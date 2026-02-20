佐賀推觀光又有新招！最新漫畫聯名企劃 佐賀機場改名「王者天下」機場

快訊

佐賀縣與人氣漫畫《王者天下》啟動聯名企劃，即日起到03/29，佐賀機場限時更名為「佐賀王者天下機場」。　圖：©原泰久╱集英社／提供
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】佐賀機場改名字了？！即日起到03/29前期間限定更名為「佐賀王者天下機場（佐賀キングだダム空港）」。原來，出身於佐賀縣基山町的漫畫家原泰久，為了慶祝人氣巨作《王者天下》連載20周年，與佐賀縣展開聯名活動，主題定為「王者天下ｘ奔馳佐賀縣～莫要讓佐賀之火熄滅～」，將展開以下活動，結合地方觀光與《王者天下》的影響力，促進佐賀機場的使用並吸引遊客造訪縣內各地。

✓ 佐賀機場限時更名為「佐賀王者天下機場」！

✓ 機場從裡到外舉辦「佐賀王者天下機場特別展」，免費參觀！

✓ 全長超過300公尺、可一口氣讀完單行本1~77卷的「王者天下讀破堤」於有明海沿岸現身！

✓ 在與秦始皇有淵源的古湯溫泉，舉辦可抽中王者天下限定禮！

✓ 在佐賀市區可看到2輛王者天下彩繪巴士行駛。

▲1樓前往2樓的過程中，隨處可見巨大的名場面與角色裝飾。　圖：©原泰久╱集英社／提供
▍《王者天下》是什麼樣的作品？

《王者天下》以中國春秋戰國時代為舞台，講述夢想成為天下第一大將軍的少年故事。該作目前於《週刊Young Jump》（集英社）連載中，擁有極高的人氣，單行本累計發行量已突破1.2億本。

▲佐賀機場3F「SPACE PARK」舉辦「佐賀王者天下機場特別展」，特別展出\與人間國寶家族合作的「有田燒」大瓷盤。 圖：©原泰久╱集英社／提供
▍佐賀機場展出亮點大公開

・1F 入境大廳： 一抵達就能看到充滿動感的「團隊佐賀王者天下機場」成員。別忘了觀察工作人員胸前戴著的原創聯名限定胸章！

・樓梯與玻璃幕牆： 從1樓前往2樓的過程中，隨處可見巨大的名場面與角色裝飾。

・2F 伴手禮店與餐飲區：消費滿1000日圓，即可領取原創聯名貼紙，是機場內必拿的限量紀念品！ 

・3F「SPACE PARK」空間：展示了34幅精選複製原畫，最震撼的是與人間國寶家族合作的「有田燒」大瓷盤，白瓷上的《王者天下》角色展現了極致的跨界之美。開放時間為05:20~22:00。

▲「王者天下讀破堤」在長約 300 公尺的干潟與賀<a href='/search/tagging/1013/公園' rel='公園' data-rel='/1013/143334' class='tag'><strong>公園</strong></a>防波堤牆面上，展示漫畫第1至77卷的所有內容，供遊客現場一次讀完。　圖：©原泰久╱集英社／提供
▍有明海沿岸現身！全長300公尺的「王者天下讀破堤」

在能一覽有明海景致的干潟與賀公園防波堤上，驚人地公開單行本1至77卷的所有頁面！這是一場前所未聞、全長超過300公尺的免費戶外展覽，讓遊客一邊散步一邊體驗故事的軌跡。

・地點：干潟與賀公園 防波堤（距離機場約10分鐘車程）

・重點：劇中過激場面使用佐賀名產「佐賀海苔」進行遮擋，展現佐賀獨有幽默感。

　※注意：周邊無路燈，為了安全請勿於日落後觀賞。

▲在古湯溫泉住宿購物可以參加王者天下原創商長手帕(左)和小卡片的抽獎。　圖：©原泰久╱集英社／提供
▍在古湯溫泉街（徐福傳說地）舉辦限定好禮抽獎，凡入住或購物即可參加。

相傳徐福受秦始皇之命尋找長生不老藥曾抵達日本，其傳說所在地古湯溫泉也參與了活動。只要在指定旅館或商店消費滿1500日圓，即可參加抽獎，有機會獲得「王騎將軍泡澡圖」長手帕或插畫卡。

•交通：從佐賀機場開車前往約60分鐘，或從佐賀車站搭古湯線巴士前往約45分鐘可抵。

★完整活動官網請看：https://sagaprise.jp/kingdom/

★更多佐賀吃喝玩樂，請看<元氣佐賀>中文官方粉絲團。

