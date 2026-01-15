薰衣草森林擴大日本投資 「尋路精選」北海道美瑛開幕

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
薰衣草森林集團2010年在美瑛插旗第一個海外據點「緩慢北海道」。業者提供
看好台灣民眾熱愛日本旅遊，薰衣草森林集團宣布擴大投資日本北海道。旗下風格民宿品牌「尋路精選（Caption BY REINDEER）」於日本北海道最美村莊美瑛，打造結合在地自然、人文及生活感體驗的「四季之家」、「落葉松之家」正式開幕，讓更多旅人深入體驗美瑛在地生活。

根據北海道運輸局公布的觀光統計數據，2025年1至3月冬季造訪北海道的外國遊客住宿合計達467.2萬人次，其中台灣就佔了18.4%，位居第二，且日媒報導，北海道函館市公布2025年4至9月統計，造訪函館外籍客留宿數達22.6萬人，來源國排名方面，台灣佔10.5萬人位居榜首，足見台灣人對北海道的熱愛。

總部位於台中的薰衣草森林集團，除深耕在地觀光休閒事業24年外，集團旅宿品牌「緩慢」也於2010年在美瑛插旗第一個海外據點「緩慢北海道」，隨著國際旅遊需求逐年成長，薰衣草森林旗下民宿品牌「尋路精選」，也正式跨足海外旅宿市場，在日本為不同需求的遊客服務。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示，「緩慢民宿落腳北海道15年以來，很幸運獲得各地旅客的喜愛及受到當地民眾的幫助。在美瑛布局尋路民宿，除看好北海道的旅遊發展趨勢，也為了帶動當地經濟，取之於在地，回饋予在地，這是對美瑛的感謝與報答。」

薰衣草森林以大自然中深具流浪者天性與觀察力的馴鹿為靈感，打造一種「讓人們真正探索一個地方，就像家一般的旅行體驗」，讓旅行更接近生活。

由尋路經營的「四季之家」，民宿名稱靈感，源自於有「日本最美村莊」稱號的美瑛四季景緻，不論在哪一個季節到訪，都能讓自己成為美瑛日常風景的一部分。「四季之家」距離美瑛車站步行約2至3分鐘可達，有兩間雙人房、兩間三人房，交通便利且入住方便，適合初來乍到、需要放鬆休息的旅客。

同樣由尋路管理的「落葉松之家」，為木屋平房建築，距離美瑛車站走路約10分鐘。建材特別選用落葉松木，散發木質調香氣，融合了松木、泥土和香脂的自然調性，一入住，立即感到沉靜放鬆。四周環境幽靜，透過大面落地窗，可以看見北國專屬尖尖的屋頂、當地人踩著腳踏車經過家門的日常。「落葉松之家」除了擁有兩間雙人房，也附帶廚房、洗衣機，可自行採買煮食，如同家一般的氛圍，四人同行即可包棟。

王村煌說，兩間民宿皆導入自助入住，以最低的干擾，讓旅客可以更自由掌握時間，增添行程規劃彈性，適合自由行旅客、小型包團與輕奢背包客慢遊美瑛、深度探索。從「四季之家」與「落葉松之家」出發至各景點，開車一小時內可達，不需長途拉車，讓旅人能擁有更多時間感受這塊土地。

而為了讓旅人能和這片土地有更深的連結，薰衣草森林集團為旅客彙整了「美瑛十帖」，收錄當地知名的風景名勝，還有特色工坊、咖啡店等私房收藏。從民宿出發，選擇同時也發現自己的心之所向，從普通遊客，轉變為與在地密切連結、產生互動的旅行者。

目前，「落葉松之家」、「四季之家」均已開放預訂，邀請真正渴望與在地連結的旅行者來北海道美瑛，住在風格民宿「尋路」準備好的家，感受四季、探索當地、發現自己，遇見真正的美瑛。

「四季之家」、「落葉松之家」正式開幕，讓更多旅人深入體驗美瑛在地生活。業者提供
透過大面落地窗可以看見北國專屬尖尖的屋頂、當地人踩著腳踏車經過家門的日常。業者提供
