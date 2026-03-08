街上唯一露天雪景溫泉旅館「Hisaya」出門就到雪場！晚餐吃但馬黑毛和牛、但馬鴨、冬季限定香住蟹

訂日本滑雪住宿與一般住宿的考量不同，如果你對滑雪住宿的要求是「便利度」、「滑雪完享用極致美食」、「泡溫泉放鬆」，Hisaya（ひさ家）溫泉旅館不僅能做到，甚至超出這份期待，讓人好好享受關西最大規模滑雪場──兵庫縣北部的ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場。

關西最大規模滑雪場，位於兵庫縣北部的ハチ北（Hachi-Kita）高原。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

兵庫縣露天雪景溫泉旅館「Hisaya」。圖片來源｜林芳如攝影

溫泉旅館「Hisaya」。圖片來源｜林芳如攝影

一般而言，滑雪需準備雙板（Ski）或單板（Snowboard）、雪鞋等用品，若住宿地點離滑雪場有距離，那麼搭飯店接駁車需要等待、自己開車則要找停車位、步行前往滑雪場裝備又太重不好走，實在不方便。

因此，滑雪愛好者通常會將「Ski In / Ski Out」視為住宿首選，這代表一走出飯店就能抵達滑雪場準備帥氣滑行；當滑得累了，也能馬上回房間休息。

溫泉旅館「Hisaya」走路一分鐘就到滑雪場纜車入口。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

座落於雪場外的絕對優勢，讓溫泉旅館「Hisaya」極受歡迎。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

另外，滑雪很消耗體力，午餐雖然可以靠雪場餐廳的咖哩飯、義大利麵簡單果腹，但旅館的晚餐若能安排一頓豐盛美食，邊吃邊與好友聊天、喝酒，這才是完美的滑雪旅行！

而滑雪場周邊的住宿不一定有提供溫泉，但有的話絕對加分；在銀雪紛飛的季節，身體容易因寒冷而僵硬，經過一整天滑雪後，肌肉也會逐漸緊繃痠痛，如果浸泡在熱呼呼的天然溫泉，讓疲勞得到舒緩，心情和身體放鬆後會更好睡，精神奕奕迎接隔日的滑雪挑戰。

關西最大規模滑雪場住宿推薦 露天雪景溫泉旅館「Hisaya」

近年台灣人熱衷滑雪，日本熱門滑雪場如新潟越後湯澤、北海道二世谷格蘭比羅夫、星野Tomamu、長野白馬五龍等人潮擁擠，對想好好練習的初、中階滑雪者和親子家庭來說頗有壓力。

不過「日本關西地區也能滑雪」，卻是台灣遊客鮮少人知的資訊。關西最大規模滑雪場為兵庫縣北部的ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場，許多不想大老遠跑到東北、北海道的大阪、京都、神戶人，都喜歡來這裡滑雪，除了交通方便，滑雪纜車券價格也比上述人氣滑雪場來得便宜。

ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場外頭是溫泉旅館區，離纜車入口最近的飯店就是 Hisaya（ひさ家），也是當地最受歡迎的住宿地點，第四代經營者田渕義和（Yoshikazu Tabuchi）先生每到滑雪季（約12 月中旬至 4 月初）就忙得不可開交，讓這間旅館保持從容溫柔的待客之道，雖然裝潢有歲月的痕跡，卻好像阿公阿嬤家一般溫馨放鬆。

公共空間復古卻散發令人放鬆的氛圍。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

若覺得冷還可以躲入日式暖桌取暖。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

溫泉旅館必備的桌球檯。圖片來源｜林芳如攝影

Hisaya 帶給旅人溫馨及安心感。圖片來源｜林芳如攝影

最大優勢：出門走路 1 分鐘進雪具店和滑雪場纜車

Hisaya 的位置可以用「制霸」來形容，緊鄰滑雪場纜車起點，Ski-in / Ski-out 的體驗，不僅節省了體力，更讓滑雪時間變得更有效率。另外，走路不到 1 分鐘就能抵達旅館自家經營的滑雪用具店，住客租借還享有專屬優惠。

Hisaya 可 Ski-in / Ski-out 。圖片來源｜林芳如攝影

自家經營的雪具店。圖片來源｜林芳如攝影

住客租借享有優惠。圖片來源｜林芳如攝影

雙板（Ski）或單板（Snowboard）、雪鞋等用品齊全。圖片來源｜林芳如攝影

別的旅館都泡不到！當地唯一無敵雪景露天溫泉

滑完雪後的肌肉修復，最好的解方就是溫泉。ハチ北（Hachi-Kita）高原滑雪場孕育出許多溫泉旅館，然而只有在 Hisaya 這間旅宿，才能體驗泡湯時眼前就是夢幻雪景。

Hisaya 的露天雪景溫泉。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

男女湯的景色極為相似，誰都不會錯過美景。圖片來源｜林芳如攝影

圖片來源｜林芳如攝影

泡湯時眼前就是夢幻雪景。圖片來源｜林芳如攝影

潺潺溪水旁疊著如同奶油質地的雪白積雪。圖片來源｜林芳如攝影

同樣是溫泉，露天風呂給人感覺特別不同，清冽的空氣隨風冰涼地流動，稀釋了溫泉氤氳的悶熱，潺潺溪水旁疊著如同奶油質地的雪白積雪，還有山林間的靜謐，是室內大浴場永遠無法複製出的氛圍。

