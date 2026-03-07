山梨縣不只富士山！深度旅遊路線：日本第一美溪谷昇仙峽到甲州葡萄酒莊、採果體驗、離天空最近的列車

從東京出發僅 90 分鐘，便能抵達山梨縣的縣央地區，這裡被以南阿爾卑斯山為首的群山所環繞，匯聚 12 市町村的生命力，坐擁「日本第一美溪谷」昇仙峽，也有千年名湯氤氳繚繞，更是日本葡萄酒發源地，醇厚酒香與四季水果的鮮甜交織出土地的豐饒。

山梨縣的縣央地區指的是哪裡？

這片廣闊的區域由 12 個市町村構成，包括環繞山梨縣中央的甲府盆地的甲府市、北杜市、南阿爾卑斯市及富士川町等，蘊藏著獨特的自然風光與悠遠的人文歷史，值得深度探訪。

說到縣央地區最具代表性的觀光特色，自然美景當屬旅人的最愛。不僅坐擁被譽為「日本第一溪谷」的昇仙峽，奇岩與清流呈現四季不同的絕美風貌；因擁有眾多具吸引力的有形與無形文化資產，於2020年度獲認定為日本遺產；此外還有海拔高達 1,900 公尺，可俯瞰富士山山麓的清里露台；以及充滿探險樂趣、藏有許多吊橋與瀑布的大柳川溪谷等祕境。

山梨縣央地區位置圖

覺圓峰（昇仙峽）（山梨縣央中樞都市圈提供）

而具有 1200 年歷史，相傳為武田信玄「隱湯」的「信玄之湯湯村溫泉」，或縣內規模最大的「富士山石和溫泉鄉」，都令人沉浸在名湯溫泉中感受古意。拜全日本最長的日照時間所賜，這裡四季皆享有採收不同水果的樂趣。從產量居日本之冠的水蜜桃與葡萄，到南阿爾卑斯市產的世界知名李子，每一口水果鮮甜，都是大地慷慨的饋贈。

至於葡萄的盛產也開啟了釀造日本葡萄酒的扉頁，在勝沼葡萄之丘的地下葡萄酒酒窖中，可試飲多達數百種葡萄酒，周邊更聚集了多家歷史悠久的酒莊。純淨的水源更是蒸餾威士忌的必要資源，在三得利白州蒸餾所孕育出獨特的清爽風味，對於喜愛美酒的旅人而言，由這片豐饒大地所孕育而成、展現土地個性的多樣風味，是不可錯過的魅力之一。

富士山雙層觀景平台（笛吹市提供）

在縣央地區當然也能欣賞到富士山，從各鄉鎮可以看到不同景色。其中，FUJIYAMA Twin Terrace（富士山雙層觀景平台） 更是為了觀賞富士山而打造的設施，特別推薦旅人前來此處欣賞。

縣央地區三天兩夜深度旅遊行程

這條路線是由山梨縣南部（富士山方向）一路前往北部（長野縣方向）的行程。

沿途可一邊欣賞溪谷的絕美景觀、一邊享受森林浴，體驗八岳山嶺如童話般的高原生活，同時品味豐饒大自然孕育的水果與美酒，是一趟能夠盡情感受山梨自然與文化的滿足之旅。

第一天：大柳川溪谷祕境與四季現採水果

旅程建議一早從河口湖（山梨縣）或靜岡縣出發，首站抵達壯麗的「大柳川溪谷」，在縱橫交錯的吊橋與飛瀑間享受清新的森林浴。雖然是大自然景點，但步道經過完善規畫和維護，無論是孩童或長輩，都能安全又輕鬆地享受散步樂趣。

大柳川溪谷（山梨縣央中樞都市圈提供）

大柳川溪谷（山梨縣央中樞都市圈提供）

中午可前往 「TSUKUTABEKAN」（つくたべかん），在這個可以享受動手做（つくる）、動口吃（たべる）、好好感受（感じる）的館中，親手體驗製作並品嚐地方傳統麵疙瘩料理「みみ」（Mimi，造型類似農業用具-畚箕）。午後時光造訪「fumotto 南阿爾卑斯」展望台欣賞一覽無遺的景致，逛逛在地農產和水果攤，往往都能發現驚喜！

fumotto 南阿爾卑斯（山梨縣央中樞都市圈提供）

隨後可深入果園進行季節採果，春（4-6月）鎖定草莓、櫻桃；夏（7-8月）是水蜜桃、李子、葡萄的季節；秋（9-11月）盛產葡萄、梨子、柿子、蘋果，摘下成熟欲滴的當季水果直送口中，既美味又便宜的滿足感，令人想馬上和親朋好友分享。

傍晚前走一趟「風土傳承館 杉浦醫院」，在附設日本庭園的歷史建築中見證名醫杉浦父子行醫對抗「當時的地方病」的故事。當晚不妨入住位於甲斐市的神之湯溫泉，這是縣內以絕佳眺望角度聞名的溫泉旅館，晚上在露天溫泉泡湯時可欣賞燈火輝煌的甲府盆地夜景，清晨更能遠眺富士山日出「御來光」。

