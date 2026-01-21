2台灣人失聯！阿蘇降雪急凍零下4.2度 熊本消防認了「難派無人機」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤，當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損。圖/擷自TKUofficial在YT的影音
日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤，當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損。圖/擷自TKUofficial在YT的影音

日媒報導，日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機20日墜毀，機上日本籍駕駛與2名台灣乘客共3人失蹤；熊本縣警與阿蘇消防21日上午設立指揮中心，但濃霧與低溫嚴寒使搜救受阻，阿蘇市清晨最低氣溫一度降至攝氏零下4.2度，出現降雪，搜救單位正審慎評估救援方案。

事故直升機20日上午起飛後不久失聯，警消當日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，並因天色昏暗暫停搜索。

熊本警消21日上午7時30分在現場附近設置指揮中心，派出先遣隊登山掌握火山氣體濃度等現場條件，再評估是否重啟搜救。

讀賣新聞指出，當局動員約50名警察與消防人員；熊本日日新聞引述指揮本部說法稱，約20人繞行火口周邊，確認能否靠近殘骸。

現場天候持續惡劣，山上不時降雪且濃霧籠罩。富士新聞網引述阿蘇消防本部中部消防署長矢野和彥表示，濃霧嚴重、能見度大幅下降，原本評估可出動無人機協助搜索，但在目前條件下「非常困難」。

熊本日日新聞報導，熊本縣21日清晨受強烈寒氣影響降溫，截止21日上午8時最低氣溫達攝氏零下4.2度。熊本地方氣象台指出，受強烈冬季型氣壓配置影響，強烈寒氣流入，嚴寒預料將持續至25日左右，山區可能出現積雪。另據熊本朝日放送，日本運輸安全委員會已派出2名事故調查官前往現場。

