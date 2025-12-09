聽新聞
日本青森7.6強震！前主播林旼叡泡湯遭震「裸體逃命」還原30秒驚魂過程
日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，已造成20多人受傷、約800戶停電。前主播林旼叡正巧在青森旅遊，強震發生時正在飯店戶外大浴場泡湯，驚魂未定地形容這是他「人生中感受最強的地震」，並被迫全裸逃生，宛如「進擊的巨人」。
林旼叡透露，當晚他入住青森奧入瀨溪流星野度假村。因下雪，他特意前往露天浴池賞雪泡湯，不料泡湯時突然遇到地震，眼前溫泉水劇烈晃動，持續近30秒。他全裸起身逃向室內，再穿過濕滑地面回到更衣室，緊急找衣服穿上，過程驚險且尷尬。他坦言，途中差點滑倒，但幸好平安回到房內。
影片曝光後在網路引發熱烈討論，網友留言「裸體逃命真的好可怕」、「完全能想像逃生路線」、「上個月去住過，完全理解你的描繪，還好戶外池的門沒歪不然進不去」，也有網友俏皮表示「台灣人不是應該繼續泡嗎」。
此外，不少人好奇此次地震與921大地震相比哪次更劇烈？林旼叡主觀感受青森地震比921更強烈，也與曾入住同飯店的網友互動確認，從露天池奔回更衣室的距離確實不短。他表示，這次經歷將成為人生難忘的回憶。
