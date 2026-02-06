初春限定粉紅療癒 日本不能錯過的「賞櫻溫泉」秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】賞櫻向來是日本初春旅遊的一大亮點，每年3月至4月初的櫻花花期，總吸引大量旅客湧入，各地賞櫻行程也因此在短時間內高度集中。然而，櫻花盛開期間正值氣候尚未完全回暖的初春時節，平均氣溫約落在10度左右，日夜溫差亦可能達到兩位數 ，使旅客在規劃賞櫻行程時，除花期因素外，也須考量氣候變化對旅遊體驗的影響。

「伊豆高原龜之井飯店」於自然環境中享受溫泉，為初春旅程增添療癒時光。 圖：樂天旅遊／提供

對旅客而言，賞櫻並非僅是短暫拍照即可完成的行程，往往涉及長時間步行、等候花況，以及往返多個景點的戶外活動。在氣候偏冷、日夜溫差明顯的情況下，寒意與疲勞感容易隨行程累積，不僅影響旅遊舒適度，亦可能迫使旅客縮短停留時間，進而打亂原本規劃的賞櫻節奏。如何在有限花期內兼顧行程完整性與旅遊體驗，成為初春賞櫻規劃中的重要課題。

樂天旅遊行銷部經理陳忠豪表示：「初春氣候帶來的寒冷與溫差，往往成為影響旅遊體驗的關鍵因素。身為深耕日本市場的訂房平台，樂天旅遊關注的不僅是賞櫻地點的選擇，更在於如何在氣候多變的情況下，協助旅客以更舒適、從容的方式完成行程，而結合溫泉的賞櫻安排，正是回應此一需求的重要方向。」

看準初春賞櫻旅遊對舒適度與行程彈性的需求，樂天旅遊依據平台最新旅客偏好與排名數據，精選三大「賞櫻溫泉」主題地點，各具不同櫻花景觀特色，且所屬溫泉皆名列樂天旅遊所統計出的前三大人氣溫泉地。同時推出「Sakura Sale」，主打多波段入住選擇、長住宿優惠及全年適用的彈性住房機制，讓旅客無論規劃東京、大阪等城市賞櫻行程，或前往河津等早開櫻花景點，都能依自身節奏，從容掌握初春賞櫻的最佳時機。

▲精選初春賞櫻溫泉－那須溫泉。 圖：樂天旅遊／提供

靜岡縣「河津櫻花ｘ熱海溫泉」：從早春櫻花到溫泉暖湯，一次收進初春風景

位於靜岡縣伊豆半島的「河津櫻」，以每年2月下旬即進入盛開期聞名，是日本最早登場的賞櫻代表之一。相較於常見的「染井吉野櫻」，「河津櫻」花色更為濃郁、花期也相對較長，搭配沿河綻放的景致，成為初春旅客搶先感受櫻花氛圍的重要目的地。鄰近的熱海溫泉則是日本最具代表性的人氣溫泉區之一，擁有悠久歷史與豐富泉量，讓旅客能在微涼初春中，於賞櫻後透過泡湯放鬆身心，兼顧視覺享受與體感舒適。

針對此一賞櫻與溫泉兼具的行程組合，推薦「伊豆高原龜之井飯店」。飯店位於伊豆高原地區，交通便利，適合作為河津櫻與熱海溫泉之間的住宿據點。館內設有溫泉設施，並提供寬敞舒適的客房空間，讓旅客在白天完成賞櫻行程後，能回到飯店充分休息、調整節奏，適合希望以從容步調體驗初春賞櫻的旅客。

大分縣「枝垂櫻之里ｘ別府溫泉」：柔美枝垂櫻，搭配別府溫泉的慢旅節奏

大分縣以溫泉資源聞名，其中別府溫泉更是以湧泉量居日本之冠，成為許多旅客心目中的代表性溫泉地。而位於周邊的「枝垂櫻之里」，則以姿態優雅、層次分明的「枝垂櫻」景觀著稱，相較於常見櫻花品種，更具獨特視覺特色。當「枝垂櫻」隨風垂落，搭配山間自然景致，為賞櫻行程增添靜謐而療癒的氛圍，也讓旅客在初春時節能以不同角度感受日本櫻花之美。

推薦入住「由布院溫泉美星 Kirara 旅館」，作為結合枝垂櫻賞花與別府溫泉體驗的理想選擇。旅館座落於自然環境環繞的由布院地區，主打寧靜、放鬆的住宿氛圍，並設有溫泉設施，讓旅客在結束賞櫻行程後，能以泡湯舒緩長時間步行的疲勞。其貼近自然的空間設計，也呼應「枝垂櫻」所帶來的柔和意象，適合重視旅遊節奏與身心放鬆的旅客。

▲「那須 Epinard 飯店」，坐擁高原自然景致，提供賞櫻後放鬆身心的溫泉體驗。 圖：樂天旅遊／提供

栃木縣「那須櫻花祭ｘ那須溫泉」：千年名湯相伴，高原櫻花迎來春日氣息

栃木縣那須地區以高原地形與自然景觀著稱，每年春季舉辦的那須櫻花祭，吸引旅客在廣闊視野中欣賞盛開櫻花。相較於都市賞櫻景點，那須的櫻花景致多了份開闊與寧靜，也讓旅客能在較為舒適的節奏中感受春季氣息。當地的那須溫泉則擁有超過1,300年歷史，是日本知名的古湯之一，長久以來被視為療養身心的重要溫泉地，與高原賞櫻行程形成自然結合。

針對規劃那須櫻花祭行程的旅客，推薦入住「那須 Epinard 飯店」。飯店規模完善，設施齊全，並設有溫泉空間，能同時滿足家庭旅客與希望放鬆休憩的需求。作為那須地區具代表性的住宿選擇之一，Epinard 飯店讓旅客在白天欣賞高原櫻花後，能於夜晚透過泡湯與休息調整體力，完整銜接賞櫻與溫泉的旅遊體驗。

樂天旅遊「Sakura Sale」即日起限時開跑至02/27，活動期間提供超過千張優惠券，並同步推出訂房8折優惠，且可與飯店原有方案疊加使用，讓旅客以更彈性的預算規劃日本行程。本次優惠適用住宿期間最長達一年，無論是提前安排2026年日本賞櫻之旅，或趁季節造訪結合櫻花與溫泉的特色勝地，皆可把握檔期提前卡位，從容展開一趟專屬於自己的「粉色療癒」之旅。

