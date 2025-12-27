2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

快訊

草津溫泉－西之河原露天大浴場。　圖：草津溫泉觀光協會／提供
草津溫泉－西之河原露天大浴場。　圖：草津溫泉觀光協會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本具代表性的溫泉排行榜之一《日本溫泉100選》日前公布最新結果，引發熱烈討論！該排行榜由日本旅遊產業專業媒體《觀光經濟新聞社》主辦，邀請全日本旅遊業專業人士進行票選，從泉質、溫泉街氛圍、旅遊吸引力、接待品質等多面向綜合評估，因此被視為「業界眼中的日本必訪溫泉榜單」。在最新公布的榜單中，前三名依舊是許多旅日熟客耳熟能詳的經典溫泉地。

第１名　草津溫泉／群馬縣

 

▲草津溫泉－湯畑。　圖：Photo AC／來源
▲草津溫泉－湯畑。　圖：Photo AC／來源

榮登第一名的是位於群馬縣的草津溫泉。草津溫泉長年穩坐榜首，以日本數一數二的自然湧出量聞名，泉質屬於強酸性，被認為對促進血液循環、改善皮膚狀況有幫助。以「湯畑」為中心發展出的溫泉街景觀，以及傳統的「湯もみ」文化展演，也讓草津不只是泡湯勝地，更是一座充滿儀式感的溫泉文化小鎮。

第２名　道後溫泉／愛媛縣

▲道後溫泉－靈之湯。　圖：松山市／提供
▲道後溫泉－靈之湯。　圖：松山市／提供

第二名則是來自四國愛媛縣的道後溫泉。道後溫泉被列為日本三大古湯之一，擁有超過千年的歷史，其象徵性的「道後溫泉本館」建築更是日本最具代表性的公共浴場之一。結合歷史建築、文學背景與老街散策氛圍，使道後溫泉在專業旅遊圈中始終保持高度評價。

第３名　下呂溫泉／岐阜縣

▲下呂溫泉－源泉塔。　圖：下呂市／提供
▲下呂溫泉－源泉塔。　圖：下呂市／提供

排名第三的是岐阜縣的下呂溫泉，同樣名列日本三大名泉。下呂溫泉以泉質滑順聞名，屬於碳酸氫鈉泉，泡後肌膚觸感柔滑細緻，因此也被稱為「美肌之湯」。溫泉街規模適中，結合足湯、河畔散步與在地甜點，特別適合安排為輕鬆的溫泉慢旅行程。

除了前三名之外，本屆《日本溫泉百選》前十名依序還包括：第四名大分縣別府八湯、第五名兵庫縣有馬溫泉、第六名北海道登別溫泉、第七名鹿兒島縣指宿溫泉、第八名熊本縣黑川溫泉、第九名兵庫縣城崎溫泉，以及第十名神奈川縣箱根溫泉。從榜單可以看出，日本各地代表性溫泉幾乎全面上榜，也反映出溫泉依舊是支撐日本地方觀光的重要核心資源。

