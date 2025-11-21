聽新聞
女藝人解析「日本泡湯文化」：刺青可不可以泡溫泉？三類澡堂一次看懂
藝人歐陽靖近期在 YouTube 上公開最新旅遊 Vlog，帶著兒子「新醬」前往日本鳥取縣體驗泡湯行程。影片中，她入住可眺望海景的溫泉旅館，與兒子一起享受露天風呂的悠閒時光，畫面溫馨又療癒。由於她身上留有刺青，她也特別在影片中拆解「刺青者在日本如何泡溫泉」，意外成為網友熱議重點。
歐陽靖提到，日本泡湯文化區分明確，一般可分為三個等級，各自有不同的設施與限制。第一級為最平價的大眾澡堂「錢湯」，多使用自來水加熱，會搭配微電流或氣泡池等設備，偶有業者採天然泉水。她指出，錢湯對刺青最為友善，「就算有全背刺青也能入場」。
第二級為「超級錢湯」，類似台灣常見的 SPA 水療中心，設施更完善，有水柱按摩池、烤箱，有些館內甚至能用餐或過夜。她提醒，從這個等級開始，多數業者就不開放刺青者入內。
最高等級則是具有天然泉源的「溫泉」，當地強調泉質為主打、價格也最高。因日本文化對刺青仍有既定印象，絕大多數溫泉旅館都不接受刺青客人，規範也最嚴格。
這段影片除了記錄母子旅行，也讓許多計畫赴日泡湯的觀眾一口氣掌握實用資訊。網友紛紛留言表示「原來差別這麼大」「以後選泡湯地點更有方向」，討論度持續延燒。
