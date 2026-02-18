滿屋子黃金！名古屋「便便博物館」超可愛　挑戰空手接便便、便便賽跑

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
記者陳睿中／攝影

新年想要有滿滿的「黃金好運」，不妨到名古屋的「便便博物館NAGOYA（うんこミュージアム NAGOYA）」走一趟吧！甫於2025年5月才開幕的「便便博物館」，位於LaLaport名古屋港AQULS內，乃是當地新興的親子旅遊景點，雖然名字看起來有點惡搞，但確實是以「便便」為主題的趣味園區，而且深受大小朋友喜愛。

在便便博物館內，規劃有一系列以便便為出發點的遊樂項目，包括「我的便便製造機」、「便便．火山」、「扔便便」、「便便動物比賽」等十餘種主題項目。開場時，工作人員即會透過帶著中文解說的影片，讓大家可以放下防備，以輕鬆的心情面對可愛的「便便」，並且還會讓大家一起蹲在七彩馬桶上，以俏皮的方式創造出自己的「便便夥伴」，接著就可以如同《怪博士與機器娃娃》中的阿拉蕾一樣，用竹棍插起自己的便便夥伴，走入便便世界之中。

儘管名為博物館，但其實整座園區偏向遊樂園的性質，不過加入便便元素之後，創造出滿滿的幽默與搞怪感，還加上繽紛鮮艷的色彩與可愛的造型，讓現場完全沒有恐怖、骯髒的感覺，反而是笑聲不絕的樂趣。例如「便便．火山」是便便造型的兒童球池，另外「扔便便」則是可以透過互動螢幕，將手中的便便丟向目標、獲取高分；「空手接便便」讓玩家能夠在遊戲機台前，徒手接住從天而降的便便，甚至還會有即時重播畫面，讓民眾重溫自己專心接便便的神情。

不僅如此，民眾還可以在「畫出來吧！大家的便便」，一起參與便便塗鴉；甚至還會有「便便動物比賽」，讓所有觀眾如同觀賞賽馬一般，為賽道上賣力奔跑的便便選手們加油打氣。「便便吶喊」則是讓大小朋友可以站在麥克風前，用力呼喊「UNKO（便便）」，喊得越大聲，從螢幕掉下來的便便就越大顆，現場所有小朋友幾乎都是竭盡所能地奮力大喊，只為能夠獲得最大顆的便便！

針對喜愛拍照的網美型觀眾，現場還有「便便塗鴉牆」、視覺效果華麗的「便便公主」、不斷變化絢麗光彩的「便便銀河」，通通都可以讓觀眾與可愛的便便們盡興合照。當然，現場還販售有各種便便紀念品，從便便娃娃、便便馬克杯、便便頭套、便便吊飾…全部都是滿滿的便便！

對於親子型旅客而言，位於室內的「便便博物館」空間大小合宜、互動感十足，能夠讓小朋友們放聲尖叫玩鬧、盡情放電；對於大朋友而言，燦爛的色彩與可愛的環境，加上充滿趣味性的主題，很容易讓人找回自己的童心，忍不住跟著下場一起同樂，也難怪在東京、名古屋、沖繩等地的分館，都獲得高度人氣。下次造訪名古屋時，不如也將「便便博物館」納入行程之中，享受丟便便、接便便、畫便便的樂趣！

【便便博物館NAGOYA】

地址：愛知縣名古屋市港區港明2丁目3番2號3樓

票價：成人2,000～2,800日圓；兒童1,100～1,200日圓；初中生／高中生1,500～1,600日圓

「便便語霓虹專區」書寫著世界各國語言的「便便」。記者陳睿中／攝影
充滿趣味感的便便紀念品。記者陳睿中／攝影
在「畫出來吧！大家的便便」，玩家可以一起彩繪便便。記者陳睿中／攝影
玩家可以挑選心儀的馬桶，創造出自己的「便便夥伴」。記者陳睿中／攝影
民眾可以挑戰「空手接便便」。記者陳睿中／攝影
不斷變化絢麗光彩的「便便銀河」，浪漫中又帶著惡搞趣味。記者陳睿中／攝影
透過互動螢幕挑戰「扔便便」，將手中的便便丟向目標、獲取高分。圖／讀者提供
甫於去年5月開幕的「便便博物館NAGOYA」，乃是名古屋新興的人氣親子樂園。記者陳睿中／攝影
便便博物館有各種便便主題紀念品，其中也包含便便帽、便便眼鏡。記者陳睿中／攝影
玩家可以帶著自己的「便便夥伴」，挑戰不同的關卡。記者陳睿中／攝影
只要喊「UNKO（便便）」喊得越大聲，空中就會掉下來越大顆的便便。記者陳睿中／攝影
