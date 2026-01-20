聽新聞
熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救
TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返航，已與地面失去聯繫。消防指出，機上載有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。
消防部門說明，當日上午11時4分（台灣時間10時4分）左右，因乘客智慧型手機偵測到「衝擊」而自動通報消防；消防單位隨後回撥，但無法接通。熊本縣警表示，事故地點等細節仍在調查中。
目前相關單位正朝阿蘇中岳火口附近展開機體搜尋。不過，警方指出，火口周邊車輛無法進入，搜救人員需步行前往，現階段仍不清楚機體狀況。
