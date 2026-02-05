春節一起赴日購物！PREMIUM OUTLETS® 農曆新年特惠活動開跑

【旅奇傳媒/日本部報導】迎接農曆春節，日本人氣暢貨中心 PREMIUM OUTLETS® 即將推出新春限定特惠活動，讓春節赴日旅遊的旅客，在行程中也能輕鬆安排高 CP 值購物時光。2月起，關東地區的御殿場 PREMIUM OUTLETS® 與酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 兩大據點接力推出春節檔期優惠，不僅多家品牌祭出期間限定折扣，消費滿額還可兌換限量贈品，成為新年旅日行程中的熱門購物選擇。

▲美食廣場「ITADAKI TERRACE」匯聚10多間餐廳，用餐同時也能眺望富士山面貌。 圖：向日遊／提供

坐落於富士山山麓的御殿場 PREMIUM OUTLETS®，是日本規模最大、品牌數量最豐富的暢貨中心之一，集結約290間店鋪，橫跨國際精品、運動、休閒與生活風格品牌。迎接農曆春節，商場02/06~02/23舉辦「EARLY SPRING FESTA」早春特惠活動，多家品牌推出限定折扣與特別商品，適合一次補齊換季服飾與旅遊用品。活動期間於館內消費滿70,000日圓（可跨店累計），憑護照與發票即可兌換春節限定毛毯等好禮，詳細優惠資訊可查詢官網。

由於交通便利，御殿場也常被旅客安排與箱根、富士五湖等關東近郊景點一併順遊，無論自東京出發或作為一日行程都相當合適。

▲酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 具備約220間店鋪，提供旅客多元購物選擇。 圖：向日遊／提供

另一處酒酒井 PREMIUM OUTLETS®，距離成田國際機場僅約15～20分鐘車程，是春節期間抵達日本後或返程前的熱門購物據點。商場於02/01~02/28推出「SPRING FESTIVAL WELCOME CAMPAIGN」，多間店鋪提供新春限定折扣或特別商品，消費滿50,000日圓（可跨店累計），即可兌換限定贈品，詳細優惠資訊可查詢官網。

規劃前往酒酒井時，也可順道造訪擁有千年以上歷史的成田山新勝寺，或前往佐倉市的 Hiyodori 坂、武家屋敷通，感受靜謐的歷史街景，讓春節行程在購物之外，也能兼顧文化與散策體驗。

