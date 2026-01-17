海產任你品嘗！ 漫遊日本首屈一指的鮑魚王國「岩手大船渡」

快訊

大船渡市能夠品嘗美味的養殖鮑魚，當地也以精湛地鮑魚加工技術聞名。　圖：大船渡市觀光物產協會／提供
大船渡市能夠品嘗美味的養殖鮑魚，當地也以精湛地鮑魚加工技術聞名。　圖：大船渡市觀光物產協會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於岩手縣三陸海岸南部的大船渡市是一座依山傍海的港町，也是日本屈指可數的鮑魚產地之一。自古以來，三陸外海以水流湍急、海象多變聞名，卻也正因如此，孕育出品質極高的海產。其中，以肉質厚實、鮮味濃郁著稱的蝦夷鮑魚，更讓大船渡市贏得「鮑魚王國」的美譽。

從花卷機場出發，約1小時20分鐘即可抵達大船渡；自盛岡市區前往，車程約1小時50分鐘，交通條件對自由行或團體行程皆相當友善。沿著谷灣式海岸分布的漁港與聚落，不僅構成迷人的港町風景，也成為支撐地方產業的重要基礎。

▲大船渡市<a href='/search/tagging/1013/觀光' rel='觀光' data-rel='/1013/125020' class='tag'><strong>觀光</strong></a>物產協會的大和田惠美係長曾親自來台，強力推廣當地美味鮑魚。　記者-蔡雅雯／攝影
▲大船渡市觀光物產協會的大和田惠美係長曾親自來台，強力推廣當地美味鮑魚。　記者-蔡雅雯／攝影

三陸海域造就的頂級鮑魚品質

三陸外海水流湍急，使得在此成長的鮑魚活動量大、肌肉發達，口感自然更為緊實彈牙；再加上鮑魚主要以天然昆布與裙帶菜為食，風味層次更加濃厚。這樣的自然條件，讓岩手縣長年穩居日本鮑魚產量冠軍，而大船渡市正是縣內最具代表性的核心產區。

當地對漁業資源的管理亦相當嚴謹，每年僅在11月至12月限定期間開放捕撈，且只採收達到規定尺寸的鮑魚，透過制度化管理確保品質與資源永續，奠定了大船渡作為高品質鮑魚產地的根基，也讓鮑魚成為地方重要的產業支柱之一。

▲經典烹調手法「酒蒸鮑魚」在市內餐廳、旅館都有機會品嘗。　圖：大船渡市觀光物產協會／提供
▲經典烹調手法「酒蒸鮑魚」在市內餐廳、旅館都有機會品嘗。　圖：大船渡市觀光物產協會／提供

從餐桌到伴手禮　多元鮑魚料理一次品嘗

走進大船渡市內的餐廳與溫泉旅館，便能發現各式以鮑魚為主角的料理。無論是清爽的鮑魚茶泡飯、經典的酒蒸鮑魚、豪華海鮮丼、濃郁的鮑魚咖哩，或是結合旬味的會席料理，都能展現產地直送的鮮美滋味。部分料理為住宿客限定並需事前預約，也讓「住一晚、吃一桌」成為造訪大船渡的推薦玩法。

除了現場品嘗，當地也長期向海外市場出口高品質乾鮑。近年更透過加工與品牌化，推出多元商品，其中「三陸翡翠鮑魚」以陸上養殖技術穩定品質，並製作成高級罐頭，主打在家就能輕鬆享用餐廳等級料理，口味涵蓋奶油香煎、白酒燉煮、香料辣湯等，也成為深受歡迎的高級伴手禮。

▲咖哩料理聞名的當地餐廳「Cafe de Curry KOJIKA」可品嚐獨特的「鮑魚咖哩」。　圖：大船渡市觀光物產協會／提供
▲咖哩料理聞名的當地餐廳「Cafe de Curry KOJIKA」可品嚐獨特的「鮑魚咖哩」。　圖：大船渡市觀光物產協會／提供

