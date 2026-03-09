深夜用餐要精打細算！？日本餐廳「深夜附加費」新制上路

除了購物的退稅制度調整，日本現在連深夜用餐費用也出現新變化！？🫨

部分餐廳開始針對深夜時段加收額外費用，讓原本隨性吃宵夜的習慣，可能變成一筆不小的開銷。計畫晚間聚餐或臨時找宵夜的人，可得多留意帳單了。

「深夜附加費」是什麼？

日本滿街都是美食，旅遊難得來一趟，從早一路吃到宵夜是真理，尤其深夜時段的熱鬧氛圍，更是體驗日本文化的一部分；又或者是長住在日本的你，想快速解決一餐時，連鎖牛丼店等平價餐飲就是最可靠的救星。

儘管近年來全日本各地餐廳價格逐漸上調，深夜外食仍然是不少人一天結束前的小確幸。然而，這樣的小確幸可能即將出現變化！日本部分連鎖餐飲業者開始計畫晚上10點以後加收「深夜附加費（深夜料金）」，讓原本平價的宵夜時光，可能得多掏一些錢，才能填補這份深夜的滿足感。

哪些店家會加收深夜附加費

開始加收這項新費用的店家，多半是主打平價、快速的連鎖餐飲店。加收幅度通常介於7%至10%之間，適用範圍幾乎涵蓋了菜單上所有的品項。雖然這並非政府新設的稅制，但在這些業者之間，已悄然形成一種無聲的默契。

率先實施這項附加費制度的，正是以高CP值與穩定品質聞名的牛丼專門店「松屋」與「食其家（Sukiya）」，甚至連迴轉壽司品牌也開始陸續跟進。

經營日本大型壽司連鎖品牌之一「濱壽司（はま寿司）」的公司，已公布明確實施時間，表示將自2026年3月2日起開始收取深夜附加費。由於該品牌在全日本擁有數百家分店，此舉迅速產生連鎖效應，也讓其他競爭對手不得不開始評估，是否該朝相同方向調整經營策略。

為什麼日本餐廳深夜需要加收費用？

究竟是什麼原因，讓日本餐廳決定在晚上10點後加價呢？說白了，就是「勞動力短缺」。在少子化持續加劇的日本，餐飲業首當其衝。大型連鎖品牌需要成千上萬名員工才能維持日常營運，此外，餐飲業長時間、高強度的工作環境，也讓越來越多年輕人卻步，尤其願意上晚班的人更是少數。

為了吸引勞動力，許多企業已將時薪調漲約20%左右。在東京，速食店員工的時薪如今可能達到1,350日圓（約270元台幣 / 小時）甚至更高。但當店家需要招募能配合彈性排班、甚至願意上深夜時段的員工時，難度依舊不減。

此外，深夜工作本身也伴隨著另一項成本增加：根據日本《勞動基準法》，晚上10點以後的夜班，雇主必須額外支付25%的夜間加成薪資。在基本時薪調漲的基礎上，再疊加這25%的法定津貼，對本就利潤微薄、主打平價餐點的業者而言，無疑是一筆不小的負擔。透過加收深夜附加費，業者才能在維持深夜營業的同時避免虧損。這也是為什麼此類收費更常見於牛丼店，而非居酒屋，因為在居酒屋裡，隨著一杯杯啤酒不斷續點，營收仍能持續累積。

當然，也有部分連鎖業者選擇以其他方式應對，例如放棄24小時的營業模式。如今，越來越多店家選擇在夜間提早打烊，並於隔天早上7、8點重新開門。對部分顧客而言，深夜加價或許不太划算，但對那些珍惜宵夜時光的人來說，這或許仍比「沒地方可吃」來得好。

日本的深夜飲食文化雖不會因此完全消失，但也許不再那麼隨性。只要燈還亮著，屬於日本的午夜味道，依然會以其他方式持續進行下去。

