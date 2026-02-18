日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑見飛行員與2名台灣旅客身影

日本熊本縣阿蘇山1月20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客下落不明。共同社報導，當地消防單位18日表示，已在阿蘇中岳火口內確認疑似為機上3人的身影，並指出生還的可能性極低。

南無三。



＞阿蘇広域消防本部は18日、搭乗していた3人とみられる姿を現場で撮影された映像から確認したと明らかにした。3人の生存の可能性は極めて低…



【速報】現場映像で安否不明3人確認 阿蘇ヘリ事故 生存可能性「極めて低い」｜熊本日日新聞

https://t.co/7cyCE5druH — 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) 2026年2月18日

產經新聞與熊本日日新聞報導，阿蘇廣域消防本部同日表示，已透過現場拍攝的影像確認疑似為機上3名搭乘人員的身影。消防單位指出，後續將持續進行搜救作業，目標將3人自火口內運出。

失事直升機1月20日上午自觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，上午11時過後失聯。由於乘客的智慧型手機在遭遇強烈撞擊時自動向消防單位發出警報，警消隨即察覺異常並展開搜索。當日下午，熊本縣警方直升機在阿蘇山中岳第一火山口周邊進行空中搜索時，發現疑似墜毀且嚴重毀損的機體，並依機體編號確認為事故直升機，但因現場地勢險峻，難以接近。

根據先前報導，事故現場周邊地質脆弱，難以架設自空中垂降至事故地點所需的固定裝置，加上火山氣體持續釋放，相關單位一致認為，在確保安全的前提下迅速展開搜索相當困難。消防單位指出，受低溫影響，火山口內持續升起大量蒸氣，能見度極差，且風勢強勁，搜救人員還須提防有害火山氣體，進一步增加救援難度。