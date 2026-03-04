日本東北「賞櫻攻略」 4／6起陸續迎滿開
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】根據日本民間氣象單位「Weathernews」最新公布的2026年櫻花開花預測，日本東北地區預計自04/06起由南向北陸續進入花期。隨著氣溫回升，河岸、古城與武家街道逐漸染上柔粉色彩，一年一度的櫻花祭也將依序登場。相較東京與關西地區的人潮熱度，東北賞櫻更顯從容遼闊，無論是想拍攝經典畫面或悠閒散策，都能找到屬於自己的專屬位置。
弘前公園／青森縣
被譽為日本「三大賞櫻名所」之一的「弘前公園」，園內約有2,600株櫻花樹。每到花期，弘前城與護城河周邊滿開盛放，最令人嚮往的畫面莫過於「花筏」－當花瓣鋪滿水面，宛如粉色地毯般夢幻，是許多旅人心中必訪的櫻花名景。
「弘前櫻花祭」預計於04/16～04/20盛開（實際日期依年度花況調整），期間設有夜間點燈與各式攤販，白天賞花、夜晚看夜櫻，各有不同氛圍。最佳觀賞期落在4月中旬至下旬。
角館武家屋敷通／秋田縣
有「陸奧小京都」之稱的「角館」，春日由垂枝櫻花點綴武家屋敷黑色木牆，柔美花姿與沉穩建築形成強烈對比，展現東北獨有的典雅氣質。沿著武家屋敷通漫步，櫻花並木延展成浪漫長廊，成為攝影愛好者最愛的取景地。
「角館櫻花祭」預計於04/11～04/15盛開，祭典期間夜間點燈映照古街與櫻花，營造出如畫般的春夜景致。最佳觀賞期同樣落在4月中旬至下旬。
北上展勝地／岩手縣
位於北上川畔的「北上展勝地」，以綿延約2公里的櫻花並木聞名，全區約有1萬株櫻花同時盛開，是東北規模最大、最具代表性的賞櫻名所之一，並入選「日本櫻花名所百選」。
「北上展勝地櫻花祭」預計於04/11～04/15盛開，期間設有夜間點燈、攤販與觀光馬車等活動。白天可在河岸悠閒散策，夜晚則沉浸於燈光映照下的浪漫夜櫻景致。最佳觀賞期為4月中旬至下旬。
白石川一目千本櫻／宮城縣
以藏王連峰殘雪為背景，白石川沿岸約8公里櫻花綿延盛放，「一目千本櫻」寓意一眼望去千株櫻花盡收眼底。櫻花、流水與遠山交織成東北最具代表性的春日畫面。
「大河原櫻花祭」預計於04/06～04/10盛開，祭典期間可欣賞夜間點燈，以及列車行經河畔櫻花並木的動人景象。最佳觀賞期為4月上旬至中旬。
高遠城址公園／長野縣
擁有「天下第一櫻」美譽的「高遠城址公園」，園內約1,500株「高遠小彼岸櫻」色澤較濃，盛開時為古城遺跡披上絳紅色春裝。由於地勢較高，花期通常比東京稍晚，成為許多旅人延續賞櫻行程的理想去處。
「高遠城址公園櫻花祭」預計於04/06～04/10盛開，期間將舉辦夜間點燈與季節活動，呈現日夜不同的賞櫻風貌。最佳觀賞期為4月上旬至中旬。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
