台灣人限定 ！日本大宮鐵道博物館「台灣之夜」免費參加

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】搶不到3月在東京巨蛋舉行的 WBC 世界棒球經典賽門票？就來日本規模最大的「大宮鐵道博物館」參加「台灣之夜」吧！為紀念創造旅遊成立35週年，02/07（六）特別為台灣旅客舉辦日本人氣第一的「大宮鐵道博物館」夜間開放活動，採預先報名制，只要填寫線上表單完成報名，當天就能以貴賓身分免費參加。

▲大宮鐵道博物館南館一樓工作站區可看到 E5系與400系新幹線電車。 圖：JR東日本創造旅遊／來源

由 JR東日本經營的「大宮鐵道博物館」位於東京北邊的埼玉縣埼玉市，距新幹線停靠站 JR大宮站僅一站，與同名車站共構。為日本規模最大的鐵道博物館之一，每年約有72萬名遊客參觀，更在2025年迎接第1,500萬名遊客。博物館內佔地寬廣，分為「車輛」、「歷史」、「工作」、「科學」和「未來」5大展區，讓遊客透過各種主題體驗鐵道文化。若利用一般電車往返東京市區，最快50分鐘就能抵達上野。

02/07舉行的「台灣之夜」為夜間包場活動，可深入認識這座日本最受歡迎的鐵道博物館。活動預計17:30開放入場，將贈送鐵道紀念品給參加者，先到先領，送完為止。18:00正式舉行歡迎儀式，配合活動館內將會以中文廣播進行導覽，19:30之前的活動時間可自由參觀。特別提醒：由於為專場活動，僅開放部分體驗設施，且商店將不營業。

▲大宮鐵道博物館南館二樓工作站區可體驗模擬駕駛新幹線。 圖：JR東日本創造旅遊／來源

◉ 大宮鐵道博物館「台灣之夜」

・日期：2026/02/07（六）

・時間：17:30～19:30

・地點：埼玉縣埼玉市大宮鐵道博物館

・交通：埼玉新都市交通線「鐵道博物館」站下

・報名：事前填寫「線上報名表單」，完成報名即可免費參加（價值1,500日圓），名額有限，請儘早報名。

