快訊

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

台中男點燃天然氣管縱火姑丈家 落網瞎扯「為阻虐嬰殺童」遭訴

日本東北「賞櫻攻略」 4／6起陸續迎滿開

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒
青森弘前公園約2,600株櫻花盛放，護城河上形成夢幻「花筏」景象，是東北最具代表性的賞櫻畫面之一。　圖：JR東日本／提供
青森弘前公園約2,600株櫻花盛放，護城河上形成夢幻「花筏」景象，是東北最具代表性的賞櫻畫面之一。　圖：JR東日本／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】根據日本民間氣象單位「Weathernews」最新公布的2026年櫻花開花預測，日本東北地區預計自04/06起由南向北陸續進入花期。隨著氣溫回升，河岸、古城與武家街道逐漸染上柔粉色彩，一年一度的櫻花祭也將依序登場。相較東京與關西地區的人潮熱度，東北賞櫻更顯從容遼闊，無論是想拍攝經典畫面或悠閒散策，都能找到屬於自己的專屬位置。

弘前公園／青森縣

弘前城公園圍繞著護城河一圈種滿了櫻花。　圖：PHOTO AC／來源
弘前城公園圍繞著護城河一圈種滿了櫻花。　圖：PHOTO AC／來源

被譽為日本「三大賞櫻名所」之一的「弘前公園」，園內約有2,600株櫻花樹。每到花期，弘前城與護城河周邊滿開盛放，最令人嚮往的畫面莫過於「花筏」－當花瓣鋪滿水面，宛如粉色地毯般夢幻，是許多旅人心中必訪的櫻花名景。

「弘前櫻花祭」預計於04/16～04/20盛開（實際日期依年度花況調整），期間設有夜間點燈與各式攤販，白天賞花、夜晚看夜櫻，各有不同氛圍。最佳觀賞期落在4月中旬至下旬。

角館武家屋敷通／秋田縣

 ▲角館武家屋敷通垂枝櫻沿黑色木牆綻放，古風街景與粉色花海交織成「陸奧小京都」春日經典風景。　圖：JR東日本／提供
 ▲角館武家屋敷通垂枝櫻沿黑色木牆綻放，古風街景與粉色花海交織成「陸奧小京都」春日經典風景。　圖：JR東日本／提供

有「陸奧小京都」之稱的「角館」，春日由垂枝櫻花點綴武家屋敷黑色木牆，柔美花姿與沉穩建築形成強烈對比，展現東北獨有的典雅氣質。沿著武家屋敷通漫步，櫻花並木延展成浪漫長廊，成為攝影愛好者最愛的取景地。

「角館櫻花祭」預計於04/11～04/15盛開，祭典期間夜間點燈映照古街與櫻花，營造出如畫般的春夜景致。最佳觀賞期同樣落在4月中旬至下旬。

北上展勝地／岩手縣

▲北上展勝地沿北上川綿延約2公里櫻花並木，約1萬株櫻花同時盛開，氣勢壯觀。　圖：JR東日本／提供
▲北上展勝地沿北上川綿延約2公里櫻花並木，約1萬株櫻花同時盛開，氣勢壯觀。　圖：JR東日本／提供

位於北上川畔的「北上展勝地」，以綿延約2公里的櫻花並木聞名，全區約有1萬株櫻花同時盛開，是東北規模最大、最具代表性的賞櫻名所之一，並入選「日本櫻花名所百選」。

「北上展勝地櫻花祭」預計於04/11～04/15盛開，期間設有夜間點燈、攤販與觀光馬車等活動。白天可在河岸悠閒散策，夜晚則沉浸於燈光映照下的浪漫夜櫻景致。最佳觀賞期為4月中旬至下旬。

白石川一目千本櫻／宮城縣

 ▲白石川一目千本櫻沿河岸延伸約8公里，以藏王連峰為背景，構成東北最具氣勢的櫻花長廊。　圖：JR東日本／提供
 ▲白石川一目千本櫻沿河岸延伸約8公里，以藏王連峰為背景，構成東北最具氣勢的櫻花長廊。　圖：JR東日本／提供

以藏王連峰殘雪為背景，白石川沿岸約8公里櫻花綿延盛放，「一目千本櫻」寓意一眼望去千株櫻花盡收眼底。櫻花、流水與遠山交織成東北最具代表性的春日畫面。

「大河原櫻花祭」預計於04/06～04/10盛開，祭典期間可欣賞夜間點燈，以及列車行經河畔櫻花並木的動人景象。最佳觀賞期為4月上旬至中旬。

高遠城址公園／長野縣

 ▲高遠城址公園約1,500株高遠小彼岸櫻盛開，濃粉色花海為古城遺跡披上春裝，被譽為「天下第一櫻」。　圖：JR東日本／提供
 ▲高遠城址公園約1,500株高遠小彼岸櫻盛開，濃粉色花海為古城遺跡披上春裝，被譽為「天下第一櫻」。　圖：JR東日本／提供

擁有「天下第一櫻」美譽的「高遠城址公園」，園內約1,500株「高遠小彼岸櫻」色澤較濃，盛開時為古城遺跡披上絳紅色春裝。由於地勢較高，花期通常比東京稍晚，成為許多旅人延續賞櫻行程的理想去處。

「高遠城址公園櫻花祭」預計於04/06～04/10盛開，期間將舉辦夜間點燈與季節活動，呈現日夜不同的賞櫻風貌。最佳觀賞期為4月上旬至中旬。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

相關新聞

日本東北「賞櫻攻略」 4／6起陸續迎滿開

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】根據日本民間氣象單位「Weathernews」最新公布的2026年櫻花開花預測，日本東北地區預計自04/06起由南向北陸續進入花期。隨著氣溫回升，河岸、古城與武家街道逐漸

神戶三田PREMIUM OUTLETS®春季特賣開跑 逛街、賞櫻、泡溫泉一次滿足

【旅奇傳媒/日本部報導】春天來關西旅行，除了賞櫻與美食，購物也是不可錯過的重點行程。位於兵庫縣的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS」，距離神戶市區約35分鐘車程、從大阪出發約1小時，還有直達巴

琵琶湖春遊賞櫻！3月啟航「海津大崎櫻花遊船2026」 限定版「御船印」獨特紀念

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】春季的滋賀縣即將迎來一年中最動人的風景。「海津大崎櫻花遊船2026」將於03/28～04/19期間限定運航，帶領旅客從湖面角度欣賞被選為「日本櫻花名所百選」的海津大崎。沿

星野集團「首家公寓式酒店」正式開幕 –【OMO5 橫濱馬車道】

星野集團旗下的都市觀光飯店品牌OMO，於2026年1月15日在橫濱推出全新據點——「OMO5 橫濱馬車道」。

2026日本最新櫻花開花、滿開時間預報 跟著日本櫻花前線賞櫻去吧！

2026年日本櫻花季即將到來，你已經訂好機票準備好出發賞櫻了嗎？出發前先跟著窩日本一起來看看日本2026年的櫻花開花及滿開的預測時間，掌握櫻花的最新預報再安排最佳時間賞櫻吧～

雪國貓寺的冬日日常　感受純粹與靜謐的療癒之所

冬日的福井縣，雪花紛飛如絮。在這片銀白世界裡，有一座寺院住著數十隻貓咪，牠們是寺院居民，也是訪客心靈的慰藉。秉持著佛教不殺生的理念，這些無家可歸的生命被收容。起初只是幾隻，隨著時間推移越來越多的棄貓被送往此處，寺院一度收容了超過80隻貓咪，逐漸成為遠近馳名的「貓寺」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。