越後湯澤雪場推薦：東京輕鬆直達的滑雪聖地 親子旅遊賞雪也適合

日本旅遊除了購物、吃美食，四季分明的景緻同樣令人傾心。春季賞櫻，冬季當然就是賞、玩雪的最佳時節。從東京即可直達的越後湯澤，其中兩座知名雪場——湯澤高原滑雪場與石打丸山滑雪場，不僅是滑雪愛好者嚮往的冬季勝地，即使不滑雪，也能透過美食、纜車觀光等方式，感受雪國獨有的迷人風情。❄️

日本成為世界級滑雪聖地的關鍵就在「雪質」

對初級滑雪玩家來說，第一課要學的就是如何「摔倒」！光聽就覺得好痛，可能讓人有些卻步，但其實完全不需太過擔心！日本之所以能成為連歐美雪國都嚮往的滑雪聖地，其中一個原因正是被稱為「日本粉雪（Japow）」的獨特雪質（「Japow」是Japan＋Powder Snow所組成的詞彙）。低溫加上降雪含水量少，形成了輕盈、乾爽且柔軟的粉雪。

除了以粉雪聞名全球的北海道二世谷、長野白馬地區外，新潟的越後湯澤同樣也是日本代表性的粉雪滑雪區。此外，這裡的雪質在粉雪之中略帶濕潤，在保有柔軟特性的同時，讓雪面更穩定，對初次接觸滑雪的人來說更容易上手。

對於身處亞熱帶的台灣旅客來說，欣賞雪景本身就是一件幸福的事，也因此吸引不少家庭專程前來，只為一觀冰雪世界的魅力。無論是想滑雪，或只是單純欣賞雪景，越後湯澤的另一項優勢，就在於其壓倒性的交通便利性。從東京車站搭乘新幹線約80分鐘即可直達，對於行程天數有限、又想輕鬆體驗雪地魅力的旅客來說，格外具有吸引力。本次特別推薦的「湯澤高原滑雪場（湯沢高原スキー場）」與「石打丸山滑雪場（石打丸山スキー場）」，正是湯澤地區眾多雪場中，能同時滿足「滑雪」、「觀景」與「親子玩雪」需求的兩大推薦滑雪場。

每年1～2月被視為體驗「Japow」的黃金期，想親身感受世界級粉雪的魅力，就要趁現在！

【湯澤高原滑雪場】親子戲雪體驗 × 山腳美景一覽無遺

湯澤高原滑雪場不只能體驗滑雪，還設有多項適合親子旅遊的設施與服務。即使不滑雪，也能輕鬆享受冬季雪世界魅力。

從JR越後湯澤站西口步行約10分鐘，或在東口搭乘接駁巴士約5分鐘，途中穿越溫泉小鎮，即可抵達湯澤高原滑雪場山腳。隨後，搭上世界最大級、可容納166人的大型纜車(＊1)，約7分鐘便可登上海拔約1,000公尺的高原區。隨著高度逐漸上升，眼前的景色不斷變化，純白雪坡與雄偉山脈接連展開。抵達高原頂後，一片遼闊的銀白世界隨即進入我們的視野。

接下來，就一起看看這座滑雪場有哪些特色吧！

(＊1)搭乘纜車時，每1位成人可免費攜帶1位學齡前兒童（4〜6歲）；如每增加1位，則以學齡前兒童價（未就学児）計算。3歲以下兒童免費。

湯澤高原滑雪場（湯沢高原スキー場）

地址：〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢４９０

高原雪場營業日期：2025 / 12 / 13（六）～2026 / 4 / 5（日）

營業時間：

【高原雪場】8:30〜17:00

【纜車】始發 8:40｜末班 16:20（每班整點、20分、40分發車）

【吊椅纜車】8:30〜16:50

官方網站與每日山上現況｜票價資訊

不只滑雪！親子也能盡情同樂的雪上遊樂園

「來雪場就是要滑雪，不然要幹麼？」

如果只有這樣，那你就太小看這座雪場了！湯澤高原滑雪場最大的魅力之一，就是不分年齡、人人都能輕鬆體驗雪國樂趣。場內設有大面積戲雪區——「雪上遊樂園（ゆきあそびパーク）」，對於第一次接觸雪地的小朋友，或是只想輕鬆拍照、體驗雪景的旅客來說，這裡都是最理想的場所。

雪上遊樂園提供雪橇、雪上甜甜圈、雪地滑步車等多種遊具，多數皆可免費租借，從幼童到大人都能一起同樂，是相當受歡迎的親子玩雪區域。

先搭上加蓋防風罩的雪上手扶梯到達坡頂，再坐著雪橇一路滑下，體驗速度感十足的雪上樂趣。手扶梯同樣也開放滑雪板與單板使用，對於親子旅客或滑雪初心者而言，不必費力扛著裝備爬上爬下，真的是相當貼心的設計。

此外，園區內還有多種深受喜愛的充氣玩具等。即使不滑雪，也能自在在雪地中玩耍，是一處非常適合全家共度冬日時光的玩雪空間。

📌 小提醒：雪上遊樂園需另行購票，建議可透過KKday，購買包含纜車來回乘車券＋雪上遊樂園的優惠套票。

高原上的暖胃美食

盡情玩過一輪後，肚子差不多餓了。高原上提供多樣暖胃的美食選擇，無論是在Kumo Cafe點一杯熱飲，於戶外區一邊休息一邊欣賞遼闊山景；或是走進阿爾卑斯山小屋風格的義大利餐廳 ALPINA，在溫暖的室內享用現做窯烤披薩與甜點，都能為冬季旅程留下溫暖又難忘的味覺記憶。

