Lulu陳漢典富士山婚紗之旅！「星宇航空頭等艙驚喜、星野集團夢幻套房」雙星聯手甜蜜見證

Lulu今天公開和陳漢典到日本富士山前拍婚紗的過程，他們拍婚紗不僅「人品爆發」有天公作美，還幸運地獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，促成「雙星報喜」力挺為彼此良緣再添星級規格的甜蜜見證，可說喜上加喜。

星宇航空的董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地直送兩人去日本來回「頭等艙」的機票，讓Lulu開心笑說：「真的很感謝星宇航空！我跟老公都是人生第一次搭頭等艙，好像『劉姥姥逛大觀園』，從到貴賓室到上飛機震撼感連連，一路上收到許多小蛋糕、小卡片等暖心小禮物，整個旅途充滿驚喜！」

住宿方面則由日本知名飯店品牌「星野集團」贊助旗下高級度假村虹夕諾雅的富士套房，讓這趟婚紗之旅從取景到下榻都充滿滿滿幸福感，堪稱「邊拍婚紗、邊度蜜月」的夢幻行程。

Lulu透露先前就曾帶著家人住過該系列的飯店，「早晚透過落地窗，富士山美景立刻印入眼簾，身心都被療癒了！」也因此這次開始構思婚紗拍攝時，Lulu腦中第一個浮現的畫面，就是當時在飯店中體驗到的「每天看到滿滿富士山的幸福感」。