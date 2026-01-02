邊搭火車邊泡湯！日本三重縣冬季限定「足湯列車」暖心上路

快訊

在列車車廂內體驗足湯溫泉。　圖：三重縣菰野町／提供
在列車車廂內體驗足湯溫泉。　圖：三重縣菰野町／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】冬天到日本旅行最熱門的活動就是泡溫泉，你知道現在連「搭火車」都能一起享受泡湯的樂趣嗎？位於三重縣的菰野町，將在今年冬季再次推出話題十足的「足湯列車」，把溫泉足湯直接搬進列車車廂，讓旅客在前往湯之山溫泉的途中，就能先暖暖身、放慢腳步。

這輛足湯列車使用的是近鐵的人氣觀光列車「つどい（TSUDOI）」，行駛於名古屋與湯之山溫泉之間。列車第2車廂特別設置檜木打造的足湯池，使用當地湯之山溫泉的天然溫泉水，隨著列車前進，一邊泡腳、一邊欣賞沿途景色，是只有在冬季限定期間才能體驗到的特殊感受。

▲車廂內販售菰野町的地酒、溫泉點心與特色伴手禮等。　圖：三重縣菰野町／提供
▲車廂內販售菰野町的地酒、溫泉點心與特色伴手禮等。　圖：三重縣菰野町／提供

「足湯列車」於01/31至02/23期間限定，且僅在週末與國定假日運行，合計共8天班次。車程中不只有足湯，車內也會販售菰野町的地酒、溫泉點心與特色伴手禮，讓旅客在移動途中就能先感受地方風味，為接下來的溫泉小旅行暖身。

搭乘旅客還可獲得紀念乘車證，以及可於湯之山溫泉周邊使用的優惠手形，包含纜車、日歸溫泉設施與觀光景點折扣，對想輕鬆安排一趟「名古屋出發的一日或兩日溫泉行程」的自由行旅客來說，相當實用。比起單純移動，這趟足湯列車更像是一段已經開始放鬆的旅程。

DATA／足湯列車 觀光列車「つどい」

・運行期間：01/31～02/23（週末與國定假日限定，共8日）

・運行區間：近鐵名古屋站 ↔ 湯之山溫泉站（可於近鐵四日市站上下車）

・去程時間：名古屋 10:06 發車／湯之山溫泉 11:50 抵達

・回程時間：湯之山溫泉 15:38 發車／名古屋 17:23 抵達

・費用：觀光列車乘車費：成人約510日圓、兒童260日圓（另需一般乘車券、足湯券）

