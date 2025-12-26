日本熱門滑雪勝地白馬村 明年7月起違反觀光禮儀將正式開罰

快訊

旅奇傳媒
長野縣白馬村是國際旅客熱愛的滑雪勝地。　圖：PHOTO AC／來源
長野縣白馬村是國際旅客熱愛的滑雪勝地。　圖：PHOTO AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】長野縣白馬村是日本代表性的國際滑雪勝地之一，坐擁多座大型滑雪場，曾是長野冬奧舞台之一，近年更因交通便利、雪質優良，吸引大量海外滑雪客造訪。隨著觀光規模擴大，部分影響公共秩序與居民生活的行為也逐漸受到關注。白馬村在這個月正式通過《旅遊禮儀條例》，將於明年7月起正式對違反條例者開罰。

條例中列出多項被視為「造成他人困擾之行為」的禁止事項，包括未經同意進行塗鴉或張貼貼紙、深夜施放煙火、深夜製造噪音等影響生活安寧的行為；同時也納入在道路上滑雪或滑雪板、邊走邊飲酒或吸菸、違規停車以及冬季期間妨礙交通的危險駕駛行為等，皆屬於未來取締對象。

凡從事上述禁止行為者，最高可處以5萬日圓以下罰款。過去多年以柔性勸導為主，但在違規行為反覆出現的情況下，白馬村才決定透過制度修正，讓規範從「提醒性質」轉為具備實際約束力。

白馬村也表示，相關措施並非限制旅遊活動，而是希望在國際觀光發展與在地居民生活之間取得平衡，打造安全、有序的旅遊環境。隨著新制將於2026年夏季正式上路，也提醒計畫前往白馬村進行滑雪或冬季旅遊的旅客，提前了解當地規定，避免因違規行為而影響行程。

滑雪 觀光 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

