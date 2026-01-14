2026日本新開幕設施5選：寶可夢主題樂園、博物館、文化景點一次看

新的一年，日本又有一波令人期待的全新設施、景點即將開幕，如果你正在規劃2026年的日本旅行，這些話題滿滿的新設施絕對值得先收進行程清單！從粉絲必朝聖的寶可夢主題樂園，到分布在東京、橫濱、京都的沉浸式博物館與文化景點，讓你一開年就行程滿滿。🧳

日本最新設施景點搶先看

日本之所以讓人想一去再去，正是因為每年都有不斷推陳出新的體驗文化、娛樂內容與全新設施。2026年也不例外，從受全球流行文化啟發的自然主題公園，到充滿創意的創新博物館，以及重新詮釋在地故事的活歷史村落，這些即將開放的新景點，將為你的2026年日本之旅增添一段又一段難忘的新篇章。

① 寶可夢樂園 關都：在東京開啟寶可夢冒險之旅

「寶可夢樂園 關東」是日本首座永久性的戶外寶可夢主題樂園，預計於2026年2月初正式開幕。園區位於東京南部的人氣遊樂園「讀賣樂園」內，不僅交通便利，也因話題性十足而備受期待。

宛如遊戲場景般的寶可夢世界將真實呈現在眼前，無論大人或小孩，都能化身寶可夢訓練家，在 約26,000平方公尺的廣闊園區中，體驗如同遊戲般的探索樂趣。入園後，遊客將首先漫步於棲息著數百種寶可夢的自然主題公園「寶可夢森林」，感受與寶可夢不期而遇的驚喜，接著前往熱鬧非凡的「草紗鎮」，這裡集結了主題商店、舞台表演與多樣化的互動體驗，讓整個園區充滿活力與歡樂氛圍。

這座以經典遊戲場景為靈感打造的沉浸式主題樂園，勢必成為2026年日本旅遊最受矚目的話題新景點之一。

寶可夢樂園 關都 繁體官方網站

② Wonderia Yokohama：沉浸於橫濱最新的數位冒險之旅

圖片取自： 官方網站

Wonderia Yokohama（ワンダリア横浜）預計於2026年春季開業，是位於JR關內站附近的全新複合式設施「BASEGATE 橫濱關內」的重點內容之一。這座體驗型空間結合尖端數位技術與自然奇觀，將探索與學習融為一體。

館內規劃了六大主題區域，分別重現茂密森林、神秘深海，甚至遼闊天空等多樣環境。每個區域都透過大型視覺投影、音效、燈光與互動媒體的巧妙搭配，營造出栩栩如生的臨場感。此外，整體體驗還可搭配Wonderia專屬應用程式，遊客能掃描館內出現的各種生物，進一步認識與數位世界對應的真實生態，讓探索過程更具知識性與趣味性。

Wonderia Yokohama 官方網站

③ 宇津政京都村：穿越時空走看日本歷史

圖片取自： 官方網站

京都人氣景點——東映京都影視城，將於2026年3月以全新名稱「宇津政京都村」重新開放，以沉浸式體驗為核心，帶領遊客走進充滿魅力的江戶時代世界，深入感受日本武士文化的風情。

影視城最初於1975年作為電影拍攝場地而誕生，數十年來不僅是主題樂園，也是數百部時代劇的重要取景地。此次大規模翻新，將重新構想整個園區空間，把歷史悠久的街道打造成一座生機盎然的江戶風格小鎮。遊客可換上時代服裝，漫步於傳統町家建築與璀璨燈籠之間，彷彿穿越回昔日的日本。

在娛樂與體驗方面，園區將推出多樣化的現場表演，並提供茶道、插花等互動式文化活動，讓旅程不只好看，更能親身參與。全新的影視城也將於夜間持續開放，讓人從白天一路玩到夜晚，為京都旅遊增添不同以往的體驗。

宇津政京都村 官方網站

④ KAWAII MONSTER LAND：原宿卡哇伊怪獸樂園

圖片取自： 官方網站

卡哇伊怪獸樂園（KAWAII MONSTER LAND）預計將於2026年情人節盛大開幕，象徵原宿最瘋狂、最具代表性的流行文化品牌之一正式回歸。新樂園選址於熱鬧的竹下通。

KAWAII MONSTER LAND延續了KAWAII MONSTER CAFE（2015–2021 年）的超高人氣，以日本備受喜愛的「可愛文化」為靈感，帶領遊客走進一個色彩爆炸、充滿想像力的奇幻世界。整體空間由原宿藝術家增田賽巴斯汀（曾擔任卡莉怪妞MV藝術總監）親自操刀，打造出極具辨識度的視覺場景，讓人彷彿置身童話般的異想國度。

園區內規劃了多個繽紛主題區域，包括中央地標「魔法螺旋門」、充滿趣味攤位與街機遊戲的「可愛怪獸嘉年華（KAWAII MONSTER CARNIVAL）」、集結特色美食與飲品的「彩色點心街（COLORFUL SNACK STREET）」，以及販售限定周邊的「原宿禮品攤位（HARAJUKU GIFT BAZAAR）」。其中最受矚目的，莫過於以糖果世界為靈感打造的嘉年華遊樂設施——CHOPPY’S MEL-TEA CUP RIDE，勢必成為園區內的人氣拍照與體驗亮點。

KAWAII MONSTER LAND 官方網站

⑤ MoN高輪：高輪Gateway的沉浸式文化遊樂場

圖片取自： 官方網站

高輪Gateway City於2025年3月盛大開幕，不過當時仍少了一項最受矚目的核心設施——MoN高輪：敘事博物館，由日本知名建築師隈研吾操刀設計，館內規劃了多個展覽空間，並設有先進的多功能場地「Box1000」。該場地配備大型LED螢幕，可因應音樂會、表演藝術及各類多媒體活動使用，展現高度彈性的文化展演可能性。

除了展覽與演出，MoN高輪也提供放鬆身心的休憩體驗。遊客可在榻榻米空間中歇息，於露天足浴池泡腳放鬆，或造訪整面巨大書牆的MoN圖書館，館內陳列與當期活動主題相關的書籍、藝術品與創意作品，讓參觀體驗更加完整。

目前館方已公布博物館的定期輪換活動計畫，內容涵蓋互動漫畫體驗、實驗音樂與舞蹈演出，以及結合現代元素重新詮釋的歌舞伎、落語等傳統藝術，勢必成為2026年東京最受關注的文化新地標之一。

MoN高輪 官方網站

