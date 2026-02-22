日本新潟深度玩法　走進世界級工藝聖地「燕三條」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】提到新潟旅遊，多數人會先想到滑雪、溫泉或日本酒，但若想安排一段更貼近日本日常、又充滿深度的行程，不妨把目光轉向新潟縣中央的「燕三條」。從東京出發乘搭新幹線，僅需約兩小時便可抵達。這裡由燕市與三條市組成，是日本最具代表性的金屬工藝重鎮，從料理用刀、西式餐具到各式工具與戶外用品，許多風靡海外的生活道具都誕生於此。

「燕三條」的金屬加工歷史可追溯至數百年前，當地匠人因應時代需求，不斷精進技術並發展出多元產品，也讓這片土地累積出深厚的「做物文化」。想快速理解「燕三條」的工藝背景，推薦造訪燕市產業史料館。館內除了介紹燕市金屬產業的發展歷程，也設有多種體驗型工作坊，旅客可實際動手製作湯匙著色、錫製酒器或鎚打銅製品，將工藝體驗轉化為專屬的新潟紀念品。

▲技術精湛的職人會被認證為「新潟縣央名匠」。 圖：新潟縣／提供

若想更近距離感受職人現場，也可前往創立於1816年的「玉川堂」，欣賞鎚起銅器一錘一錘成形的過程；或走進三條市的「日野浦刃物工房」，了解百年鍛刀技術如何結合現代科學，打造兼具實用性與耐久度的刀具。

▲燕三條地區產業振興中心售有各式本地方品。 圖：新潟縣觀光協會／提供

此外，集結觀光資訊與在地商品的「燕三條」地區產業振興中心，也是選購高品質工藝品的好去處。若於秋季造訪，還可遇上「燕三条工坊の祭典」，多間工場同步開放，讓整座城市化身為大型工藝展場。