我在夜晚泡湯時已被景色深深吸引，無論如何，早晨再泡一次吧！自然光灑落於石造浴池與小溪白雪，清透的視覺感，實在難以忘懷。

室內大浴場無法複製出的氛圍。圖片來源｜林芳如攝影

奢華滑雪美食：黑毛和牛「但馬牛」、香住蟹、但馬鴨

Hisaya 老闆田渕先生誠懇地告訴我：「我們不是那種豪華的溫泉旅館，房間也很樸實，但我們把客房裝潢省下的成本投入在頂級食材上，想讓客人能用親民的住宿價格就能享受奢華的但馬牛與香住蟹料理。」

Hisaya 把客房裝潢省下的成本投入在頂級食材上。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

雖說房間樸實，但仍然很美。圖片來源｜林芳如攝影

日光透進房間。圖片來源｜林芳如攝影

Hisaya 自豪的頂級食材之一，首推絕大部分日本黑毛和牛都繼承其血統的「但馬牛」，不僅高級又昂貴的「神戶牛」100% 屬於但馬牛，連「松阪牛」和「近江牛」等人人皆知的和牛品牌根源也是來自但馬牛；因此如果你愛吃和牛，不能不認識兵庫縣的「但馬牛」。

來到 Hisaya 所在的ハチ北，便是頂級和牛「但馬牛」的故鄉，怎麼能不吃爆？

頂級黑毛和牛「但馬牛」。圖片來源｜林芳如攝影

肉香和醬香交織。圖片來源｜林芳如攝影

但馬牛關西風壽喜燒。圖片來源｜林芳如攝影

除了和牛，蔬菜豆腐也很豐富。圖片來源｜林芳如攝影

在 Hisaya住宿一晚，含早餐及「但馬牛」壽喜燒或涮涮鍋晚餐，一人 14,850 日幣（約新台幣 2,983 元）起，就能品嘗傳說中柔嫩化口、肉汁豐腴的黑毛和牛。

但馬牛燒肉。圖片來源｜林芳如攝影

但馬牛燒肉有厚度，口感好肉汁也多。圖片來源｜林芳如攝影

另一種冬季限定的珍貴食材則是與松葉蟹齊名的「香住蟹」，只有在鄰近的香住港捕獲的紅雪蟹才會冠上「香住蟹」之名，在低溫深海生長的香住蟹，擁有比松葉蟹更細緻的肉質，價格卻更有競爭力，「關西的人很喜歡吃螃蟹，每年冬天大家會把吃蟹當作一件大事，特地來這裡吃香住蟹喔！」Hisaya 老闆田渕先生一邊說著一邊熟練地剝開蟹殼，一絲肉也不剩地吃得乾乾淨淨，展現了關西人對香住蟹的熱愛。

在低溫深海生長的香住蟹，擁有比松葉蟹更細緻的肉質。圖片來源｜林芳如攝影

每年冬天許多關西人會特地來這裡吃香住蟹。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya） 涮香住蟹。圖片來源｜林芳如攝影 搭配橙醋非常對味。圖片來源｜林芳如攝影 香住蟹天婦羅，這是Hisaya 老闆田渕先生私心最愛的料理。圖片來源｜林芳如攝影

Hisaya 住宿一晚含早餐及香住蟹全套套餐一人 18,150 日幣（約新台幣 3,646 元）起，從螃蟹刺身、螃蟹天婦羅、奶油烤螃蟹、螃蟹火鍋等吃法運用得非常巧妙，即便都是蟹肉，但不同烹調及佐料的搭配下變化豐富，鮮甜蟹肉令人吃得貪心起來：「好想快點知道下一道是什麼！」

香住蟹火鍋。圖片來源｜林芳如攝影

螃蟹味噌湯，喝了好暖胃。圖片來源｜お宿 ひさ家（Hisaya）

而喜歡嘗鮮體驗特殊食材的旅客，還可以試試 Hisaya 提供的「但馬鴨」，所謂的但馬鴨，指的是在但馬地區生長、吃但馬米長大的鴨隻，由於採取自然循環農法養殖，生活環境沒有壓力，讓牠們肉質不含腥味，脂肪比起一般鴨肉更多了明顯的甜味。

Hisaya 準備的是但馬鴨火鍋，鴨肉丸口感紮實，帶有厚度的但馬鴨肉片鮮美柔軟，一點也不乾柴，最後再放入蕎麥麵收尾，吸滿精華湯頭的蕎麥麵滑順入喉，這就是最傳統的美味吃法；住宿一晚含早餐及但馬鴨火鍋饗宴一人 13,750 日幣（約新台幣 2,761 元）起。

但馬鴨的脂肪比起一般鴨肉更多了明顯的甜味。圖片來源｜林芳如攝影

但馬鴨火鍋。圖片來源｜林芳如攝影

鴨肉丸。圖片來源｜林芳如攝影

但馬鴨肉片。圖片來源｜林芳如攝影

餐桌上的新鮮蔬果、漬菜則是由在當地擁有農園的料理長親自栽種，所有食材水準超過對一般滑雪旅館的預期。

Hisaya早餐，每一餐的新鮮蔬果、漬菜都是由在當地擁有農園的料理長親手栽種。圖片來源｜林芳如攝影

Hisaya 的魅力在於它把最好的資源都給了溫泉與餐桌，加上出門就到雪場的交通便利度，對於不追求五星級飯店，更在乎雪要夠近、肉要夠好、溫泉要能看見星空的人來說，都能在這裡得到滿足的回應。

Hisaya 是與滑雪場共生共榮的旅館，公共空間裡擺放許多珍貴而有歷史的滑雪用具。圖片來源｜林芳如攝影

日本許多滑雪名人來此滑雪，並捐贈了滑雪用具成為展示品。圖片來源｜林芳如攝影

