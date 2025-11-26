快訊

外國旅客激增！傳東京擬修住宿稅 改依房價課3%且不設上限

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
遊客拖著行李箱走過日本東京銀座購物區，攝於19日。歐新社
日經新聞與讀賣新聞引述消息人士報導，東京都正在考慮修改現行的「住宿稅」，從定額制改為依住宿費課徵3%的定率制，藉此從高價外國飯店住宿中獲取更多收入，並把民宿及簡易宿所納入課稅範圍。

東京都自2002年10月起實施住宿稅，每人每晚住宿費若在1萬至未滿1萬5千日圓，課100日圓；若達1萬5千日圓以上，課200日圓。稅收用於觀光施策。然而，隨著海外旅客急增，行政成本也隨之增加。在本年度初步預算中，住宿稅收入預估為69億日圓，觀光施政預算卻編列了306億日圓。

此項改革使政府可以對外資擁有的飯店等高價飯店住宿課徵更高的稅額，同時較便宜住宿的免稅規定也將進行調整。包括將現行每晚1萬日圓的免稅上限提高至1萬5千日圓，以減輕學生或公務出差旅客的負擔。過去免稅的其他住宿形式，如私人出租、青年旅館等，也將納入課稅，以確保稅制公平並涵蓋高級度假民宿等選項。

報導指出，新制將不設定稅額上限。由於東京都內外資飯店及高級度假飯店持續增加，都議員認為，有能力入住高價旅店的旅客應負擔相對稅負，修法目的在於彌補稅收與觀光施政預算之間的落差，而定率制可更彈性因應景氣與物價變動，也能針對外資高級飯店等高額住宿費按比例課稅。另一方面，負責向住宿客代收稅款的業者負擔將加重。

東京都將於近期公布草案並徵求公眾意見，預計本年度內向都議會提交條例修正案。如果獲得總務省批准，這項變更預計將於2027年4月1日生效。預計稅收將倍增，達到百餘億日圓。

