡有。圖片來源｜林芳如攝影

可愛的日式雜貨非常好逛。圖片來源｜林芳如攝影

店裡也有自製魚乾。圖片來源｜林芳如攝影

自家製魷魚一夜乾。圖片來源｜林芳如攝影

蟹肉披薩、烤魚定食、生魚片定食等使用當地食材製作的料理新鮮上桌，帶著大海、土地的鮮甜與主廚精心的調味，非常美味。餐廳裡坐滿了日本旅客，在假日中午也點杯清酒，內行地大口品嘗海鮮，用味蕾記住這片風景。

少見的蟹肉披薩。圖片來源｜林芳如攝影

蝦子新鮮甜美。圖片來源｜林芳如攝影

生魚片定食。圖片來源｜林芳如攝影

「KAN-ICHI」餐點。圖片來源｜林芳如攝影

咖啡與霜淇淋。圖片來源｜林芳如攝影

未滿十八歲禁止飲酒。喝酒禁止開車

