琵琶湖春遊賞櫻！3月啟航「海津大崎櫻花遊船2026」 限定版「御船印」獨特紀念

海津大崎櫻花遊船。　圖：琵琶湖汽船／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】春季的滋賀縣即將迎來一年中最動人的風景。「海津大崎櫻花遊船2026」將於03/28～04/19期間限定運航，帶領旅客從湖面角度欣賞被選為「日本櫻花名所百選」的海津大崎。沿著琵琶湖北岸綿延約4公里的湖畔櫻花，在湛藍湖水映襯下，構成關西地區春季最具代表性的賞花景致之一。

▲琵琶湖沿岸4公里被櫻花環繞。　圖：琵琶湖汽船／提供

海津大崎擁有約800株染井吉野櫻，其中包含樹齡超過80年的老櫻樹，也有世代交替的新生櫻木，每年滿開時形成壯觀的櫻花美景。不同於都市賞櫻景點的擁擠人潮，這裡更以湖岸開闊視野與自然景觀聞名，沿岸還可見少見的岩礁地形，被視為奧琵琶湖代表性的景勝地。從陸地步行已相當迷人，而搭乘遊船從湖上遠眺，整段櫻花湖岸線一覽無遺，更能感受湖風拂面、花影倒映水面的春日氛圍。

本次櫻花遊船分別自長濱港與今津港出發。長濱港每日開出3班航次，航程包含於海津大崎停靠約30分鐘，旅客可下船散策後再返回。票價方面，一般上陸方案為大人4,500日圓、小學生2,250日圓；其中，中午航次另設有附賞花便當的特別方案，費用為大人9,000日圓、小學生6,750日圓，包含乘船費、便當及茶飲。今津港則每日運航4班，其中3班為可上岸散策行程，另有1班為約80分鐘的純周遊航線（不上岸）。今津港出發的上陸與周遊方案票價一致，為大人4,500日圓、小學生2,250日圓。

左為今津港御船印、右為長濱港御船印。　圖：琵琶湖汽船／提供

此外，搭乘本次櫻花遊船的旅客，還可購買限定版「海津大崎櫻花遊船御船印」，並依登船港口蓋上不同專屬印章，為春季旅程留下獨特紀念。

DATA／海津大崎櫻花遊船2026

・期間：03/28～04/19

・出發港口：長濱港、今津港

・票價：大人4,500日圓起／小學生2,250日圓起

・班次：長濱港出發每日3班（09:20／12:15／15:00）、今津港出發每日4班（09:15／11:20／13:20／14:50）

