快訊

「鹹酥雞365男」再犯眾怒…網友催還前女友2萬 他反擊：等現任女友領年終

獨／女兒蹺家逾10年「只在要錢時出現」…父母苦幫付錢還債 法院裁准終止收養

春節一起赴日購物！PREMIUM OUTLETS® 農曆新年特惠活動開跑

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
御殿場 PREMIUM OUTLETS® 境內開放感十足，逛街同時還能盡覽富士山美景。　圖：向日遊／提供
御殿場 PREMIUM OUTLETS® 境內開放感十足，逛街同時還能盡覽富士山美景。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】迎接農曆春節，日本人氣暢貨中心 PREMIUM OUTLETS® 即將推出新春限定特惠活動，讓春節赴日旅遊的旅客，在行程中也能輕鬆安排高 CP 值購物時光。2月起，關東地區的御殿場 PREMIUM OUTLETS® 與酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 兩大據點接力推出春節檔期優惠，不僅多家品牌祭出期間限定折扣，消費滿額還可兌換限量贈品，成為新年旅日行程中的熱門購物選擇。

▲美食廣場「ITADAKI TERRACE」匯聚10多間餐廳，用餐同時也能眺望<a href='/search/tagging/1013/富士山' rel='富士山' data-rel='/1013/124543' class='tag'><strong>富士山</strong></a>面貌。　圖：向日遊／提供
▲美食廣場「ITADAKI TERRACE」匯聚10多間餐廳，用餐同時也能眺望富士山面貌。　圖：向日遊／提供

坐落於富士山山麓的御殿場 PREMIUM OUTLETS®，是日本規模最大、品牌數量最豐富的暢貨中心之一，集結約290間店鋪，橫跨國際精品、運動、休閒與生活風格品牌。迎接農曆春節，商場02/06~02/23舉辦「EARLY SPRING FESTA」早春特惠活動，多家品牌推出限定折扣與特別商品，適合一次補齊換季服飾與旅遊用品。活動期間於館內消費滿70,000日圓（可跨店累計），憑護照與發票即可兌換春節限定毛毯等好禮，詳細優惠資訊可查詢官網

由於交通便利，御殿場也常被旅客安排與箱根、富士五湖等關東近郊景點一併順遊，無論自東京出發或作為一日行程都相當合適。

▲酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 具備約220間店鋪，提供旅客多元購物選擇。　圖：向日遊／提供
▲酒酒井 PREMIUM OUTLETS® 具備約220間店鋪，提供旅客多元購物選擇。　圖：向日遊／提供

另一處酒酒井 PREMIUM OUTLETS®，距離成田國際機場僅約15～20分鐘車程，是春節期間抵達日本後或返程前的熱門購物據點。商場於02/01~02/28推出「SPRING FESTIVAL WELCOME CAMPAIGN」，多間店鋪提供新春限定折扣或特別商品，消費滿50,000日圓（可跨店累計），即可兌換限定贈品，詳細優惠資訊可查詢官網

規劃前往酒酒井時，也可順道造訪擁有千年以上歷史的成田山新勝寺，或前往佐倉市的 Hiyodori 坂、武家屋敷通，感受靜謐的歷史街景，讓春節行程在購物之外，也能兼顧文化與散策體驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

春節 富士山 機場

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本旅遊注意 氣象粉專示警：周末關東大範圍降雪

嘉科二期環評 拚春節前過關

豐興鋼筋2日可望開漲盤

春節保證金調高

相關新聞

春節一起赴日購物！PREMIUM OUTLETS® 農曆新年特惠活動開跑

【旅奇傳媒/日本部報導】迎接農曆春節，日本人氣暢貨中心 PREMIUM OUTLETS 即將推出新春限定特惠活動，讓春節赴日旅遊的旅客，在行程中也能輕鬆安排高 CP 值購物時光。2月起，關東地區的御殿

「寶可樂園：關都」限定餐飲與獨家商品一次看 粉絲荷包全面失守

走進「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），除了沉浸式的冒險體驗之外，園區內的餐飲與紀念品販售，同樣是離園前...

開幕前直擊！走進「PokéPark KANTO」寶可夢森林享受沉浸式冒險體驗

寶可夢全球首座戶外常設型設施「寶可樂園：關都」（PokéPark KANTO），將於2月5日在東京讀賣樂園內正式開幕。園...

旅居日本岡山體驗！ 天空之城遇見貓城主 14天Long Stay這樣玩

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】台灣遊客赴日已越玩越深入，下趟日本行來旅居吧！2026年「台北－日本岡山」航線將迎來10週年紀念。為持續推廣岡山旅遊，01/24岡山縣特地訪台在台北舉辦魅力講座。邀請擁有

89萬家選36！The Tabelog Award 2026揭曉 茶禪華、長野新秀同獲金賞

日本最具權威的餐廳評比之一「The Tabelog Award 2026」揭曉！「The Tabelog Award」由...

一日限定夢幻雪燈！日本岩手「西和賀町雪燈祭」2/7璀璨登場

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣的「西和賀町」相傳是創造出「雪燈」活動的起源地，當地也加以活用豪雪的自然優勢，每年舉辦夢幻無比的「西和賀町雪燈祭」，2026年度預計於02/07（六）一日限定登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。