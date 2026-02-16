繪馬寫滿「抽中BTS演唱會」！日本超強「追星神社」拜完就能買到票

日本名古屋境內擁有「熱田神宮」、「若宮八幡神社」等知名神社，其中位於市區的「三輪神社」以「兔子」信仰聞名，更有著「參拜後可以抽中偶像演唱會門票」的都市傳說，因此成為許多追星族朝聖之地。至於「伊奴神社」則是少數以「狗」為核心的神社，可愛的狗狗御守、狗狗繪馬與狗狗占卜雕像，也同樣吸引許多民眾前去參拜，均是名古屋境內知名的特色神社。

位於名古屋的「三輪神社」，鄰近大須商店街、名古屋市美術館等知名景點，至今已經有約450年以上的歷史，相傳能為參拜者帶來好運與締結良緣，因此獲得許多民眾喜愛。

在日本神話《因幡之白兔》中，白兔被視為神明的使者之一，同時三輪神社所供奉的大物主神，與白兔信仰具有緊密的連結，因此三輪神社特別設置「福兔」的雕像，參拜者只要輕輕撫摸兔子，就能為自己帶來好運與幸福。同時境內還有一棵樹齡約450年的「結緣之樹」，能夠為人際關係、戀愛關係帶來緊密的連結。

除了福兔之外，三輪神社處處都可以看見兔子信仰的元素。包括手水舍、御守、御朱印、繪馬等等細節，都是環繞著兔子主題，例如「繪馬」即是空白的兔子造型，讓參拜者可以自由圖繪，為神社增添不少可愛的元素，同時也讓三輪神社被許多民眾暱稱為「兔子神社」。

然而，近年隨著偶像文化興起，網路社群平台常會出現「在三輪神社參拜以後，抽中演唱會門票」等相關討論，自此三輪神社搖身一變成為追星族的朝聖之地，許多粉絲都會專程前來寫下參加偶像演唱會、見面會的心願。在現場，可以看到許多「抽中BTS門票」、「祈禱抽到ARASHI門票」等等相關內容；繪馬也出現大量應援、慶生訊息，甚至許多人也會直接畫上偶像的臉。讓整片繪馬牆星光熠熠，十分精彩！

名古屋另一間特色神社，即是「伊奴神社」。在日文中，「伊奴」就是「狗」的讀音。已經有1,300餘年歷史的伊奴神社，是日本少見以狗為主題的神社，所以吸引許多愛狗人士前來；同時神社主祭伊奴姬神、大年神及素盞鳴尊，以保佑生產順利、求子靈驗著稱，因此也常見夫婦前來參拜。

在伊奴神社內，設有一座英挺的「犬之王」狗狗石像。相傳在古代，當地年年洪水成災，嚴重影響居民生活。後來一名苦行僧到來，立下手中的御幣並祈禱，河水就不再氾濫。村民們因為好奇，就打開那根被禁止打開的御幣，發現裡面繪有一隻狗，並寫著「犬之王」，隔年河水又再度氾濫。苦行僧再度到來時，村民向他道歉，而苦行僧要他們將御幣埋入土中，並在上方興建神社供奉，即可免除洪災，這也即是伊奴神社的由來。