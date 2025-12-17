日本旅遊不怕沒網路！JR東日本車站內每天就可領500MB的eSIM流量

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】前往日本自由行最怕臨時沒有網路，尤其在查路線、換乘列車時更是關鍵時刻。JR東日本近日宣布，特別針對國際旅客推出「每日免費 500MB 行動流量」服務，只要在 JR東日本指定車站掃描 QR CODE 即可領取，讓旅客在旅行途中也能安心保持連線，活動期間為即日起至2026/02/28。

本次 JR東日本與 povo2.0合作，針對使用「Japan SIM for povo 方案」的旅客推出「povo Data Oasis」活動。Japan SIM 亦可透過 JR東日本為訪日旅客提供的 「Welcome Suica Mobile」App 專用連結直接開通。旅客只要持有「Japan SIM」的 eSIM，並在東京、新宿、池袋、上野、成田機場、仙台、盛岡、長野等 JR東日本主要車站內使用專屬 app，即可免費領取「1日 0.5GB（500MB）」流量，不需排隊、不需登記，操作方式如同兌換優惠券一般簡單。

這項免費流量活動採「每日限領一次」的方式進行，一個月內最多可領取10次、共 5GB 流量。對短天數旅遊的自由行旅人而言，可以大幅降低行動上網的花費。推出此措施是希望提供外國旅客更便利的旅行體驗。過往旅客多依賴車站 Wi-Fi，但因使用需求增加，存在連線不穩問題。相較之下，能直接使用手機行動網路，不受地點限制，更能在月台、列車轉乘間隨時保持網路順暢。

現在使用還有其他優惠活動，如首次註冊只要輸入指定優惠碼，即可獲得「24 小時吃到飽（データ使い放題 24 時間）」免費使用一次。等於旅客一落地就能零成本享受高速上網，再搭配 JR東日本活動的每日 500MB 免費流量，若不是重度使用手機觀看影片的話，旅途中根本不怕網路不足。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野