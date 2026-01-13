混血男星遊日大踩雷！排隊1小時、嗑3千和牛餐「肉竟咬不斷」

混血男星肯納（Kenna）因節目「二分之一強」打開知名度，向來以熱愛美食聞名。近日他前往日本旅遊，特地造訪一間網路評價不錯的餐廳，沒想到實際用餐後卻大失所望，直言這趟和牛體驗「完全踩雷」。

肯納透露，當天點了和牛漢堡與和牛丼飯，總花1.6萬日圓（約新台幣3千元），但從第一口開始就讓他忍不住皺眉。他表示，和牛漢堡雖然口味尚可，但與價格完全不成正比，「沒有到值這個價錢」。接著他嘗了一口丼飯上的和牛，更直接給出差評，形容肉質不僅沒有入口即化的口感，甚至「咬不斷」，讓他當場傻眼。

肯納在影片中難掩失望情緒，直呼這次真的踩到地雷，還提醒粉絲「不要來」。事後他也公開店家位於東京銀座，並透露自己還為此排隊等候了將近一小時，卻換來失望的用餐體驗，直言「這是我在日本吃過最難吃的一餐」。