神之湯溫泉露天溫泉（山梨縣央中樞都市圈提供）

第二天：日本第一美溪谷昇仙峽、高品質MARS 穗坂葡萄酒廠

上午離開飯店，前往被譽為「日本第一美溪谷」的「昇仙峽」，漫步昇仙峽遊步道，可盡情欣賞奇石怪岩構成的壯麗峽谷景觀。尤其秋季時紅黃交錯的楓葉華麗層疊，點綴巍峨岩壁，吸引絡繹不絕的賞景人潮，搭乘昇仙峽纜車前往山頂，可將富士山及群山的宏偉景觀盡收眼底。

昇仙峽纜車（山梨縣央中樞都市圈提供）

午餐建議於昇仙峽周邊的餐廳享用，吃飽了還能逛逛水晶寶石店。由於過去這片山地曾盛產水晶，甲府市因而發展出精湛的水晶研磨技術，市內販售著種類豐富的珠寶飾品。或許能在這裡找到一件合你心意的飾品。

隨後走訪鬱金櫻的賞櫻名所「金櫻神社」，神殿供奉著水晶纏尾的昇降龍，人們相信可開金運及除厄，還能收集水晶的御朱印。

金櫻神社（山梨縣央中樞都市圈提供）

金櫻神社（山梨縣央中樞都市圈提供）

坐落於高原上的「MARS 穗坂葡萄酒廠」利用得天獨厚的氣候和水質、坡地，釀造出高品質的甲州、梅洛等品種葡萄酒，細膩的口感和豐富層次感備受喜愛，旅客可參觀釀造過程並體驗試飲，購買精選的葡萄酒與當地特產。

MARS 穗坂葡萄酒廠（山梨縣央中樞都市圈提供）

今夜推薦下榻星野集團的豪華度假村「RISONARE 山梨八岳（RISONARE Yatsugatake）」，令人驚喜的是，這家飯店就座落於由世界知名建築家馬里奧・貝里尼（Mario Bellini）所打造的歐洲風格街景之間。特別的不只於此，RISONARE 山梨八岳還設有特殊的「葡萄酒蜜月套房」主題房型，愜意放鬆之際，還能品嘗稀有的葡萄酒。另外，這裡不僅提供住宿，沿著石板路還有風格時尚的咖啡館與伴手禮店，讓人能悠閒地享受購物時光。

RISONARE山梨八岳（RISONARE Yatsugatake）葡萄酒蜜月套房（山梨縣央中樞都市圈提供）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第三天：日威迷聖地「白州蒸餾所」、日本最高海拔的觀光列車HIGH RAIL 1375

在度假村充分休息後從容出發，首站推薦參觀座落於森林中的「白州蒸餾所」。酒廠利用純淨的南阿爾卑斯山天然水，釀造出獨具一格且口感清爽的威士忌，獲得全世界日威愛好者的好評。建議預約導覽行程，完整了解威士忌從原料介紹、發酵、蒸餾到熟成的過程，而最後，重頭戲當然是到品酒區試飲不同年份和風味的白州威士忌！

白州蒸餾所（山梨縣央中樞都市圈提供）

白州蒸餾所（山梨縣央中樞都市圈提供）

白州蒸餾所（山梨縣央中樞都市圈提供）

接著前往童話般的歐洲鄉村主題園區「萌木之村」，漫步於充滿小木屋與手工藝品的森林村落，這是近年很受歡迎的攝影景點，還能報名參加各種手作體驗帶回紀念品。午餐不妨就在園區裡的餐廳「ROCK」品嚐以在地食材製作的新鮮料理與自家釀造啤酒。

萌木之村內的旋轉木馬（山梨縣央中樞都市圈提供）

下午搭乘清里高原全景纜車，登上海拔 1,900 公尺高的「清里露台」（清里terrace），倚在高空觀景台舒適的沙發觀賞八岳連峰、南阿爾卑斯山及富士山優美山形。夏天清里露台除了賞景，還能玩「G-kart」（無引擎的重力卡丁車）；冬季則化身為滑雪場，是滑雪、玩雪、賞雪人氣勝地。

清里露台（山梨縣央中樞都市圈提供）

清里露台（山梨縣央中樞都市圈提供）

清里露台（山梨縣央中樞都市圈提供）

清里露台（山梨縣央中樞都市圈提供）

清里露台的天空霜淇淋，甜筒以法式軟麵包代替（山梨縣央中樞都市圈提供）

清里露台伴手禮販賣處（山梨縣央中樞都市圈提供）

旅程的壓軸則是在清里站搭乘於日本最高海拔行駛的觀光列車，又被稱為「離天空最近的列車」－HIGH RAIL 1375 前往長野縣，若搭乘夜間班次，列車將會在海拔最高的野邊山站停留，並由專業導遊帶領旅客下車，欣賞有「日本三大星空」之稱的南牧村夜空。由於JR即將在2026年3月14日調漲票價，想要前往的旅人可以盡快規劃行程。

HIGH RAIL 1375 觀光列車（山梨縣央中樞都市圈提供）

HIGH RAIL 1375 觀光列車（山梨縣央中樞都市圈提供）

三天兩夜的山梨縣縣央地區旅遊路線，從幽深的溪谷一路延伸到海拔 1,900 公尺的高原，能盡情感受豐富自然風景。不管是喝杯在地葡萄酒，或是隨性漫步於森林小徑，都讓人不自覺地放慢腳步；當最後搭上星空列車準備離開時，帶走的不只是滿滿的照片與回憶，還有跟著大自然節奏、找回簡單生活重心的自在感。

未滿十八歲禁止喝酒。喝酒禁止開車