Kumo Cafe

營業時間：9:30～16:00

＊如遇惡劣天氣或覽車停運，將暫停營業。

座位：室內座位8個； 露天座位20個

菜單

ALPINA

營業時間：10:00～15:30（週二公休）

座位：室內座位80個

菜單

【石打丸山滑雪場】完善滑雪區 × 最新型纜車遠望南魚沼群山

如果你此行的主要目的就是滑雪，那麼非常推薦前往石打丸山滑雪場。作為新潟代表性的老字號滑雪場之一，園區內雪道依照難易度規劃完整，從初學者到進階滑雪者，都能依自身程度選擇合適的路線，是一處能專心享受滑雪樂趣的理想場地。

前往交通同樣便利。從越後湯澤站可搭乘接駁巴士直達；若從湯澤高原滑雪場，也能利用連結兩座雪場的「三山共通券（湯沢スノーリンク）」 輕鬆往返，讓行程安排更加彈性。

石打丸山滑雪場（石打丸山スキー場）

地址：〒949-6372 新潟県南魚沼市石打１６９９

日間營業時日：2025 / 12 / 19（五）～2026 / 4 / 5（日）8:30〜17:00

夜間營業時日：2025 / 12 / 27（六）～2026 / 2 / 28（六）每天｜～3 / 28為止的每週五、六16:00～20:00

官方網站與每日山上現況｜票價資訊

一覽無遺的遼闊景觀

從山麓前往高原頂點，需要先搭乘纜車。連結山麓與中麓區域的路線，由世界最新銳的組合式纜車「Sunrise Express（サンライズエクスプレス）」負責運行，採用可在同一條路線上同時行駛10人座纜車車廂與6人座吊椅纜車的設計。這種廂型纜車＋吊椅混合運行的設計，目前在本州僅石打丸山滑雪場能體驗到，不僅大幅提升運輸效率，也讓搭乘方式更加多元。

即使不以滑雪為主要目的，單是搭乘纜車緩緩上山，欣賞眼前遼闊壯觀的雪山全景，就足以感受到石打丸山作為大型滑雪場的氣勢與魅力。

夜晚也能享受滑雪樂趣

除了白天，這裡還開放夜間滑雪。相較於白天較為擁擠的時段，夜晚的雪場人潮明顯減少，能在更寬敞、從容的滑行空間中盡情舒展筋骨，專注享受滑雪的節奏。

在燈光映照下的雪道呈現出與白天截然不同的氛圍。放眼望去，山腳下溫泉街的點點燈火在夜色中閃爍，為寒冷的雪夜增添一份溫暖與浪漫。無論是想避開人潮、提升滑行品質，或單純想體驗不一樣的雪場風景，夜間滑雪都能成為旅途中一段令人印象深刻的特別體驗。

能遠眺美景與大啖新潟名物的餐廳

雪場內從山麓到山頂共聚集了多間各具特色的餐廳。其中，特別推薦位於中麓的展望台咖啡廳「THE VERANDA石打丸山（ザ・ヴェランダ石打丸山）」，就在Sunrise Express纜車下車不遠處。於2樓展望露台可一覽魚沼平原與越後三山的壯闊全景；而一旁的雪地則設有數頂圓頂帳篷，只要外帶餐點，就能在帳篷內一邊品嚐熱騰騰的美食，一邊享受眼前開闊的銀白色美景。

THE VERANDA石打丸山（ザ・ヴェランダ石打丸山）

營業日期：2025 / 12 / 19（五）〜2026 / 4 / 5（日）

營業時間：10:00〜16:00

此外，還能在餐廳「六華」品嚐到由新潟優質水源所孕育的南魚沼產越光米與各式在地美酒，讓旅人從味覺層面深入感受這片雪國獨有的飲食文化魅力。餐廳提供日夜兩種菜單選擇，即使滑一整天，也能直接在場內享受活動筋骨後的美食時光。

六華

營業日期：2025 / 12 / 19（五）〜2026 / 4 / 5（日）

營業時間：午餐時段 11:00～15:00｜夜間時段 16:00～19:00（只在夜間滑雪時段營業）

東京直達越後湯澤輕鬆開啟冬季之旅

越後湯澤因其絕佳的交通便利性，而成為受歡迎的冬季旅遊聖地。從東京車站搭乘JR上越新幹線，約80分鐘即可直達越後湯澤站，輕鬆在東京近郊體驗濃厚的雪國風情。相較於白馬或二世谷等滑雪勝地，湯澤更適合「短天數旅行」或「第一次滑雪」的旅客，行程規劃起來幾乎沒有門檻。

身為外國旅客的你，當然要好好利用JR鐵路公司推出的外國人專屬周遊優惠券。如果打算來一趟快閃雪國之旅，推薦效期3天的「JR東京廣域周遊券」；若想多停留幾天，順道在新潟或長野周邊觀光，則可選擇效期5天的「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」（3月14日後長野、新潟地區周遊券將與東北周遊券合併，變更詳情請查閱官網）。交通費省下來，剛好拿去吃美食、泡溫泉，優惠用好用滿！

⚠️ 小提醒：搭乘新幹線時如果有攜帶大型行李，記得事先預約有大型行李放置空間的座位喔！

來越後湯澤一次享受多種冬季魅力

從東京都心出發，就能輕鬆體驗滑雪魅力的越後湯澤，同時也是一個以優質水源聞名的地區。由純淨水源孕育出的米、清酒與新鮮蔬果，加上遍布各處的溫泉設施，都是旅程中不可錯過的亮點，是一處能同時滿足「玩雪、賞景、品味美食、放鬆身心」的全方位冬季旅遊聖地。無論是初次接觸雪國風景，或是想為冬季旅行增添更多層次，這裡都能帶來超出想像的豐富體驗。

