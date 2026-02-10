每日僅限1室！「岩手縣應援寶可夢小拳石」主題客房登場
【旅奇傳媒/日本部報導】寶可夢大師注意！每日僅限1間的「岩手縣應援寶可夢小拳石」主題客房就在「新鉛溫泉結之宿愛鄰館」登場，氛圍感十足的和式客房內，無論榻榻米或牆面上都能看到小拳石與岩石系寶可夢的可愛身影，親子同住與寶可夢粉絲們當然都不能錯過！
目前至4月左右訂房都相當踴躍，想順利入住的話請提早預約。入住小禮贈送「小拳石溫泉旅館毛巾（※）」，館內大廳設有「小拳石溫泉旅館」的拍照打卡看板，賣店則能入手岩手縣應援寶可夢小拳石相關的周邊商品，每個品項都非常可愛。
◉ 新鉛溫泉結之宿 愛鄰館
・交通：JR新花卷站可以搭乘飯店免費接駁車（住客限定，需3天前預約）
・地址：岩手縣花卷市鉛字西鉛23番地
★「岩手縣應援寶可夢小拳石」主題客房預約方案，請見飯店官網。
※小拳石溫泉旅館毛巾依實際入住成人人數份提供，可額外加購小孩人數份。
※禁菸客房，房內裝飾物品請勿攜走。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。