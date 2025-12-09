快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

聽新聞
0:00 / 0:00

日本青森7.6強震！前主播林旼叡泡湯遭震「裸體逃命」還原30秒驚魂過程

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
日本青森縣昨晚發生規模7.6強震，前主播林旼叡正巧在當地泡露天溫泉，驚險全裸逃回房內。 圖／翻攝自threads＠yyvesl
日本青森縣昨晚發生規模7.6強震，前主播林旼叡正巧在當地泡露天溫泉，驚險全裸逃回房內。 圖／翻攝自threads＠yyvesl

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，已造成20多人受傷、約800戶停電。前主播林旼叡正巧在青森旅遊，強震發生時正在飯店戶外大浴場泡湯，驚魂未定地形容這是他「人生中感受最強的地震」，並被迫全裸逃生，宛如「進擊的巨人」。

林旼叡透露，當晚他入住青森奧入瀨溪流星野度假村。因下雪，他特意前往露天浴池賞雪泡湯，不料泡湯時突然遇到地震，眼前溫泉水劇烈晃動，持續近30秒。他全裸起身逃向室內，再穿過濕滑地面回到更衣室，緊急找衣服穿上，過程驚險且尷尬。他坦言，途中差點滑倒，但幸好平安回到房內。

影片曝光後在網路引發熱烈討論，網友留言「裸體逃命真的好可怕」、「完全能想像逃生路線」、「上個月去住過，完全理解你的描繪，還好戶外池的門沒歪不然進不去」，也有網友俏皮表示「台灣人不是應該繼續泡嗎」。

此外，不少人好奇此次地震與921大地震相比哪次更劇烈？林旼叡主觀感受青森地震比921更強烈，也與曾入住同飯店的網友互動確認，從露天池奔回更衣室的距離確實不短。他表示，這次經歷將成為人生難忘的回憶。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

相關新聞

日本超商甜點推薦！布丁咖啡凍等必吃清單 從早到晚甜蜜一整天

這次要推坑給大家的，就是從早到晚都能盡情享受的日本超商、超市必買甜點。這裡特別精選了擁有百年歷史、深受日本人喜愛的「MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.（雪印メグミルク）」經典甜點與飲品。這些日本國民級美味，絕對能讓你的旅程幸福度更加倍。

重新定義海上奢華的新標桿！ 「麗思卡爾頓」超豪華遊艇 2026日本首航

【旅奇傳媒/編輯部報導】 造價高達200億台幣的頂級精品遊艇即將震撼登場！高端團體旅遊的領導品牌－太平洋旅行社，將於2026年推出日本豪華遊艇之旅，並成為台灣少數頂級海上度假體驗的旅行品牌之一！

「日本北部」正式進入雪季 冬季出遊應注意雪地安全

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本民間氣象公司 Weather news 已於11/27公布了本年度冬季的「降雪預測」，其中可看出日本各地已逐步開始入冬。北日本包含北海道與東北地區將在12月上旬率先進

日本少見「富到流油的財神爺」！淋油才能祈福的「油掛大黑天神社」，神社裡充滿濃郁麻油香氣好酷

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油

專人導覽、免費參觀！日本「岡山信用金庫 內山下分行」 朝聖安藤忠雄設計的清水模信用金庫

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 岡山信用金庫 內山下分行長這樣你敢信？岡山真的是什麼藝術之都嗎？美術館跟藝術展很多以外，超多特色小店、電車、街景都好美，飯店價格也不貴，真的可以來這裡深度旅

銀山超美白雪世界！2025交通、管制、住宿推薦一次看

【FunTime小編群】如果你是泡湯迷，那你絕對不能錯過銀山溫泉拉！銀山溫泉位於山形縣尾花澤市，不僅擁有最天然的溫泉可以泡湯還有免費足湯！除了早期日本電視劇《阿信》有在此取景，也因為神似日本動漫電影《神隱少女》的能登屋，成為許多人去日本旅遊的選擇！銀山溫泉幾乎完整保留了文化景觀～當你在銀山溫泉街拍照，就像置身於日本大正時期般，讓你不用修圖也能美美的！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。