神戶三田PREMIUM OUTLETS®春季特賣開跑 逛街、賞櫻、泡溫泉一次滿足

「神戶三田 PREMIUM OUTLETS®」為關西地區購物必訪商場。　圖：向日遊／提供
「神戶三田 PREMIUM OUTLETS®」為關西地區購物必訪商場。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】春天來關西旅行，除了賞櫻與美食，購物也是不可錯過的重點行程。位於兵庫縣的「神戶三田 PREMIUM OUTLETS®」，距離神戶市區約35分鐘車程、從大阪出發約1小時，還有直達巴士可搭乘，是安排在關西自由行中的熱門購物站點。商場內集結約210家品牌，從國際精品、運動戶外、日系服飾、美妝生活雜貨到親子用品一應俱全。整體採一樓平面街區設計，動線寬敞好逛，不論是和朋友血拼、親子同行或長輩一起旅行都很方便。

迎接春季旅遊旺季，03/13~03/22更推出期間限定「SPRING SALE」，不少品牌推出折扣優惠，剛好搭配關西櫻花季，是把購物排進行程的最佳時機。

而神戶三田 OUTLET 的最大優勢，是周邊景點豐富，開車30~45分鐘內就能串聯溫泉與賞櫻名所，一天行程就能安排「上午賞花、下午購物、傍晚泡湯」的療癒路線。

購物後去泡湯～有馬溫泉（車程約30分鐘）

▲「有馬溫泉」是日本三大古老溫泉之一，有超過千年的歷史。　圖：向日遊／提供
▲「有馬溫泉」是日本三大古老溫泉之一，有超過千年的歷史。　圖：向日遊／提供

「有馬溫泉」是日本三大古湯之一，已有千年以上歷史。最有名的是含鐵量高、呈現紅褐色的「金泉」，以及透明清澈的「銀泉」。溫泉街不大卻充滿日式山城風情，適合慢慢散步、吃點溫泉饅頭，最後找間日歸溫泉好好放鬆。春天還能順遊瑞寶寺公園賞櫻，為行程加分不少。

在地人私藏的櫻花步道～小野櫻花河堤迴廊（車程約30分鐘）

▲「小野櫻花河堤迴廊」綿延4公里，種植超過650株櫻花樹。　圖：向日遊／提供
▲「小野櫻花河堤迴廊」綿延4公里，種植超過650株櫻花樹。　圖：向日遊／提供

兵庫縣小野市的櫻花河堤，全長約4公里，沿著加古川支流種植超過650株染井吉野櫻。花期約在3月下旬至4月上旬，比起大阪、神戶市區熱門景點，這裡人潮相對舒服，適合想避開擁擠的旅人。上午在櫻花步道散步拍照，下午再前往 OUTLET 血拼，行程銜接非常順暢。

山景海景一次收集～須磨浦公園（車程約45分鐘）

▲「須磨浦公園展望台」可以眺望櫻花與神戶市景致。　圖：向日遊／提供
▲「須磨浦公園展望台」可以眺望櫻花與神戶市景致。　圖：向日遊／提供

想看櫻花加海景的話一定要來「須磨浦公園」是不錯選擇。園內約種植3,200株櫻花，搭乘纜車登上展望台，可遠眺淡路島與瀨戶內海，視野開闊。櫻花與海岸線交織的畫面，是神戶春季限定風景。公園鄰近海岸與登山步道，親子或戶外派旅人都能找到樂趣。

