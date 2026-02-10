每日僅限1室！「岩手縣應援寶可夢小拳石」主題客房登場

【旅奇傳媒/日本部報導】寶可夢大師注意！每日僅限1間的「岩手縣應援寶可夢小拳石」主題客房就在「新鉛溫泉結之宿愛鄰館」登場，氛圍感十足的和式客房內，無論榻榻米或牆面上都能看到小拳石與岩石系寶可夢的可愛身影，親子同住與寶可夢粉絲們當然都不能錯過！

▲岩石系寶可夢們的各種裝飾陪伴住客一起入睡，相當幸福。 圖：©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.／提供

目前至4月左右訂房都相當踴躍，想順利入住的話請提早預約。入住小禮贈送「小拳石溫泉旅館毛巾（※）」，館內大廳設有「小拳石溫泉旅館」的拍照打卡看板，賣店則能入手岩手縣應援寶可夢小拳石相關的周邊商品，每個品項都非常可愛。

▲岩手縣知名美食「一口蕎麥麵」也出現在主題客房的設計巧思中！ 圖：©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.／提供

◉ 新鉛溫泉結之宿 愛鄰館

・交通：JR新花卷站可以搭乘飯店免費接駁車（住客限定，需3天前預約）

・地址：岩手縣花卷市鉛字西鉛23番地

★「岩手縣應援寶可夢小拳石」主題客房預約方案，請見飯店官網。

※小拳石溫泉旅館毛巾依實際入住成人人數份提供，可額外加購小孩人數份。

※禁菸客房，房內裝飾物品請勿攜走。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

