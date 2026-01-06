快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

Lulu陳漢典富士山婚紗之旅！「星宇航空頭等艙驚喜、星野集團夢幻套房」雙星聯手甜蜜見證

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
陳漢典和Lulu在虹夕諾雅留下難忘回憶。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu在虹夕諾雅留下難忘回憶。圖／天地合娛樂提供

Lulu今天公開和陳漢典到日本富士山前拍婚紗的過程，他們拍婚紗不僅「人品爆發」有天公作美，還幸運地獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，促成「雙星報喜」力挺為彼此良緣再添星級規格的甜蜜見證，可說喜上加喜。

星宇航空的董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地直送兩人去日本來回「頭等艙」的機票，讓Lulu開心笑說：「真的很感謝星宇航空！我跟老公都是人生第一次搭頭等艙，好像『劉姥姥逛大觀園』，從到貴賓室到上飛機震撼感連連，一路上收到許多小蛋糕、小卡片等暖心小禮物，整個旅途充滿驚喜！」

住宿方面則由日本知名飯店品牌「星野集團」贊助旗下高級度假村虹夕諾雅的富士套房，讓這趟婚紗之旅從取景到下榻都充滿滿滿幸福感，堪稱「邊拍婚紗、邊度蜜月」的夢幻行程。

Lulu透露先前就曾帶著家人住過該系列的飯店，「早晚透過落地窗，富士山美景立刻印入眼簾，身心都被療癒了！」也因此這次開始構思婚紗拍攝時，Lulu腦中第一個浮現的畫面，就是當時在飯店中體驗到的「每天看到滿滿富士山的幸福感」。

她透露一開始抱著「試試看」的心情聯繫星野集團公關，沒想到對方反應超爽快，「公關真的很可愛，幾乎是秒回，一口氣就說：『好，那我們來合作吧！』」也因此促成這次夢幻級的住宿合作，讓婚紗拍攝不只畫面浪漫，連過程都充滿驚喜與溫度。

陳漢典和Lulu的婚紗照充滿日式風情。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu的婚紗照充滿日式風情。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu特地到日本拍婚紗。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu特地到日本拍婚紗。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu在虹夕諾雅留下難忘回憶。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu在虹夕諾雅留下難忘回憶。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu婚紗照充滿日式風情。圖／天地合娛樂提供
陳漢典和Lulu婚紗照充滿日式風情。圖／天地合娛樂提供

延伸閱讀

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

初漁鐵板燒集團子公司「豐漁貿易」進口日本山椒粉 4項農藥超標遭攔截

宮﨑駿85歲生日快樂：從《魯邦三世》到《蒼鷺與少年》19部經典溫暖我心

全台首架A350-1000來了！星宇航空K董親駕明早抵台

相關新聞

Lulu陳漢典富士山婚紗之旅！「星宇航空頭等艙驚喜、星野集團夢幻套房」雙星聯手甜蜜見證

Lulu今天公開和陳漢典到日本富士山前拍婚紗的過程，他們拍婚紗不僅「人品爆發」有天公作美，還幸運地獲得星宇航空、日本星野...

2026日本愛媛縣松山景點10選推薦｜下灘站、道後溫泉，帶你來趟文青散策小旅行

「四國松山」因有直航班機，加上氣候舒適宜人，成為台灣旅人的熱門旅遊景點，而知名的「道後溫泉」更適合漸漸轉涼的季節，這篇就來介紹「10個愛媛縣松山景點必去推薦」，搭JR、路面電車或徒步就能抵達，一起來去日本松山輕鬆泡溫泉、體驗在地文化！

邊搭火車邊泡湯！日本三重縣冬季限定「足湯列車」暖心上路

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】冬天到日本旅行最熱門的活動就是泡溫泉，你知道現在連「搭火車」都能一起享受泡湯的樂趣嗎？位於三重縣的菰野町，將在今年冬季再次推出話題十足的「足湯列車」，把溫泉足湯直接搬進列

日本無印良品必買神物10選！網友盛讚的隱藏版清單

日本無印良品公布2025年度社群媒體SNS網友熱議商品，並總結網友最好評的10件商品，其中有7件只有到日本才買得到，前往日本旅遊時，千萬別忘了把這些好吃好用的良品帶回家。日本無印良品每年都會公布年度熱銷好物，近幾年除了統計銷售外，還新增一項SNS熱議篇，他們整理Instagram、YouTube、TikTok等平台，網友熱議的話題好物，更總結網友的商品評價，這些在銷售數字無法站上排行榜，卻是不能錯過的隱藏版好物，這裡為大家整理排行榜前十名商品，其中有3件台灣買得到，但進貨量不多，常常一上架就被搶光，也應該被放進日本旅遊必買的購物籃中。

日本冬季必去景點！推薦8家住宿和4種交通方式，輕鬆前往沒煩惱

每到冬天，日本就會搖身一變成為冰雪童話世界，尤其像銀山溫泉這種雪景＋溫泉的組合，更是旅人心中的夢幻場景。想在冬季安排一趟東北之旅，不知道怎麼選住宿、怎麼搭車過去嗎？這篇幫你整理了8間銀山溫泉附近評價不錯的旅宿，從百年木造建築到現代設計感統統有，再加上4種交通方式推薦，讓你可以挑最符合自己預算與行程的組合，安心出發不踩雷！

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本具代表性的溫泉排行榜之一《日本溫泉100選》日前公布最新結果，引發熱烈討論！該排行榜由日本旅遊產業專業媒體《觀光經濟新聞社》主辦，邀請全日本旅遊業專業人士進行票選，從

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。