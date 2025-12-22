2026日本國定假日總整理：連假旅遊不想人擠人就看這篇

前往日本旅遊，先不要急著規劃行程，更重要的是先掌握2026年日本國定假日行事曆。即使難免會遇到他國旅客，但只要避開日本人出遊的高峰期，就能減少許多不確定因素，讓旅程玩得更順、更自在✨

2026年日本國定假日

日本一年大約有16～18天國定假日，其中像是黃金週、盂蘭盆節這類假期，往往一放就是將近一整週。和大家一樣，日本人也會趁著難得的連假規劃出遠門旅遊，因此各大觀光景點常常人潮洶湧，旅費與住宿費用也可能大幅上漲，讓人忍不住感嘆想買的東西只能少買一點 QQ……

為了讓旅程更加順利，JAPANKURU團隊整理了2026年日本國定假日與重要假期一覽，幫助大家順利規劃明年的日本行程。就讓我們依照月份，一個一個來看看吧！✈️

1月

▎1月1日 元旦：連放4天

2026年元旦剛好是星期四，只要再請假1月2日（五）一天，就能形成連續假期，許多日本人會選在這時候安排跨年或新年出遊。

▎1月12日 成人之日：連放3天

成人之日固定在每年1月的第二個星期一，是為了慶祝年滿20歲、正式邁入成人階段的日子。日本政府將這一天訂為國定假日，藉此向年輕世代送上祝福與鼓勵。

2月

▎2月11日 建國紀念日

2月11日為日本建國紀念日，恰逢星期三，許多人會趁這天規劃個當日來回小旅行，無論是近郊景點或主題樂園都容易湧現人潮，建議行程上盡量避開。

▎2月23日 天皇誕生日：連放3天

每年2月23日為天皇誕生日，2026年剛好落在星期一，自然形成連續3天的假期。不少日本人會趁此機會到外地旅遊，因此建議安排行程時預留較充裕的交通時間，以因應可能出現的塞車情況。

3月

▎3月20日 春分：連放3天

3月20日為春分日，象徵冬季結束、正式迎來春天，2026年適逢星期五，自然形成連續3天的假期。加上正值花季來臨，不論是日本人或海外觀光客，外出旅遊的人潮都會相當多，建議事前做好行程與住宿規劃。

4、5月

▎4月25日～5月10日 黃金週：最長可放兩週假

提到日本的4、5月，各位日本通一定會馬上想到「黃金週」吧！這是日本一年之中假期最長、也是最重要的連假之一。2026年的黃金週從4月29日一路延續至5月6日，期間涵蓋多個重要的國定假日，包括：

4月29日：昭和之日

5月3日：憲法紀念日

5月4日：綠之日

5月5日：兒童節

5月6日：憲法紀念日補假

不少上班族可能會再多請4月27～28日、4月30～5月1日以及5月7～8日，讓假期一口氣延長至將近兩週。這段期間各大觀光景點的人潮肯定會暴增，住宿費等旅遊成本想必也會隨之水漲船高吧！

💡 小提醒：日本6月完全沒有國定假日，相對而言是避開人潮、適合輕鬆旅行的最佳月份之一。

7月

▎7月20日 海之日：連放3天

每年7月的第三個星期一為「海之日」，2026年落在7月20日，形成三天的連假。再加上正值暑假期間，預計不少日本家庭會趁這段時間帶著孩子一同出遊，旅遊景點的人潮也可能相對增加。

8月

▎8月11日 山之日：連放4天

8月11日為國定假日「山之日」，適逢星期二，不少人可能會在星期一請假，讓假期延長為4天。加上正值孩子們的暑假，可以預期無論是觀光景點或交通狀況，人潮都會相當擁擠，出遊前務必事先做好規劃。

▎8月13日～16日 盂蘭盆節：最長連放9天

山之日之後，緊接著便是類似清明節的「盂蘭盆節」，也是日本代表性的節日，每年固定落在8月13～16日。不少人可能會再多請8月12日，一次享有長達9天的連續假期。這段期間日本國內移動非常頻繁，交通運輸、住宿與各大觀光景點都容易出現人潮擁擠的情況，因此建議選擇其他時段前往日本旅遊，行程會相對輕鬆許多。

9月

▎9月19～27日 敬老之日＋秋分連假：最長連放9天

每年9月第三個星期一為「敬老之日」，2026年落在9月21日。接著9月23日（三）為「秋分日」，是日本祭拜祖先、表達追思的重要節日，兩個國定假日相當接近。

依照日本法律規定，若某一天位於兩個國定假日之間，該日將自動成為假日，因此9月22日（二）成為彈性放假日。若再搭配請假9月24日（四）與25日（五） 兩天，便可從9月19日一路連休至9月27日，形成長達9天的連續假期。即使不額外請假，也能輕鬆享有9月19～23日的5天連假。由於這段期間日本國內旅遊需求明顯增加，建議提早規劃交通與住宿，以免影響旅遊心情。

10月

▎10月12日 體育之日：連放3天

每年10月的第二個星期一為「體育之日」，2026年落在10月12日，因此從10月10～12日會形成3天連假。

11月

▎11月3日 文化之日：連放4天

11月3日為「文化之日」，2026年適逢星期二，若再請一天星期一，便可一口氣享有4天的連續假期。

▎11月23日 勤勞感謝日：連放3天

11月23日是「勤勞感謝日」，2026年剛好落在星期一，自然形成3天連假，不少人也會趁這段時間外出放鬆或安排小旅行。

12月～2027年1月

▎12月26～1月4日 新年假期：連放9天

日本的年末年始假期向來比其他國家還長，2026年的新年假期更是長達9天。從12月26日一路延續至1月3日。這段期間不僅交通移動相當頻繁，各地容易出現塞車或班次客滿的情況，住宿與機票價格也可能比平時明顯上漲。

此外，部分商店與餐廳可能會縮短營業時間，甚至暫停營業，因此建議安排行程時預留多種備案，並事先確認住宿與店家的營業資訊，才能讓旅程更加順利。

事先知道假期時間 日本旅遊規劃更省心

事先掌握日本的假期資訊，就能更輕鬆規劃旅遊行程！以上就是2026年日本的國定假日總整理，建議所有計畫前往日本旅遊的朋友，出發前先確認假期時間並妥善安排行程，才能玩得開心又盡興。祝大家都能在今年留下美好的日本旅遊回憶✨

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」